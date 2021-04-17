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Убийство 20-летней давности раскрыла вдова преступника

Убийство 20-летней давности раскрыла вдова преступника (5 фото)

Автор:
17 апреля 2021 18:47
Сообщество : Криминал
Метки: вдова би   двадцать лет спустя   криминал   мрачная тайна   поиск убийцы   пропавшие   расследование   убийство   
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Убийство молодой женщины и ее сына, совершенное 20 лет назад, было раскрыто после того, как вдова преступника рассказала о мрачной тайне, которую хранил ее покойный муж.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вдова би   двадцать лет спустя   криминал   мрачная тайна   поиск убийцы   пропавшие   расследование   убийство   
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6  комментариев
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10k
Bill 3 часа назад
Барбара и её муж Кларенс Крусен убили свою наёмную работницу Анджелу Мак Кокс и её сына. Когда Кларенс умер - Барбара свалила всю вину на покойного мужа. Дескать, убивал только он, она всё знала, но боялась признаться.
Торжество американской Фемиды восторжествовало: Барбару отпустили как #нифчёмневитоватую.
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28k
a.fey Час назад
Ссылка youtu.be
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2k
Mellivora Час назад
У нас мрачные тайны гаражей, у них ферм.
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5k
sivanov1079 Час назад
Реднеки
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