Правоохранительные органы округа Кэрролл штат Джорджия США заявили, что трое полицейских получили ранения, один подозреваемый убит, второй взят под стражу после продолжительной погони со стрельбой в минувший понедельник.
Из сообщения ТАСС со ссылкой на NBC стало известно, что в ходе преследования двух вооружённых подозреваемых, ранения различной тяжести получили заместитель шерифа округа Кэрролл Джей Репетто, сержант полицейского управления Кэрроллона Роб Холлоуэй и офицер полиции Вилла-Рики Чейз Горди.
Это произошло, после того, как чернокожие братья 28-летний Пьер Шелтон и 22-летний Аарон Шелтон, при попытке их задержать открыли огонь по полицейскому дорожному патрулю.
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Сержант Брэндон Доусон из дорожного патруля штата Джорджия рассказал, что около 3:30 утра, полицейские остановили Nissan Sentra 2015 года, который двигался со скоростью более 100 миль в час по двадцатой автомагистрали, не доезжая 10 миль до границы со штатом Алабама. Патрульный хотел проверить документы, но машина начала движение, водитель и пассажир попыталась скрыться.
Далее Доусон рассказал, что полицейские начали преследование и порезав попытались блокировать беглецов, однако водитель Nissan восстановил контроль над автомобилем и продолжил движение.
При второй попытке подрезать, из окна машины преследуемых показалась полуавтоматическая винтовка и в патрульный автомобиль полетел град пуль. Машина вышла из строя.
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Когда погоня перешла в графство Кэрролл, к ней присоединились сотрудники полиции офиса шерифа округа Кэрролл, полицейского управления Кэрроллтона и полицейского управления Вилья-Рики.
Начальник полиции Кэрроллтона Джоэл сообщил, что когда машина свернула на шоссе 166 подозреваемые снова открыли огонь и ранили сержанта Холлоуэй. Сержант какое-то время продолжал движение, но затем начал терять сознание, съехал на обочину и разбил машину на пересечении шоссе 61 и 166.
В конце концов, водитель Nissan не справился с управлением и повредил свою машину возле начальной школы Итика на Вилья-Рика. Поняв, что приехали, оба афроамериканца пустились в бега, а полицейские, нагоняя двигались за ними по пятам.
Около 5 часов утра, находясь в пределах видимости, подозреваемые возобновили огневой контакт, дважды ранив офицера полиции Горди и ненадолго задержав преследование. Примерно через 30 минут подозреваемые снова открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, ранив заместителя шерифа Репетто.
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В итоге два беглых негра были блокированы и после недолгой перестрелки 28-летний Пьер Шелтон был убит, а его 22-летний брат, Аарон Шелтон, после переговоров сдался и был взят под стражу.
Бюро расследований Джорджии, Патруль штата Джорджия, а также Полицейское управление Кэрроллона и шериф округа Кэрролл в настоящий момент проводят независимые расследования случившегося.
Известно , что сержант Холлоуэй и офицер Горди были доставлены в Мемориальную больницу Грейди в Атланте. Оба перенесли операцию, их состояние оценивают, как удовлетворительное.
На кадрах ниже можно увидеть, как полицейские округа Кэрролл объединились в молитвенном стоянии за выздоровление своих сослуживцев.
Каждого из них со службы ждут домой жёны, дети, родители и чтобы Полицейское управление, однажды, не огорчило любимых известием о гибели кормильца при выполнении долга, они при наличии обоснованных подозрений, иногда успевают открыть огонь первыми.
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Что в умах людей?
Но и это им не помогло.
Одного все-таки убили, а другого теперь будут пытать в участке.
Свободу невинно задержанному афроамериканцу!
Доколе эти кровавые палачи Бункерного Деда будут творить кровавый беспредел на улицах!!!
"находясь в приделах видимости" = находясь в пределах видимости
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что ПОРЕЗАВ?
От нас что-то скрывают об отмене рабства в США.
...либо автору следует проверять перевод))