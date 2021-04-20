10 профессий, которые скоро станут практически не нужны

В 2018 году экс-министр финансов Алексей Кудрин говорил, что лет 10 и профессия бухгалтера станет архаизмом. Но это был даже слишком оптимистичный прогноз. Вот уже сейчас большой бизнес отказывается от больших отделов бухучета.



Например: несколько лет назад в Сбербанке работало аж 33 000 бухгалтеров, а сегодня их всего лишь 1500 человек. Еще два-три года и программы будут сами вводить акты и счет-фактуры, работать с клиентами и следить за документоооборотом.