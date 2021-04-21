50 фотосравнений "до и после", на которые можно смотреть бесконечно

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Две фотографии, одна невероятная история. "До" и "после", между которыми лежит целая пропасть - или долгий путь. Такие фотосравнения заодно заставляют задуматься о себе, своей жизни, о мире вокруг нас и о многом другом - поэтому-то их так интересно рассматривать.
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6. Женщина до употребления алкоголя и после - в момент, когда она испытала "алкогольный прилив" (Alcohol Flush)
Alcohol Flush reaction - покраснение при приёме алкоголя, результат врождённой непереносимости алкоголя.
11. Авраам Линкольн 20 мая 1860 г. (за 10 месяцев до инаугурации) и 5 февраля 1865 г. (за пару месяцев до окончания Гражданской войны)
12. Стена здания до и после потрясающей окраски в стиле trompe l’oeil (тромплей, "обманка")
13. Рентгеновский снимок спины до и после операции по выравниванию позвоночника из-за сколиоза
18. Ночное небо, каким мы его обычно видим, и оно же, если убрать световое загрязнение
На снимках - ночное небо до и после Northeast Blackout, аварии в энергосистеме в США и Канаде, произошедшей в 2003 году.
22. Мужчина до и после выхода на солнце в контактных линзах, которые адаптируются к условиям освещения
27. Сцена из фильма "Восстание планеты обезьян" 2011 года до и после добавления цифровых визуальных эффектов
29. Книга О. Дж. Симпсона "Если бы я сделал это" до и после того, как суд по делам о банкротстве передал права на книгу семье Голдман
В книге О. Дж. Симпсон изложил то, что он назвал "гипотетическим" описанием того, как он мог убить Николь Браун Симпсон и Рональда Голдмана.
Голдманы добавили к названию слова "Признания убийцы" и поместили букву "F" внутри "I" в слове IF ("Если"), чтобы заголовок книги больше походил на "Я сделал это".
Голдманы добавили к названию слова "Признания убийцы" и поместили букву "F" внутри "I" в слове IF ("Если"), чтобы заголовок книги больше походил на "Я сделал это".
31. Аниматоры Диснея тогда (в конце 50-х, работа над "Спящей красавицей") и сейчас (2010 год, работа над "Рапунцель")
40. Даллас, Дили Плаза в Техасе, тогда (во время убийства президента Кеннеди 22 ноября 1963 г.) и сейчас (23 октября 2013 г.)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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