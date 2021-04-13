В фитнес-центре Москвы застрелили вора в законе Альберта Рыжего: видео

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Киллер расстрелял жертву абсолютно хладнокровно, когда тот занимался на беговой дорожке в спортзале. Рядом находились другие люди, а убийца даже не счел нужным скрыть лицо.
Вчера, 12 апреля, тремя выстрелами был убит 40-летний Альберт Гейдаров, известный в криминальной среде как Альберт (Алик) Рыжий и Альберт Питерский. Инцидент произошел около 13.00 в спортивном зале жилого комплекса «Алые Паруса».
На видео с камер наблюдения можно заметить, что наемный убийца зашел в зал с оружием в руках и, подойдя к беговой дорожке, на которой тренировался Рыжий, несколько раз выстрелил. На кадрах видно, как после случившегося из зала в спешке выбегают люди, и сам киллер, не особенно торопясь, уходит вслед за ними.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". По горячим следам следователи установили личность предполагаемого исполнителя Талеха Намика оглы Оруджова, выходца из Азербайджана, которого объявили в розыск. Если подозрения подтвердятся и он окажется тем самым наемным киллером, ему будет предъявлено обвинение по ст. 105 и ст. 222 УК (убийство и незаконный оборот оружия). Что же касается мотивов преступления, то в СК России не сомневаются, что Алик Рыжий стал жертвой криминальных разборок.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
Это было не первым покушением на жизнь Гейдарова. Ранее в Турции авторитета чуть не застрелили в криминальной разборке у одного из ресторанов. Примечательно, что в июне 2020 года Али Гейдаров освободился по УДО. Криминальный авторитет был осужден в 2015 году Фрунзенским судом Петербурга за разбой, мошенничество и подделку документов вместе с тремя подельниками. Он отбывал срок в ИК №4 в республике Марий Эл. В администрации колонии тогда отмечали, что осужденный режим не нарушает и твердо встал на путь исправления, а потому ходатайство адвокатов об условно-досрочном освобождении решили удовлетворить. После освобождения из колонии Али Рыжий большую часть времени проживал в Москве, в том самом жилом комплексе, в спортзале которого он и был убит 12 апреля.
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Вор в законе встал на путь исправления?
Я ничего не перепутал?
Интересно сколько же заслали в начальнику колонии бабла....что все согласились что ВОР В ЗАКОНЕ исправился.))))
вжик-вжик-вжик...принеси нам новенького!
ага, вор в законе осознал и исправился
Ходатайство решили удовлетворить.