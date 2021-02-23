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Рентгеновские снимки, которые открывают мир с неожиданной стороны

Рентгеновские снимки, которые открывают мир с неожиданной стороны (36 фото)

Автор:
23 февраля 2021 12:21
Сообщество : Факты
Метки: Открытия   интересно   находки   неожиданно   рентген   рентгеновские снимки   удивительное рядом   факты   
3802
36
Рентген помогает увидеть окружающую реальность с неожиданной стороны - и это потрясающе!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   интересно   находки   неожиданно   рентген   рентгеновские снимки   удивительное рядом   факты   
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*опа 2 часа назад
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андрей 41 минуту назад
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[email protected]@bux 2 часа назад
Ботинки Армстронга на контрабанду просвечивали?
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Anatoly Shestakov [email protected]@bux 47 минут назад
Опередил меня.
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1k
Kariya 2 часа назад
На конкурсе осанки у крайней справа проблемы, или мне кажется?
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45k
Albert GER 2 часа назад
Сапожник Николы Теслы гвоздей однако не жалел))
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