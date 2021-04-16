Каким был первый фильм ужасов?

К 1919 году сценаристы "Кабинета доктора Калигари", Карл Майер и Ганс Яновиц, знали о социальных проблемах не понаслышке. Как рассказано в книге Зигфрида Кракауэра «От Калигари к Гитлеру», Майер и три его младших брата были выгнаны на улицу отцом - бывшим успешным бизнесменом, проигравшим все деньги семьи. Майер кормил младших братьев, продавал барометры, пел в хоре, играл эпизодические роли в пьесах и рисовал в венских кафе, чтобы свести концы с концами. Война произвела на него гнетущее впечатление, а пройденное психиатрическое освидетельствование привило ненависть к психиатрам.

Яновиц родился в Праге и в начале войны был армейским офицером. Наблюдая за тем, как правительство посылает на смерть миллионы молодых людей, Яновиц испытывал ненависть к власти. Став к концу войны убежденным пацифистом, Яновиц поселился в Берлине, где познакомился с Майером. Они оба не любили власть и любили кинематограф - и решили попробовать себя в кино. Опираясь на тяжелый опыт Майера в общении с психиатрией и одержимость Яновица нераскрытым убийством, произошедшим на ярмарке, которую он посетил в молодости, стали почвой для рождения сценария "Кабинета доктора Калигари".