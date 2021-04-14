"В Индии преступники обучали обезьян воровать деньги"

Пока два вора арестованы, а третий все еще на свободе, обезьян, которые им помогали, отправили на перевоспитание в центр спасения животных. Тем временем, власти Индии борются с угрозой, которую представляют обезьяны в Дели и других городах. В поисках пищи приматы врываются в дома и даже нападают на местных жителей.