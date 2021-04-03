20+ трогательных фото о том, как быстро растут наши любимые котейки

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Все хозяева согласятся с тем, что питомцы очень быстро растут на наших глазах! Когда-то мы взяли крохотного беспомощного котенка, но не успели оглянуться, как он превратился во взрослого шикарного котяру. Пользователи сети поделились фотографиями своих котеек в стиле "тогда и сейчас". Получилось очень мило и трогательно!
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"Восемь недель и пять лет. Мы подобрали ее на улице, и у нее была деформация лап. Вот в какую красавицу она превратилась"
"Я была еще маленькой, когда у нас появился кот. Сейчас мне 27, и его уже нет рядом, но я всегда буду помнить нашего главного любимчика"
"Нашел его месячным котенком под капотом машины. Посмотрите, как преобразился этот парень"
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