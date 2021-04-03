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20+ трогательных фото о том, как быстро растут наши любимые котейки

20+ трогательных фото о том, как быстро растут наши любимые котейки (31 фото)

Автор:
03 апреля 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: до и после   животные   коты   котята   кошки   подборка   тогда и сейчас   фото   
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Все хозяева согласятся с тем, что питомцы очень быстро растут на наших глазах! Когда-то мы взяли крохотного беспомощного котенка, но не успели оглянуться, как он превратился во взрослого шикарного котяру. Пользователи сети поделились фотографиями своих котеек в стиле "тогда и сейчас". Получилось очень мило и трогательно!

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Метки: до и после   животные   коты   котята   кошки   подборка   тогда и сейчас   фото   
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11k
Хью́берт 37 минут назад
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Том Сойер 5 минут назад
Этому котейке очень подошла бы кличка "Брежнев", или "Леонид Ильич"....

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