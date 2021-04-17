Убийство 20-летней давности раскрыла вдова преступника

Убийство матери и сына, совершенное в 2002 году, было неожиданно раскрыто сотрудниками ФБР. К ним обратилась Барбара Крусен из Арканзаса и заявила, что ее покойный муж Кларенс Крусен двадцать лет назад убил молодую мать и ее ребенка, после чего сжег тела в печи на их семейной ферме.

Дело об исчезновении Анджелы Мак Кокс и ее сына, 4-летнего Томаса Майкла Ретью, полиция штата вела уже 20 лет, но подвижек в нем за все эти годы не наблюдалось. Полицейские считали его безнадежным - до того, как вдова преступника призналась во всем. По ее словам, она боялась признаться, так как опасалась наказания.