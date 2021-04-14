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В Барнауле девушка, спасаясь от&nbsp;насильников, выпрыгнула из&nbsp;окна и&nbsp;попала на&nbsp;видео

В Барнауле девушка, спасаясь от насильников, выпрыгнула из окна и попала на видео (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 04:05
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   алтай   барнаул   видео   криминал   насилие   полиция   спасение   
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В административном центре Алтайского края 18-летняя россиянка, спасаясь от удерживающих её насильников, выпрыгнула из окна третьего этажа. Девушку старались поймать и тем самым смягчить удар об асфальт, вызванные на место происшествия полицейские.

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Метки: Россия   алтай   барнаул   видео   криминал   насилие   полиция   спасение   
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4  комментария
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
Бедняга! Это ж как ее замучили, что она прыгнуть решила. Выздоравливай!
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427
Игорь Меншиков 3 минуты назад
Что то не понимаю, понятно если 2 мужика, а тут еще и баба. Парочка извращуг? Баба заманила девушку к себе, для своего "любимого"???
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454
Юрий 8 минут назад
Повезло девочке, попались неравнодушные, сколько я обращался, что менты, что суды и прокуратура, все делается, что-бы у них статистика была хорошая, а заявителей отфутболить.
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3k
Арт Полчаса назад
Жаль девочку.... Но слава Богу все обошлось.... А тех у*бков с квартиры в петушатню, там их жопы на конвеер поставят
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