Археологи нашли самую старую карту Европы

Найденный в 1900 году камень был одной из стенок каменной гробницы, где было обнаружено несколько тел, насечки были с внутренней стороны гробницы. В 1924 году камень был отправлен в Национальный музей древностей, а оттудапозднее перевезен в один из французских замков, где и был обнаружен учеными вновь в 2014 году. А в 2017-м на него обратили внимание эксперты Французского национального института археологических исследований, Борнмутского университета и Университета западной Бретани. С помощью 3D-исследований высокого разрешения и фотограммометрии ученые доказали, что нанесенный на камне узор является картографическим изображением, охватывающим 89% территории вокруг реки Одет, длина которой составляет около 25 километров.