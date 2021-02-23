Рентгеновские снимки, которые открывают мир с неожиданной стороны

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Рентген помогает увидеть окружающую реальность с неожиданной стороны - и это потрясающе!
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"У меня клейдокраниальный дизостоз, или, если проще, у меня в челюсти много лишних "запасных" зубов"
Рентген портрета Карла II Испанского показал, что он написан поверх первой версии, которую ходожник создал, когда король был несколькими годами младше
Контейнер с недоразвившимися костными клетками и стволовыми клетками, вставленный в шею пациента для регенерации позвоночника
Конкурс "Мисс идеальная осанка" в Чикаго, 1956 год. По условиям конкурса, участницы предъявляли свои рентгеновские снимки
Китаец целый год проходил с ложкой в пищеводе. Удивительно, но ему это не доставляло неудобств
Нога Николы Теслы в ботинке: рентгеновский снимок, сделанный им самим на аппарате собственной конструкции в 1896 году
Источник: — переведено специально для fishki.net
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