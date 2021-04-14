В административном центре Алтайского края 18-летняя россиянка, спасаясь от удерживающих её насильников, выпрыгнула из окна третьего этажа. Девушку старались поймать и тем самым смягчить удар об асфальт, вызванные на место происшествия полицейские.
На кадрах, опубликованных Telegram-каналом LShot, видны сотрудники правоохранительных органов, которые ловят выпрыгнувшую девушку.
Местными жителями была замечена молодая девушка, она стояла на карнизе третьего этажа и звала на помощь. Соседи без промедления вызвали полицию. Прибывшие на вызов правоохранители пытались успокоить россиянку, но у последней, по всей видимости, был нервный приступ и она в истерике сиганула вниз. Полицейские, пытавшиеся её поймать, сами получили ушибы, но насколько смогли смягчили удар, и всё же девушка получила несколько переломов. Позже потерпевшая была госпитализирована.
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В квартире, из которой ей удалось сбежать, были задержаны двое мужчин и женщина. По предварительной версии, девушку в помещении они удерживали силой. Возбуждены уголовные дела по статьям 131 («Изнасилование») и 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»).
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