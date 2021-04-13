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Вот почему они сначала стреляют, затем спрашивают: 3 полицейских ранено при погоне за двумя неграми в Джорджии

Вот почему они сначала стреляют, затем спрашивают: 3 полицейских ранено при погоне за двумя неграми в Джорджии (4 фото + 3 видео)

Автор:
13 апреля 2021 12:53
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Кэрроллон   Погоня   видео   джорджия   негры   полиция   стрельба   сша   
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Правоохранительные органы округа Кэрролл штат Джорджия США заявили, что трое полицейских получили ранения, один подозреваемый убит, второй взят под стражу после продолжительной погони со стрельбой в минувший понедельник.

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Метки: Кэрроллон   Погоня   видео   джорджия   негры   полиция   стрельба   сша   
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28  комментариев
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1k
Максим 2 часа назад
И как после таких новостей, по сей день поддерживают это движение? Там даже икона их, это преступник, умерший, как я понял, от передозировки запрещенных веществ.
Что в умах людей?
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3k
Петрович 3 минуты назад
Минус два ублюдка. Респект полиции.
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12k
alexis 17 минут назад
Скоро Расист станет комплиментом.
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384
The Graff 38 минут назад
Документы не на коленках подползли проверять - вот и получили! Теперь за злостное убийство "святого" негра еще и посадят!
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6k
Влад 57 минут назад
"В итоге два беглых негра были блокированы"-
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33k
AGM Влад 21 минуту назад
я тоже обратил внимание на эту формулировку
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27k
Netyn 58 минут назад
Два несчастных афроамериканца были вынуждены отстреливаться от убийц в форме.
Но и это им не помогло.
Одного все-таки убили, а другого теперь будут пытать в участке.
Свободу невинно задержанному афроамериканцу!
Доколе эти кровавые палачи Бункерного Деда будут творить кровавый беспредел на улицах!!!
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10k
Чингачгук Час назад
Уверен, что BLMщики найдут до чего доепаться чтобы обвинить полицейских в расизме. За что белые расисты пытались остановить мирно движущийся со скоростью 180 км/ч автомобиль??? Какое право имели гоняться? Напугали ребят едущих из библиотеки...Итд итп.
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384
The Graff Чингачгук Полчаса назад
160 км/ч, 180 это в морских милях)))
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12k
alexis Чингачгук 18 минут назад
Да нет, пара магазинов, не больше.
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5k
Dima Час назад
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6k
Дядя Сэм Час назад
Да эти полицейские - чёртовы расисты ! В смысле - МОЛОДЦЫ!
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21k
Батончик с маком Час назад
Беглых ниггеров положено бить плетью и вешать на ближайшем дереве
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1k
Педигри 2 часа назад
Два беглых негра переиграли в need for speed и решили проверить как это выглядит по-настоящему. В итоге: один убит, второй в тюрьме.
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200k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Поправьте текст.
"находясь в приделах видимости" = находясь в пределах видимости
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125k
Редька с хреном Автор поста Барон Мюнхгаузен Час назад
Благодарю за подсказку.
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6k
Elena Ki Редька с хреном Полчаса назад
Далее Доусон рассказал, что полицейские начали преследование и порезав попытались блокировать беглецов, однако водитель Nissan восстановил контроль над автомобилем и продолжил движение.
======

что ПОРЕЗАВ?
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
А бардак все рос и разрастался
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"Два беглых негра"???)))
От нас что-то скрывают об отмене рабства в США.
...либо автору следует проверять перевод))
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200k
Барон Мюнхгаузен Едондер пуп 2 часа назад
Да у него и грамматика страдает...
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125k
Редька с хреном Автор поста Едондер пуп Час назад
Всё правильно, в противном случае я бы написал: "два беглых нигера"
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33k
AGM Редька с хреном 20 минут назад
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560
накладчик в угол 2 часа назад
Все раненые полицейские белые,преступление на расовой почве!
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42
manul74 2 часа назад
если негр открыл огонь первым. Его уже никто ни о чем спрашивать не будет.
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31k
Alex 2 часа назад
За двумя неграми погонишься - ни одного не поймаешь
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125k
Редька с хреном Автор поста Alex 2 часа назад
По этому одного пришлось убрать.
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