Местными жителями была замечена молодая девушка, она стояла на карнизе третьего этажа и звала на помощь. Соседи без промедления вызвали полицию. Прибывшие на вызов правоохранители пытались успокоить россиянку, но у последней, по всей видимости, был нервный приступ и она в истерике сиганула вниз. Полицейские, пытавшиеся её поймать, сами получили ушибы, но насколько смогли смягчили удар, и всё же девушка получила несколько переломов. Позже потерпевшая была госпитализирована.