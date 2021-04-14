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В Индии преступники обучали обезьян воровать деньги

В Индии преступники обучали обезьян воровать деньги (4 фото)

Автор:
14 апреля 2021 18:44
Сообщество : Животные
Метки: воры   животные   индия   истории   криминал   обезьяны   приматы   фото   
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В Нью-Дели арестованы два преступника, которые обучали обезьян запугивать людей, чтобы те отдавали им деньги. Воры якобы работали с обезьянами в команде, запугивая жертву, забирая ценные вещи и скрываясь. Всего в команде трое мужчин-преступников, но пока что полиции удалось арестовать только двоих.

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Метки: воры   животные   индия   истории   криминал   обезьяны   приматы   фото   
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3  комментария
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1k
GUSAR 2 часа назад
Вспомнился классный фильм.
"Неприятности с обезьянкой"

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18k
С.В. Полчаса назад
зачем, на кауказе уже обученные с рождения живут.
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11k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"В Индии преступники обучали обезьян воровать деньги"
===================
Точно в Индии? Не в США - в каком-нибудь Чикаго?

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