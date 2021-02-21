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20 фотосравнений, которые помогут взглянуть на историю по-новому

20 фотосравнений, которые помогут взглянуть на историю по-новому (21 фото)

Автор:
21 февраля 2021 15:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: было и стало   до и после   исторические   старые фотографии   тогда и сейчас   факты   фотосравнения   
1788
21
Реддит-сообщество History Through Photography - уютное место, где можно поглазеть на фотографии "тогда и сейчас", а заодно узнать какие-то интересные исторические факты. Если вам нравится рассматривать снимки, на которых можно найти гораздо больше 10 отличий, - заходите.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: было и стало   до и после   исторические   старые фотографии   тогда и сейчас   факты   фотосравнения   
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AlekseiTFS Час назад
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6k
Elena Ki 12 минут назад
10. Флэтайрон-билдинг ("здание-утюг"), Манхэттен, Нью-Йорк, в 2017 году и в 2012-м

???
B 1917?
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