"В Индии преступники обучали обезьян воровать деньги"

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В Нью-Дели арестованы два преступника, которые обучали обезьян запугивать людей, чтобы те отдавали им деньги. Воры якобы работали с обезьянами в команде, запугивая жертву, забирая ценные вещи и скрываясь. Всего в команде трое мужчин-преступников, но пока что полиции удалось арестовать только двоих.
В индийской столице Нью-Дели три преступника обучали двух обезьян, чтобы те помогали им в преступлениях. Мужчины якобы дрессировали приматов, чтобы те запугивали людей, а после этого сами воры забирали у жертв деньги. Полиция организовала специальную группу розыска, и вскоре двух преступников удалось арестовать - их нашли вместе с обезьянами.
Один из предполагаемых пострадавших, местный адвокат, рассказал о нападении. Трое мужчин прыгнули в рикшу, в которой он ехал, и позвали следом двух обезьян. Приматы начали агрессивно нападать на мужчину, а воры потребовали достать кошелек. В итоге, у мужчины забрали больше шести тысяч индийских рупий (6 тыс. рублей). После этого, мужчины слезли с рикши и скрылись вместе с обезьянами.
Пока два вора арестованы, а третий все еще на свободе, обезьян, которые им помогали, отправили на перевоспитание в центр спасения животных. Тем временем, власти Индии борются с угрозой, которую представляют обезьяны в Дели и других городах. В поисках пищи приматы врываются в дома и даже нападают на местных жителей.
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"Неприятности с обезьянкой"
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Точно в Индии? Не в США - в каком-нибудь Чикаго?