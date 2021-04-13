Из сообщения ТАСС со ссылкой на NBC стало известно, что в ходе преследования двух вооружённых подозреваемых, ранения различной тяжести получили заместитель шерифа округа Кэрролл Джей Репетто, сержант полицейского управления Кэрроллона Роб Холлоуэй и офицер полиции Вилла-Рики Чейз Горди.

Это произошло, после того, как чернокожие братья 28-летний Пьер Шелтон и 22-летний Аарон Шелтон, при попытке их задержать открыли огонь по полицейскому дорожному патрулю.