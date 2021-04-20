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10 профессий, которые скоро станут практически не нужны

10 профессий, которые скоро станут практически не нужны (11 фото)

Автор:
20 апреля 2021 18:09
Сообщество : Факты
Метки: будущее   вакансии   интересное   исследования   работа   технологии   факты   
5017
11
Буквально через пару лет около 75 млн человек могут потерять работу из-за развития технологий.
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Метки: будущее   вакансии   интересное   исследования   работа   технологии   факты   
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3k
Нескучный сад 4 часа назад
Профессия водителя исчезнет, серьёзно? Да по нашим дорогам люди и те с трудом ездят. У нас разметки большую часть года нет и не предвидится, знаки не актуальные или грязью/снегом закрытые, мобильная связь чаще отсутствует, чем присутствует... И самое главное - автопилоты стоят долларов или евро, а у нас дешевле в рублях водилам платить, чем за настоящие деньги что-то покупать и обслуживать.
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1k
DimBr 22 минуты назад
Интересно, а зачем тогда стимулировать рождаемость? Если рабочих мест будет всё меньше и меньше? Безусловный доход в нашей стране уж точно не введут, а блогерами и тиктокерами все работать не смогут)
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27k
Teodor 22 минуты назад
Во-во - про Теслу: расскажите это тем американцам, которых на днях такая машина угробила...
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120k
DeOrio Полчаса назад
Похоже на проблему с навозом в конце 19 века, говорили что если всё будет продолжаться в том же духе то навозные кучи вырастут до 3 этажа.
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2k
Ermolai 44 минуты назад
Значительная часть бизнесменов использует "черную бухгалтерию", всячески уходят от налогов, прячут капитал и тд. Посмотреть бы как они с компьютерной программой будут договариваться.
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251
Mr White Man 56 минут назад
В РФ вообще все профессии исчезнут, а исключением блогеров, тик-токеров, инстаграмеров.
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45
Виктор Час назад
Это все фигня. Роботы и автоматика работают (при обслуживании людьми) лишь в нормальных условиях, в детерминированной, можно сказать среде. Стоит окружащим условиям измениться (дизастер, там или еще что ) и все встанет, пока люди вновь не наладят.
Часть рынка они отъедят, се ля ви, но чтоб прям все - фига.
Хотя, например, копирайтерам будет очень нелегко.
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10k
ss Час назад
"Пациент скорее жив, чем мёртв" (С)"Приключение Буратино"
+ Водитель - ещё очень даже не скоро. В Европе, например, запрещено использование на автомобилях автопилотов без водителей. Водитель обязан сидеть за рулём. И, судя по тому, как часто ошибаются всякие наивгаторы и автопилосты во всём мире, этот статус кво изменится не скоро.
+ Бухгалтер - чёрта лысого. Думать о том, что какой-то дурак решиться вместо человека использовать электронного болвана - это полный идиотизм. Бухгалтерия это не только четыре арифметических действия.
+ Турагент - По той же самой причине, что и бухгалтера, его никогда не сможет заменить машина. Слишком много "а нельзя ли чего-нибудь придумать" и "а может быть можно что-то сделать". Машина просто не сможет учесть всего человеческого "несовершенства". Заменить туроператора на машину, это тоже самое, что и заменить ресторан на столовку с комплексным обедом. Только для неимущих и бедных студентов.
+ Дроны вместо куръеров - если где-то и разрешат (в Германии, например, запрещено использовать дроны для доставки), то ненадолго. Их будут обкрадывать прямо на лету. Они будут падать на головы прохожим и проч.
+ Кассир... Ну только если рядом вместо кассира будут ставить охранника.
В противном случае будут тащить из магазинов всё, что к полу не приколочено. И никакая система электронного контроля не поможет.
+ Каскадёр - Только частично. Так или иначе нврод будет предпочитать человека, делающего "невозможное", какому-то рисунку. Как раньше писали, - "Все трюки исполнены самим актёром", - так потом буду писать, - "Трюки выполнены человеком". Произойдёт тоже самое, как, например, с музыкой. Люди, несмотря на доступность всяких "самоиграек" и прочей электронщине, всё равно ценят "живое" исполнение, ставя его выше самого совершенного синтетического.
+ Все остальное - может быть.
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2k
Frank Borman Час назад
Депутет
Депутатов уже сейчас можно заменить роботами. Будет робот с одним пальцем, который во время голосования будет нажимать на кнопку "Согласен". А большего от него и не требуется.

Министр
Большинство министров можно заменить на простейших роботов. Например, министра финансов вполне заменит робот с чипом памяти, на котором записаны фразы: "Экономика в опасности! Поднять налоги! Больше налогов, всяких и разных! У нас самый дешевый бензин в Европе - поднять на него цену! Экономика должна быть экономной - поднять НДС!" Ну и далее по списку.
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27k
Teodor Frank Borman 19 минут назад
Хех! А воровать такими темпами твои роботы умеют? Вот то-то...
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15k
Dr.CrAzY 2 часа назад
бред...
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188
Сергей Ковалев 2 часа назад
Согласен,некоторые из перечисленных профессий исчезнут,но появятся новые. Ведь роботов на производстве нужно обслуживать,да и не только там. Вся автоматика и програмное обеспечение требуют обслуживания и контроля. С трудом представляю замену водителей на автопилоты.
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430
Alexander Kolesnikov 2 часа назад
Благоглупости.
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−75
Sweetie 2 часа назад
Бред полный. Эти профессии если и исчезнут то совсем не скоро. Разве что через полвека минимум
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8k
Кыся 2 часа назад
Кассиры никуда не денутся! Автомат не умеет орать: "Галя, пробей этому мужику яйца!"
И бухгалтер тоже. Хороший бухгалтер на вопрос сколько будет дважды два, отвечает: "А сколько надо?"
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
что-то сомневаюсь я )
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378
whyicannotremovemyprofile 2 часа назад
Ещё прорицателя добавьте! скоро пророчества сами о себе будут рассказывать...
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8k
kaboza 2 часа назад
про бухов загон...никакой софт не сравнится чо там в мозгах происходит, а то что сбере сократили персонал...на качестве работ сказалось, или всех манагеров в мордовские офисы переселили...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Электрические машины довольно скоро поймут, что люди в принципе не нужны, как и вообще белковая форма жизни, чересчур сильно зависящая от внешней среды. Вот тогда станет трудно - придется возвращаться к механике.
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66
Племянник Путина 3 часа назад
за остальные профессии не скажу, а вот тур агент это уже лет 10 как минимум, мертвая профессия. Ну если только какие-то очень экзотичные туры..
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4k
Доехал нормально Племянник Путина 2 часа назад
Я выбираю тур по интернету и отзывам, а потом иду в агентство и покупаю этот тур через них со скидкой 2-4%. А так мне туроператор не дает этой скидки. Если тур стоит 150к то 4% это 6000 рублей. тоже деньги.
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66
Племянник Путина Доехал нормально 2 часа назад
это работает только с тюленьем отдыхом. Когда перелёт чартер и гостишка без претензий. Если же на отдыхе не только нажираться и сидеть в море, то самостоятельное планирование рулит по всем показателям.
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938
Kvint Племянник Путина 2 часа назад
Хаха. С детьми попробуй так отдохнуть.
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66
Племянник Путина Kvint 2 часа назад
я не пробую, я только так и отдыхаю. Вообще ноль проблем. Ну разве что яхту не снять на недельку, да и то эти ограничения только до того момента пока младшему ребёнку не исполниться 4-5 лет
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4k
Доехал нормально Племянник Путина Полчаса назад
Всегда проверяю запасные варианты. Самтур ни разу не выходил дешевле пакетного тура. И я сейчас не про турцию или тунис. А та же греция или испания.
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520
Сергей 3 часа назад
в целом, все к этому идет. Думаю, что пара лет, очень оптимистично. Лет 10, это реальнее.
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28k
a.fey 3 часа назад
Если все будут пользоваться построителями сайтов, то появится профессия чистильщика мусора после построителя сайтов.
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23k
Max Shtirlic a.fey Час назад
Гм... ИМХО иногда проще с нуля сделать, чем разбираться чо там эти "креативные дизигнеры" в конструкторе наваяли :)
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