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Археологи нашли самую старую карту Европы

Археологи нашли самую старую карту Европы (7 фото)

Автор:
08 апреля 2021 10:08
Сообщество : Наука
Метки: археология   древняя карта   интересно   история   наука   находки   раскопки   франция   
273
7
Камень с выбитыми на нем рисунками древних людей, найденный французскимиархеологами в 1900 году, при ближайшем рассмотрении оказался первой в истории картой Европы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   древняя карта   интересно   история   наука   находки   раскопки   франция   
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neo Час назад
Да это ж Тартария...
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Сибирячка 39 минут назад
Да это божья коровка поедающая тлю. Первая в мире картина из серии в мире насекомых.
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