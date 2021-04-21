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Легендарный винтаж – 12 компонентов, которые только дорожают. Техника, заслуживающая аплодисментов

Легендарный винтаж – 12 компонентов, которые только дорожают. Техника, заслуживающая аплодисментов (12 фото)

Автор:
21 апреля 2021 20:47
Метки: Аудио аппаратура   Фотографии.   интересно   история   
729
12
В ХХ веке вышло немало компонентов, которые не только заложили стандарты аппаратуры на годы вперед, но и стали по-настоящему культовыми.
Саунд этой техники чарует, а стоимость только растет – так что, даже с позиции вложения средств, приобретение получается выгодным.
Именно такие жемчужины мы сейчас и изучим – встречайте двенадцать примеров легендарного винтажа.
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Метки: Аудио аппаратура   Фотографии.   интересно   история   
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61k
Доктор Джонс 2 часа назад

Испытал технооргазм...
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Alex 51 минуту назад
YAMAHA MX-10000. От 2 до 300 000 Гц......,???? Охренеть!!!!
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Паша Эмильевич 2 часа назад
Судя по ценам на данные дивайсы ( особенно в пересчёте на то время), эта техника была "Космос"...
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dna72 3 часа назад
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