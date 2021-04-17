Убийство 20-летней давности раскрыла вдова преступника

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Убийство молодой женщины и ее сына, совершенное 20 лет назад, было раскрыто после того, как вдова преступника рассказала о мрачной тайне, которую хранил ее покойный муж.
Убийство матери и сына, совершенное в 2002 году, было неожиданно раскрыто сотрудниками ФБР. К ним обратилась Барбара Крусен из Арканзаса и заявила, что ее покойный муж Кларенс Крусен двадцать лет назад убил молодую мать и ее ребенка, после чего сжег тела в печи на их семейной ферме.
Дело об исчезновении Анджелы Мак Кокс и ее сына, 4-летнего Томаса Майкла Ретью, полиция штата вела уже 20 лет, но подвижек в нем за все эти годы не наблюдалось. Полицейские считали его безнадежным - до того, как вдова преступника призналась во всем. По ее словам, она боялась признаться, так как опасалась наказания.
Дело об исчезновении Анджелы Мак Кокс и ее сына, 4-летнего Томаса Майкла Ретью, полиция штата вела уже 20 лет, но подвижек в нем за все эти годы не наблюдалось. Полицейские считали его безнадежным - до того, как вдова преступника призналась во всем. По ее словам, она боялась признаться, так как опасалась наказания.
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Как рассказала Крусен, они с мужем впервые познакомились с Анжелой осенью 2002 года, когда она работала у них на ферме. Их отношения были дружескими, Анжела даже оставила у супружеской четы сына Майкла, когда ей самой понадобилось уехать в Калифорнию. Они с мужем привыкли к мальчику и предложили Анжеле оставить ребенка им на усыновление. Поначалу она согласилась, но потом резко передумала. Кларенса это очень разозлило, и он приказал Анжеле приехать и забрать ребенка, поскольку не желал быть "просто нянькой". Но когда Анжела приехала, он убил обоих.
Убийство, по словам Барбары, произошло на ферме Крусенов в Алтоне, штат Миссури, в декабре 2002 года. Отец Майкла заявил в полицию о его пропаже еще раньше, всентябре 2002-го, кгда Анжела уехала с ребенком в неизвестном направлении. Мать самой Анжелы долго не замечала пропажи дочери и заявила в полицию о ее пропаже лишь в 2004 году.
После признания Барбары шериф округа Фултон Эл Рурк объявил о закрытии дела.
Как рассказала Барбара, через некоторое время после случившегося они с мужем переехали в соседний штат, при этом при переезде Кларенс заявил, что печь надо выкинуть "из-за того, что в ней делали".
После признания Барбары шериф округа Фултон Эл Рурк объявил о закрытии дела.
Как рассказала Барбара, через некоторое время после случившегося они с мужем переехали в соседний штат, при этом при переезде Кларенс заявил, что печь надо выкинуть "из-за того, что в ней делали".
По словам Барбары, убийство произошло ночью, и она долгое время думала, что Анжела и Майкл просто уехали. Когда же стала известна правда, она боялась обратиться в полицию. Как она узнала истину, она не сообщает. Впрочем, уточнить детали уже не у кого: убийуца, Кларенс Крусен, был застрелен в 2012 году во время ссоры с заказчиком по поводуоплаты за работу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вдова би двадцать лет спустя криминал мрачная тайна поиск убийцы пропавшие расследование убийство
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