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В США собираются провести марш в поддержку белых американцев, пострадавших от рук чернокожих

В США собираются провести марш в поддержку белых американцев, пострадавших от рук чернокожих (3 фото)

Автор:
08 апреля 2021 08:11
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Black Lives Matter   White Lives Matter   blm   марш   митинг   полиция   сша   
1552
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В соцсетях набирают обороты призывы выйти на улицы 11 апреля на "Марш в защиту белых жизней" (White Lives Matter March).
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Метки: Black Lives Matter   White Lives Matter   blm   марш   митинг   полиция   сша   
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28k
a.fey Час назад
Белые начинают и выигрывают.

Афроамериканские негры с самого начала этого шабаша были расходным материалом. Они свою задачу выполнили; помогли привести к власти банду демократов. Теперь власти они больше не нужны, тем более, за свои услуги они у власти начинают что-то требовать взамен. Гораздо проще их прижать к ногтю.
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416
Юрий 8 минут назад
Преступность среди испаноязычных и афроамериканцев по прежнему высока. Собственно сегрегация в США лет 50 как реально стала уменьшаться. Так быстро проблемы не решаются.
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1k
Nico Полчаса назад
безработица и обнищание ждет всех, можно их натравить друг на друга, а те , кто причина, всегда в тени.
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86k
Дмитрий Полчаса назад
только 10 % негров адекватные - остальные больные на всю голову агрессивные человекообразные животные
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4k
RomaXz 46 минут назад
Эти вставки комментов из одноклассников в конце тем выглядят убого. Глупая идея.
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12k
Юрий Николаевич 52 минуты назад
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3k
Вадим Игнатьев 56 минут назад
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9k
Сергей Час назад
Возможно, власть им даже не помешает провести свою акцию. Негры сделали своё дело: возбудились, подняли бучу, дали возможность укрепиться демократам на волне антирасизма. Пользуясь этим, демократы свалили Донни Трампа, в овальный кабинет посадили дедушку с деменцией, на которого можно свалить потом всё, что угодно.
Теперь неграм пора обратно в стойло.
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3k
VL Час назад
давно пора. нигеры распоясались совсем
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36k
dima423 VL 56 минут назад
так они распоясались у врага в стране) нам их поддерживать надо всячески
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3k
VL dima423 Полчаса назад
ну поддерживайте, даже на коленях постоять можно.
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7k
Кенвуд Час назад
Тот случай, когда поддерживаю американцев
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36k
dima423 Кенвуд 57 минут назад
нее, я за БЛМ, нигеры быстрее развалят пиндосию чем белые... так что я всячески их поддерживаю, мочить надо этих белых рабовладельцев, они должны стоять на коленях перед черными)
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9k
Бендер Родригес dima423 15 минут назад
А чем тебе, лично, амеры не угодили? Там такие же люди как и у нас, а из-за амбиций кучки власть имущих, тебе промыли мозги. Но ты этого не понимаешь. Просто объясни, какая связь с амерами и тем дерьмом, что у тебя в жизни происходит? Закрыли завод? Так все вопросы надо задавать чубайсу, с его приватизацией( если разобраться, просто долго описывать всю цепочку рассуждений). Гаишник, сука, на бабки поставил, за то, что ты с похмела за руль сел - так вы оба, наши, КОРЕННЫЕ му.да.ки! В подъезде нассано, дороги разбиты, дерьмо кругом - это тоже, все наши РОДНЫЕ люди! И тд итп. Так и спрашивается, откуда такая ненависть и желание разрухи другому государству?
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31k
Alex Час назад
Байден должен уйти
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Пару тысяч человек на почти 400 миллионов населения?
Маловато будет.
Подтянуться BLM и пинками их в 5 минут разгонят.
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