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В соцсетях набирают обороты призывы выйти на улицы 11 апреля на "Марш в защиту белых жизней" (White Lives Matter March).
Марш будет посвящён белым американцем, которые пострадали или погибли от рук представителей расовых меньшинств. Организаторы выкладывают в соцсети страшные истории и материалы о белых жертвах, а также сомневаются в лозунге, который в последний год будоражит общественность – Black Lives Matter (Жизни темнокожих имеют значение).
Особенно мятежных белых американцев волнует позиция сторонников Black Lives Matter тем, что когда заходит разговор, что жизни не только темнокожего населения важны, сразу же начинаются обвинения в расизме.
Особенно мятежных белых американцев волнует позиция сторонников Black Lives Matter тем, что когда заходит разговор, что жизни не только темнокожего населения важны, сразу же начинаются обвинения в расизме.
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Сторонников защиты белых набралось уже немало – например, в группе в Telegram уже насчитывается более 1,8 тыс участников. Люди собираются выйти на улицы в разных крупных городах – Сиэтле, Детройте, Чикаго, Орландо, Нью-Йорке, Колумбусе, передаёт ТАСС. Полиция, зная о надвигающейся акции, уже сообщает об усилениях мер безопасности.
Хотя новые митинги и будут мирными, но в группах предупреждают о возможных столкновениях со сторонниками Black Lives Matter. Поэтому всем вышедшим на марши в поддержку белых предлагают надевать маски и неяркую одежду.
Интересно, что раньше лозунг White Lives Matter применяли только правые и националистичные группы, чтобы показать неправильность происходящего в стране.
Хотя новые митинги и будут мирными, но в группах предупреждают о возможных столкновениях со сторонниками Black Lives Matter. Поэтому всем вышедшим на марши в поддержку белых предлагают надевать маски и неяркую одежду.
Интересно, что раньше лозунг White Lives Matter применяли только правые и националистичные группы, чтобы показать неправильность происходящего в стране.
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Афроамериканские негры с самого начала этого шабаша были расходным материалом. Они свою задачу выполнили; помогли привести к власти банду демократов. Теперь власти они больше не нужны, тем более, за свои услуги они у власти начинают что-то требовать взамен. Гораздо проще их прижать к ногтю.
Теперь неграм пора обратно в стойло.
Маловато будет.
Подтянуться BLM и пинками их в 5 минут разгонят.