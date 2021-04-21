6.

Проигрыватель винила Nakamichi TX-1000

Увы и ах – ничего подобного в XXI веке уже не делается.

Последняя (номер 1 298) «компьютеризированная» вертушка Nakamichi TX-1000 была выпущена в 1995 году, с тех пор никто не замахнулся на то, чтобы воссоздать систему поиска абсолютного центра пластинки (у Nakamichi TX-1000 механизм работал на основе лазерного сканера и смещения двух опорных дисков).

А ведь ошибка центра сказывается на саунде гораздо сильнее, чем минимальные погрешности скорости движения.

Так что, эта вертушка остается памятником эпохе, когда разработчики могли вкладывать десятки миллионов в R’n’D – и, конечно же, ценится она на вес золота (прайс сейчас редко когда опускается ниже $50 000).

Аппарат использует прямой привод Quartz PLL с масляным подшипником Pressure Regulation Chamber и шпинделем, выточенным с точностью до 1/100µ.