10 профессий, которые скоро станут практически не нужны

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Буквально через пару лет около 75 млн человек могут потерять работу из-за развития технологий.
И звучит это вполне реально. Ведь уже нет, например, лифтеров, видеопрокатов, машинисток.
И такая судьба ждет в будущем многие профессии, которые, казалось, будут с нами долго.
И такая судьба ждет в будущем многие профессии, которые, казалось, будут с нами долго.
Каскадер
Да, теперь уже намного проще и дешевле отрисовать человека, который прыгнет с крыши, чем нанимать отдельного человека и обеспечивать его безопасность в момент выполнения трюка.
Сегодня даже более востребованы, так называемые, "доноры тел": актер играет роль человека, а потом его лицо заменяется лицом знаменитости. Например, в "Игре престолов", когда Серсея Ланнистер шла обнаженная по улице, то вместо актрисы Лины Хиди шла ее дублерша Ребекка ван Клив. Потом просто с помощью компьютерной графики заменили голову Ребекки на лицо Лины.
Сегодня даже более востребованы, так называемые, "доноры тел": актер играет роль человека, а потом его лицо заменяется лицом знаменитости. Например, в "Игре престолов", когда Серсея Ланнистер шла обнаженная по улице, то вместо актрисы Лины Хиди шла ее дублерша Ребекка ван Клив. Потом просто с помощью компьютерной графики заменили голову Ребекки на лицо Лины.
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Кассир
Если вы живете в достаточно крупном городе, то наверняка уже пользовались кассами самообслуживания.
Бесконтактные платежи сделали процесс шопинга максимально простым, поэтому совсем скоро профессии кассиров станут не такими актуальными, как сейчас.
Бесконтактные платежи сделали процесс шопинга максимально простым, поэтому совсем скоро профессии кассиров станут не такими актуальными, как сейчас.
Банковский менеджер
Интересно, что можно жить в Гватемале и быть клиентом российского банка и никаких проблем. Онлайн-банки позволяют оформлять кредиты, перенаправлять деньги и оплачивать услуги при помощи телефона. Даже на вопросы отвечают преимущественно боты.
Рабочий фабрики
Уже можно производить очень сложные операции, не привлекая к этому людей. Например, игровая приставка Sony PS4 полностью собрана роботами.
Верстальщик сайтов
Удивительно, но эта, достаточно молодая профессия, тоже может кануть в лету. Теперь практически кто угодно может воспользоваться бесплатными конструкторами сайтов и за час-два сделать рабочую и симпатичную страницу.
Конечно, сейчас сайты делают, верстальщики не исчезнут полностью. Но на рынке будут только самые профессиональные, креативные и лучшие.
Еще три года назад опрос Future of Jobs показал, что 54% сотрудников должны будут переучиваться, чтобы успеть за прогрессом, или же осваивать другие навыки.
Конечно, сейчас сайты делают, верстальщики не исчезнут полностью. Но на рынке будут только самые профессиональные, креативные и лучшие.
Еще три года назад опрос Future of Jobs показал, что 54% сотрудников должны будут переучиваться, чтобы успеть за прогрессом, или же осваивать другие навыки.
Копирайтер
Пока что нейросети еще не очень хорошо могут писать и говорить, а программы, которые проверяют стилистику хуже чем двоечники с филологического факультета. Но учатся они очень быстро.
Вот например новости бизнеса и спорта для Forbes и Associated Press уже давно пишут боты. А биржевые новости Bloomberg - это работа искусственного интеллекта. Уже лет 5-10 и компьютерная технология сможет написать понятный и удобный путеводитель по Парижу, или, например, описание нового смартфона. В живых останется только авторская журналистика.
Вот например новости бизнеса и спорта для Forbes и Associated Press уже давно пишут боты. А биржевые новости Bloomberg - это работа искусственного интеллекта. Уже лет 5-10 и компьютерная технология сможет написать понятный и удобный путеводитель по Парижу, или, например, описание нового смартфона. В живых останется только авторская журналистика.
Курьер
Карантин доказал нам, как важна работа курьера. Но их уже начинают вытеснять дроны, которые на застревают в пробках, не бастуют, не просят забрать доставку откуда-то, откуда им удобно, а не вам.
Amazon уже давно использует дроны, Dominos Pizza тоже начинает эксперимент по привлечению летучей доставки, в Китае скоро отстроят около 150 аэропортов для коптеров.
Amazon уже давно использует дроны, Dominos Pizza тоже начинает эксперимент по привлечению летучей доставки, в Китае скоро отстроят около 150 аэропортов для коптеров.
Турагент
На данный момент турагенты обслуживают три категории граждан, желающих отдохнуть:
- пожилые люди, у которых нет навыка работы за компьютером
- корпоративные клиенты, которым, например, нужно организовать конференцию на каких-нибудь Мальдивах, человек на 500.
- очень состоятельные люди, которым проще поручить найм личного джета и отель профессионалам
Примерно через 10 лет исчезнет первая категория людей, пользоваться гаджетами научатся все. И профессия туристического агента перестанет быть актуальной.
- пожилые люди, у которых нет навыка работы за компьютером
- корпоративные клиенты, которым, например, нужно организовать конференцию на каких-нибудь Мальдивах, человек на 500.
- очень состоятельные люди, которым проще поручить найм личного джета и отель профессионалам
Примерно через 10 лет исчезнет первая категория людей, пользоваться гаджетами научатся все. И профессия туристического агента перестанет быть актуальной.
Бухгалтер
В 2018 году экс-министр финансов Алексей Кудрин говорил, что лет 10 и профессия бухгалтера станет архаизмом. Но это был даже слишком оптимистичный прогноз. Вот уже сейчас большой бизнес отказывается от больших отделов бухучета.
Например: несколько лет назад в Сбербанке работало аж 33 000 бухгалтеров, а сегодня их всего лишь 1500 человек. Еще два-три года и программы будут сами вводить акты и счет-фактуры, работать с клиентами и следить за документоооборотом.
Например: несколько лет назад в Сбербанке работало аж 33 000 бухгалтеров, а сегодня их всего лишь 1500 человек. Еще два-три года и программы будут сами вводить акты и счет-фактуры, работать с клиентами и следить за документоооборотом.
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Часть рынка они отъедят, се ля ви, но чтоб прям все - фига.
Хотя, например, копирайтерам будет очень нелегко.
+ Водитель - ещё очень даже не скоро. В Европе, например, запрещено использование на автомобилях автопилотов без водителей. Водитель обязан сидеть за рулём. И, судя по тому, как часто ошибаются всякие наивгаторы и автопилосты во всём мире, этот статус кво изменится не скоро.
+ Бухгалтер - чёрта лысого. Думать о том, что какой-то дурак решиться вместо человека использовать электронного болвана - это полный идиотизм. Бухгалтерия это не только четыре арифметических действия.
+ Турагент - По той же самой причине, что и бухгалтера, его никогда не сможет заменить машина. Слишком много "а нельзя ли чего-нибудь придумать" и "а может быть можно что-то сделать". Машина просто не сможет учесть всего человеческого "несовершенства". Заменить туроператора на машину, это тоже самое, что и заменить ресторан на столовку с комплексным обедом. Только для неимущих и бедных студентов.
+ Дроны вместо куръеров - если где-то и разрешат (в Германии, например, запрещено использовать дроны для доставки), то ненадолго. Их будут обкрадывать прямо на лету. Они будут падать на головы прохожим и проч.
+ Кассир... Ну только если рядом вместо кассира будут ставить охранника. В противном случае будут тащить из магазинов всё, что к полу не приколочено. И никакая система электронного контроля не поможет.
+ Каскадёр - Только частично. Так или иначе нврод будет предпочитать человека, делающего "невозможное", какому-то рисунку. Как раньше писали, - "Все трюки исполнены самим актёром", - так потом буду писать, - "Трюки выполнены человеком". Произойдёт тоже самое, как, например, с музыкой. Люди, несмотря на доступность всяких "самоиграек" и прочей электронщине, всё равно ценят "живое" исполнение, ставя его выше самого совершенного синтетического.
+ Все остальное - может быть.
Депутатов уже сейчас можно заменить роботами. Будет робот с одним пальцем, который во время голосования будет нажимать на кнопку "Согласен". А большего от него и не требуется.
Министр
Большинство министров можно заменить на простейших роботов. Например, министра финансов вполне заменит робот с чипом памяти, на котором записаны фразы: "Экономика в опасности! Поднять налоги! Больше налогов, всяких и разных! У нас самый дешевый бензин в Европе - поднять на него цену! Экономика должна быть экономной - поднять НДС!" Ну и далее по списку.
И бухгалтер тоже. Хороший бухгалтер на вопрос сколько будет дважды два, отвечает: "А сколько надо?"