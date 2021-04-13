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В фитнес-центре Москвы застрелили вора в законе Альберта Рыжего: видео

В фитнес-центре Москвы застрелили вора в законе Альберта Рыжего: видео (4 фото)

Автор:
13 апреля 2021 08:13
Сообщество : Криминал
Метки: Алик Рыжий   СК России   вор в законе   криминал   полиция   расследование   расстрел   
5210
4
Киллер расстрелял жертву абсолютно хладнокровно, когда тот занимался на беговой дорожке в спортзале. Рядом находились другие люди, а убийца даже не счел нужным скрыть лицо.

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Метки: Алик Рыжий   СК России   вор в законе   криминал   полиция   расследование   расстрел   
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55  комментариев
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10k
ss 2 часа назад
Насрать. Нихера не жалко. Их бы всех так.
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568
Полковник Чингачгук. Секунду назад
"В администрации колонии тогда отмечали, что осужденный режим не нарушает и твердо встал на путь исправления..."
===========================================================
Вор в законе встал на путь исправления?
Я ничего не перепутал?
Интересно сколько же заслали в начальнику колонии бабла....что все согласились что ВОР В ЗАКОНЕ исправился.))))
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5k
Overkill245 2 минуты назад
Два контрольных в тыковку - малацца!
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16k
Alush 3 минуты назад
Сдох Максим, да и х@й с ним.
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1k
Дмитрий 3 минуты назад
Нельзя, как говорится так говорить, но "страна дебилов!" Завалили какого то утырка. Вся страна, по всем каналам обсуждает вот был "вор в законе, уже 4 покушения на него и всё таки завалили". Может стоит обсуждать, если это вообще стоит, смерти более достойных граждан общества? Ведь умирают же академики, профессора, деятели культуры(артисты известные, там писатели, художники). Нет! Про тех в лучшем случае строчка одна, про этого прям чуть не передачи снимают статьи пишут!!!! Маразм!!!
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17k
Zergos 4 минуты назад
Лайк!
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4k
Subic 4 минуты назад
Что то не клеится ничего. Что это за художественная раскраска у сидельца, вообще не по понятиям наколки. Какое такое УДО у Вора? Что то сдается мне что менты просто рейтинг накручивают себе.
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1k
IL1987 5 минут назад
Собаке собачья смерть
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364
Bhaal 18 минут назад
Да туда ему и дорога.
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2k
OLDer 20 минут назад
вжик-вжик-вжик...уноси готовенького
вжик-вжик-вжик...принеси нам новенького!
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327
Vlad 23 минуты назад
эка новость, да и хрен с ним
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15k
Пумба 24 минуты назад
Ну что сказать? Земля стекловатой. Мир стал чуть-чуть лучше. Но мы этого не заметим.
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8k
Vlad 24 минуты назад
Алые Паруса окрасились кровью. Какому-то оглы перешел дорогу. Запретил продавать шаурму, вот и добегался.
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6k
Marlboro Vlad 18 минут назад
Черный юмор: перешел беговую дорожку
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23k
Андрей 41 минуту назад
Не отпускает преступное сообщество из своих цепких лап тех кто твердо встал на путь исправления.
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9k
MMH 43 минуты назад
В администрации колонии тогда отмечали, что осужденный режим не нарушает и твердо встал на путь исправления"
ага, вор в законе осознал и исправился
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3k
Юрий Злой 46 минут назад
побольше бы таких новостей
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39k
parallax 46 минут назад
Встал на путь исправления и вместе с ходатайством отправил 100 тысяч зелёных.
Ходатайство решили удовлетворить.
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2k
Frank Borman 46 минут назад
Собаке - собачье смерть. Воздух стал немного чище.
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4k
heta Frank Borman 38 минут назад
С чего бы? Его же не по суду расстреляли, а по заказу другого такого же. Этот перестал нести негатив в обществе, его конкуренты станут нести негатива больше.
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16k
Alush heta 9 секунд назад
Нам все равно каким способом воздух стал чище-по закону или по понятиям.
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30k
Aleksandr 52 минуты назад
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14k
ВОВЧЕГ 53 минуты назад
Нуу, ничего страшногооо, тяу-тяу-тяу-тяу!
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75
Предмет ненависти 56 минут назад
всем пох
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