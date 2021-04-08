Археологи нашли самую старую карту Европы

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Камень с выбитыми на нем рисунками древних людей, найденный французскимиархеологами в 1900 году, при ближайшем рассмотрении оказался первой в истории картой Европы.
Каменная плита Бронзового века, найденная археологами во Франции в 1900 году, была вновь изучена экспертами. Новый анализпоказал: рисунке на камне - это первая в истории карта Европы.
По мнению французских ученых, узор был выполнен 4000 лет назад и изображает район западной Бретани . По словам ученых, камень содержит элементы, которые было бы логично встретить на доисторической карте - в частности, повторяющееся изображение параллельных линий, обозначающих подобие координатной сетки на карте.
По мнению французских ученых, узор был выполнен 4000 лет назад и изображает район западной Бретани . По словам ученых, камень содержит элементы, которые было бы логично встретить на доисторической карте - в частности, повторяющееся изображение параллельных линий, обозначающих подобие координатной сетки на карте.
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Проанализировав поверхность карты, ученые предположили,что она сделана в трех измерениях, с учетом высоты, - по их мнению, с помощью третьего измерения древние топографы обозначали высоты в долине реки Одет. Несколько примыкающих к ней линий, по-видимому, обозначают притоки реки.
"Как известно, карта - это рисунок или план земной поверхности или ее части, - написали в отчете французские археологи. - Камень из Сан-Белеканесет в себе всетри отличительных признака доисторической картографии: единство композции и насечек, их общность по технике и стилю, и повторяющиеся узоры".
Камень из Сан-Белека был впервые найден учеными в 1900 году, будучи частью захоронения Бронзового века. Затем он на долгие годы оказался заброшен, его несколько раз перевозилис места на место. Лишь недавно ученые взялись за его подробное изучение.
Найденный в 1900 году камень был одной из стенок каменной гробницы, где было обнаружено несколько тел, насечки были с внутренней стороны гробницы. В 1924 году камень был отправлен в Национальный музей древностей, а оттудапозднее перевезен в один из французских замков, где и был обнаружен учеными вновь в 2014 году. А в 2017-м на него обратили внимание эксперты Французского национального института археологических исследований, Борнмутского университета и Университета западной Бретани. С помощью 3D-исследований высокого разрешения и фотограммометрии ученые доказали, что нанесенный на камне узор является картографическим изображением, охватывающим 89% территории вокруг реки Одет, длина которой составляет около 25 километров.
"Это, вероятно, древнейшая карта в истории человечества, - утверждает Клеман Николя из Борнмутского университета, один из авторов исследования. - В мире существует несколько такихкаменных карт. Разумеется, это всего лишь интерпретации. Но данный случай - первый, где изображение территории выполнено в определенном масштабе".
Камень размером 1,8 на 1,5 метра, вероятно, изображает территорию, которая в начале Бронзового века находилась подвластью единого правителя. По мнению ученых, возможно, она символизирует собой отчуждение данной территории от одного вождя к другому.
Камень размером 1,8 на 1,5 метра, вероятно, изображает территорию, которая в начале Бронзового века находилась подвластью единого правителя. По мнению ученых, возможно, она символизирует собой отчуждение данной территории от одного вождя к другому.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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