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50 фотосравнений "до и после", на которые можно смотреть бесконечно

50 фотосравнений "до и после", на которые можно смотреть бесконечно (51 фото)

Автор:
21 апреля 2021 14:18
Сообщество : Факты
Метки: до и после   сравнения   тогда и сегодня   тогда и сейчас   удивительное рядом   факты   фотосравнения   
828
51
Две фотографии, одна невероятная история. "До" и "после", между которыми лежит целая пропасть - или долгий путь. Такие фотосравнения заодно заставляют задуматься о себе, своей жизни, о мире вокруг нас и о многом другом - поэтому-то их так интересно рассматривать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   сравнения   тогда и сегодня   тогда и сейчас   удивительное рядом   факты   фотосравнения   
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bobobo Полчаса назад
49. Во время войны шел снег. Других различий не видно.
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Алексей 2 минуты назад
49. Дорогая во время Второй мировой войны и сегодня - какая дорогая? Копипастер так торопился [мат] пост, что толком ни о чем не задумывался.
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