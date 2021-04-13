В фитнес-центре Москвы застрелили вора в законе Альберта Рыжего: видео

Это было не первым покушением на жизнь Гейдарова. Ранее в Турции авторитета чуть не застрелили в криминальной разборке у одного из ресторанов. Примечательно, что в июне 2020 года Али Гейдаров освободился по УДО. Криминальный авторитет был осужден в 2015 году Фрунзенским судом Петербурга за разбой, мошенничество и подделку документов вместе с тремя подельниками. Он отбывал срок в ИК №4 в республике Марий Эл. В администрации колонии тогда отмечали, что осужденный режим не нарушает и твердо встал на путь исправления, а потому ходатайство адвокатов об условно-досрочном освобождении решили удовлетворить. После освобождения из колонии Али Рыжий большую часть времени проживал в Москве, в том самом жилом комплексе, в спортзале которого он и был убит 12 апреля.