50 фотосравнений "до и после", на которые можно смотреть бесконечно

В книге О. Дж. Симпсон изложил то, что он назвал "гипотетическим" описанием того, как он мог убить Николь Браун Симпсон и Рональда Голдмана.



Голдманы добавили к названию слова "Признания убийцы" и поместили букву "F" внутри "I" в слове IF ("Если"), чтобы заголовок книги больше походил на "Я сделал это".