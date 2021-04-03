20+ трогательных фото о том, как быстро растут наши любимые котейки

Все хозяева согласятся с тем, что питомцы очень быстро растут на наших глазах! Когда-то мы взяли крохотного беспомощного котенка, но не успели оглянуться, как он превратился во взрослого шикарного котяру. Пользователи сети поделились фотографиями своих котеек в стиле "тогда и сейчас". Получилось очень мило и трогательно!