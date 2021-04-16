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Каким был первый фильм ужасов?

Каким был первый фильм ужасов? (13 фото)

Автор:
16 апреля 2021 13:25
Сообщество : Кино
Метки: Кабинет доктора Калигари   интересно   история   кинематограф   кино   познавательно   фильм   фильм ужасов   
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Вышедший в 1920 году фильм "Кабинет доктора Калигари" формально не был первым ужастиком, уступая первое место "Усадьбе дьявола" 1909 года. Однако многие маститые критики все же отдают пальму первенства "Кабинету..." - ведь именно он первым воплотил экранными средствами психологический ужас, гнетущую атмосферу страха, на десятилетия вперед задав каноны жанра.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кабинет доктора Калигари   интересно   история   кинематограф   кино   познавательно   фильм   фильм ужасов   
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