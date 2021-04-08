Марш будет посвящён белым американцем, которые пострадали или погибли от рук представителей расовых меньшинств. Организаторы выкладывают в соцсети страшные истории и материалы о белых жертвах, а также сомневаются в лозунге, который в последний год будоражит общественность – Black Lives Matter (Жизни темнокожих имеют значение).



Особенно мятежных белых американцев волнует позиция сторонников Black Lives Matter тем, что когда заходит разговор, что жизни не только темнокожего населения важны, сразу же начинаются обвинения в расизме.