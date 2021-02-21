20 фотосравнений, которые помогут взглянуть на историю по-новому

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Реддит-сообщество History Through Photography - уютное место, где можно поглазеть на фотографии "тогда и сейчас", а заодно узнать какие-то интересные исторические факты. Если вам нравится рассматривать снимки, на которых можно найти гораздо больше 10 отличий, - заходите.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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