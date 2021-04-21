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В ХХ веке вышло немало компонентов, которые не только заложили стандарты аппаратуры на годы вперед, но и стали по-настоящему культовыми.
Саунд этой техники чарует, а стоимость только растет – так что, даже с позиции вложения средств, приобретение получается выгодным.
Именно такие жемчужины мы сейчас и изучим – встречайте двенадцать примеров легендарного винтажа.
Саунд этой техники чарует, а стоимость только растет – так что, даже с позиции вложения средств, приобретение получается выгодным.
Именно такие жемчужины мы сейчас и изучим – встречайте двенадцать примеров легендарного винтажа.
1.
Катушечный магнитофон Studer A820
Триумф мысли, окончательная точка при выборе бобинника. Лентопротяжный механизм модели, смонтированный в корпусе в виде огромного «стола», обеспечивает исключительно бережное обращение с лентой.
Число примененных технологических разработок огромно – от фотоэлектрических датчиков до микропроцессора, определяющего даже момент инерции катушки!
91 килограммовый мастодонт звучит изысканно и натурально, а его динамика может впечатлить даже самых взыскательных аудиофилов.
Триумф мысли, окончательная точка при выборе бобинника. Лентопротяжный механизм модели, смонтированный в корпусе в виде огромного «стола», обеспечивает исключительно бережное обращение с лентой.
Число примененных технологических разработок огромно – от фотоэлектрических датчиков до микропроцессора, определяющего даже момент инерции катушки!
91 килограммовый мастодонт звучит изысканно и натурально, а его динамика может впечатлить даже самых взыскательных аудиофилов.
2.
Кассетная дека Nakamichi DRAGON
Кульминация развития кассетных дек Nakamichi – и, вероятно, самый лучший аппарат, когда-либо выходивший на этой ниве.
DRAGON оказался более миниатюрным, чем знаменитая Nakamichi 1000ZXL, стоил он весомо – но не запредельно дорого (чуть менее двух тысяч долларов на момент выхода в 1982 году).
Революционная технология автоматической установки азимута NAAC (Nakamichi Auto Azimuth Correction), пять двигателей (в том числе - Quartz PLL DC BSL Hall) – все это обеспечило и любовь публики, и массовый выпуск до самого конца эпохи компакт-кассет.
АЧХ – даже лучше, чем у компакт-диска (20 до 22 000 Гц), соотношение «сигнал-шум» в 74 дБ с Dolby С – за этим аппаратом в хорошем состоянии сейчас идет настоящая охота, и дорожают Nakamichi DRAGON день ото дня.
Кульминация развития кассетных дек Nakamichi – и, вероятно, самый лучший аппарат, когда-либо выходивший на этой ниве.
DRAGON оказался более миниатюрным, чем знаменитая Nakamichi 1000ZXL, стоил он весомо – но не запредельно дорого (чуть менее двух тысяч долларов на момент выхода в 1982 году).
Революционная технология автоматической установки азимута NAAC (Nakamichi Auto Azimuth Correction), пять двигателей (в том числе - Quartz PLL DC BSL Hall) – все это обеспечило и любовь публики, и массовый выпуск до самого конца эпохи компакт-кассет.
АЧХ – даже лучше, чем у компакт-диска (20 до 22 000 Гц), соотношение «сигнал-шум» в 74 дБ с Dolby С – за этим аппаратом в хорошем состоянии сейчас идет настоящая охота, и дорожают Nakamichi DRAGON день ото дня.
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3.
Катушечный магнитофон Studer A810
Сегодня именно Studer A810 является признанным стандартом для домашних инсталляций класса High End: так что немудрено, что цены на аппараты взлетели до небес. Бобинник был разработан для небольших студий звукозаписи, он выпускался с 1982 по 1990 год и гарантировал ошеломляющее качество воспроизведения. Модульная конструкция подразумевает удобство обслуживания, а ЛПМ модели с системой серво-контроля и микропроцессорным кварцевым модулем обеспечивает исключительно бережное обращение с лентой. Скорости устройство держит до 76 см/с, АЧХ имеет от 40 до 22 000 Гц – тут все прекрасно.
Сегодня именно Studer A810 является признанным стандартом для домашних инсталляций класса High End: так что немудрено, что цены на аппараты взлетели до небес. Бобинник был разработан для небольших студий звукозаписи, он выпускался с 1982 по 1990 год и гарантировал ошеломляющее качество воспроизведения. Модульная конструкция подразумевает удобство обслуживания, а ЛПМ модели с системой серво-контроля и микропроцессорным кварцевым модулем обеспечивает исключительно бережное обращение с лентой. Скорости устройство держит до 76 см/с, АЧХ имеет от 40 до 22 000 Гц – тут все прекрасно.
4.
Катушечный магнитофон TEAC F-1
TEAC F-1 выпускался в 1976 – 1979 годах, на сегодня магнитофон является одним из наиболее редких и желанных для коллекционеров (на момент выпуска модель предлагалась за 2700$.
Аппарат может похвастаться «полным фаршем» – кварцевым контролем скорости, сервоприводом, прецизионным транспортным механизмом с долговечными роликами из полиуретана, корпусом с ребрами жесткости на литом основании. Настоящий инженерный шедевр.
TEAC F-1 выпускался в 1976 – 1979 годах, на сегодня магнитофон является одним из наиболее редких и желанных для коллекционеров (на момент выпуска модель предлагалась за 2700$.
Аппарат может похвастаться «полным фаршем» – кварцевым контролем скорости, сервоприводом, прецизионным транспортным механизмом с долговечными роликами из полиуретана, корпусом с ребрами жесткости на литом основании. Настоящий инженерный шедевр.
5.
Катушечный магнитофон Stellavox PRO TD9
В середине восьмидесятых годов ХХ века это был самый дорогой бобинник – прайс достигал 40 000 долларов. Сейчас, если повезет найти модель за $10 000 – надо «отрывать с руками»; так как, скажем, восстановленный аппарат от Sepea Audio обойдется от 30 000 евро. Stellavox PRO TD9 более всего похож на швейцарские механические часы – его транспорт не может вызвать ни единого нарекания, а модульный принцип конструкции допускает всевозможные апгрейды. Качество звучания – космическое.
В середине восьмидесятых годов ХХ века это был самый дорогой бобинник – прайс достигал 40 000 долларов. Сейчас, если повезет найти модель за $10 000 – надо «отрывать с руками»; так как, скажем, восстановленный аппарат от Sepea Audio обойдется от 30 000 евро. Stellavox PRO TD9 более всего похож на швейцарские механические часы – его транспорт не может вызвать ни единого нарекания, а модульный принцип конструкции допускает всевозможные апгрейды. Качество звучания – космическое.
6.
Проигрыватель винила Nakamichi TX-1000
Увы и ах – ничего подобного в XXI веке уже не делается.
Последняя (номер 1 298) «компьютеризированная» вертушка Nakamichi TX-1000 была выпущена в 1995 году, с тех пор никто не замахнулся на то, чтобы воссоздать систему поиска абсолютного центра пластинки (у Nakamichi TX-1000 механизм работал на основе лазерного сканера и смещения двух опорных дисков).
А ведь ошибка центра сказывается на саунде гораздо сильнее, чем минимальные погрешности скорости движения.
Так что, эта вертушка остается памятником эпохе, когда разработчики могли вкладывать десятки миллионов в R’n’D – и, конечно же, ценится она на вес золота (прайс сейчас редко когда опускается ниже $50 000).
Аппарат использует прямой привод Quartz PLL с масляным подшипником Pressure Regulation Chamber и шпинделем, выточенным с точностью до 1/100µ.
Увы и ах – ничего подобного в XXI веке уже не делается.
Последняя (номер 1 298) «компьютеризированная» вертушка Nakamichi TX-1000 была выпущена в 1995 году, с тех пор никто не замахнулся на то, чтобы воссоздать систему поиска абсолютного центра пластинки (у Nakamichi TX-1000 механизм работал на основе лазерного сканера и смещения двух опорных дисков).
А ведь ошибка центра сказывается на саунде гораздо сильнее, чем минимальные погрешности скорости движения.
Так что, эта вертушка остается памятником эпохе, когда разработчики могли вкладывать десятки миллионов в R’n’D – и, конечно же, ценится она на вес золота (прайс сейчас редко когда опускается ниже $50 000).
Аппарат использует прямой привод Quartz PLL с масляным подшипником Pressure Regulation Chamber и шпинделем, выточенным с точностью до 1/100µ.
7.
Проигрыватель винила Micro Seiki SX-8000 II
годы выпуска 1984 – 2000
Еще один мастодонт, который продержался в серии (правда, уже ограниченным тиражом) до начала XXI века.
7000$ на старте, чарующий звук с потрясающим масштабом – сейчас аппарат редко когда можно увидеть в продаже за десятки тысячи долларов, а ценник на него только растет.
Устройство уникально как по своему весу (134 кг), так и по части примененных технологических инноваций – использован воздушный подвес опорного диска, а нержавеющая сталь платтера позволяет развивать момент инерции в 3,5 т/см2.
годы выпуска 1984 – 2000
Еще один мастодонт, который продержался в серии (правда, уже ограниченным тиражом) до начала XXI века.
7000$ на старте, чарующий звук с потрясающим масштабом – сейчас аппарат редко когда можно увидеть в продаже за десятки тысячи долларов, а ценник на него только растет.
Устройство уникально как по своему весу (134 кг), так и по части примененных технологических инноваций – использован воздушный подвес опорного диска, а нержавеющая сталь платтера позволяет развивать момент инерции в 3,5 т/см2.
8.
Проигрыватель компакт-дисков Yamaha GT-CD1
Yamaha GT-CD1 выпускался в 1991 – 1994 годах и быстро получил культовый статус. В XXI веке за устройством охотятся многие обладатели коллекций компакт-дисков – звучит аппарат изысканно и благородно.
ЦАП весьма оригинальный – пара однобитных чипов дополнена еще двумя коррекционными модулями, далее установлен цифровой фильтр на 20 бит. Результат впечатляет – разрешение в 22 бита, джиттер в 8 фс.
Гигант весом 24 кг гарантирует соотношение «сигнал/шум» в 120 дБ, а его конденсаторному блоку (48 000 µF) позавидует и рядовой усилитель.
Yamaha GT-CD1 выпускался в 1991 – 1994 годах и быстро получил культовый статус. В XXI веке за устройством охотятся многие обладатели коллекций компакт-дисков – звучит аппарат изысканно и благородно.
ЦАП весьма оригинальный – пара однобитных чипов дополнена еще двумя коррекционными модулями, далее установлен цифровой фильтр на 20 бит. Результат впечатляет – разрешение в 22 бита, джиттер в 8 фс.
Гигант весом 24 кг гарантирует соотношение «сигнал/шум» в 120 дБ, а его конденсаторному блоку (48 000 µF) позавидует и рядовой усилитель.
9.
Ресивер Sansui G-22000
годы выпуска 1978 – 1980
Эпоха легендарных ресиверов завершилась в начале восьмидесятых годов ХХ века – но Sansui G-22000 радует фанатов и по сей день.
Этот стереофонический «ресивер-монстр» (вес – 42,1 кг!) на момент начала продаж в 1978 году стоил $1 400, к 1980 году прайс достиг $1 800. Sansui G-22000 – это истинный High End, его саунд гарантирует блеск, мощь, фактуру и драйв. Конструкция «бронебойная» – выходная мощность 2 х 220 Вт на 8 Ом, АЧХ от 5 до 50 000 Гц, искажения – 0,009%.
годы выпуска 1978 – 1980
Эпоха легендарных ресиверов завершилась в начале восьмидесятых годов ХХ века – но Sansui G-22000 радует фанатов и по сей день.
Этот стереофонический «ресивер-монстр» (вес – 42,1 кг!) на момент начала продаж в 1978 году стоил $1 400, к 1980 году прайс достиг $1 800. Sansui G-22000 – это истинный High End, его саунд гарантирует блеск, мощь, фактуру и драйв. Конструкция «бронебойная» – выходная мощность 2 х 220 Вт на 8 Ом, АЧХ от 5 до 50 000 Гц, искажения – 0,009%.
10.
Усилитель мощности Yamaha MX-10000
Ultra High End восьмидесятых, мускулов которого хватит, чтобы уложить на лопатки многих современных соперников. Yamaha MX-10000 работает в классе А – за выходную мощность в 1 000 Вт на 1 Ом отвечают силовой трансформатор на 1,2 кВ, шесть пар транзисторов Sanken (2SA1216 / 2SC2922) и еще четыре пары Toshiba (2SJ123 / 2SK442).
Модель имеет показатель «сигнал/шум» в 132 дБ и щеголяет полосой пропускания от 2 до 300 000 Гц. Именно к таким характеристикам стремятся современные разработчики – а Yamaha сделала это в 1986 году.
Ultra High End восьмидесятых, мускулов которого хватит, чтобы уложить на лопатки многих современных соперников. Yamaha MX-10000 работает в классе А – за выходную мощность в 1 000 Вт на 1 Ом отвечают силовой трансформатор на 1,2 кВ, шесть пар транзисторов Sanken (2SA1216 / 2SC2922) и еще четыре пары Toshiba (2SJ123 / 2SK442).
Модель имеет показатель «сигнал/шум» в 132 дБ и щеголяет полосой пропускания от 2 до 300 000 Гц. Именно к таким характеристикам стремятся современные разработчики – а Yamaha сделала это в 1986 году.
11.
Акустическая система Onkyo GS-1 Grand Scepter
Модель АС Onkyo GS-1 Grand Scepter, производимая с 1984 по 1992 год, оказала огромное влияние на развитие рынка акустических систем экстра-класса.
Сейчас саунд спикеров в цене – найти колонки в продаже очень сложно, за подобный масштаб и эшелонирование образов многие готовы выложить кругленькую сумму.
Да и на момент выхода АС были, мягко говоря, недешевы – прайс достигал 4600$. Вес 117 кг, высочайшая чувствительность в 100 дБ и гиперреалистичный звук требовали вложений.
Модель АС Onkyo GS-1 Grand Scepter, производимая с 1984 по 1992 год, оказала огромное влияние на развитие рынка акустических систем экстра-класса.
Сейчас саунд спикеров в цене – найти колонки в продаже очень сложно, за подобный масштаб и эшелонирование образов многие готовы выложить кругленькую сумму.
Да и на момент выхода АС были, мягко говоря, недешевы – прайс достигал 4600$. Вес 117 кг, высочайшая чувствительность в 100 дБ и гиперреалистичный звук требовали вложений.
12.
Акустическая система Yamaha GF-1
В 1991 году Yamaha захотела поставить точку на рынке High End’а – так появились АС GF-1.
Выпущенная крайне ограниченным тиражом активная система сейчас является «священным Граалем» для коллекционеров, а на момент релиза их прайс составил 37000$.
Yamaha GF-1 комплектовались 100 Вт усилителями мощности с выносными блоками питания, можно было доукомплектовать систему и экстраординарным предварительным усилителем (с максимальным выходом в 25 В и с сопротивлением 0,012 Ома), но самое главное тут – динамики. Мембраны твитера и среднечастотного драйвера выполнены из бериллия!
В 1991 году Yamaha захотела поставить точку на рынке High End’а – так появились АС GF-1.
Выпущенная крайне ограниченным тиражом активная система сейчас является «священным Граалем» для коллекционеров, а на момент релиза их прайс составил 37000$.
Yamaha GF-1 комплектовались 100 Вт усилителями мощности с выносными блоками питания, можно было доукомплектовать систему и экстраординарным предварительным усилителем (с максимальным выходом в 25 В и с сопротивлением 0,012 Ома), но самое главное тут – динамики. Мембраны твитера и среднечастотного драйвера выполнены из бериллия!
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