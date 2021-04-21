Присяжные заседатели суда Миннеаполиса вынесли вердикт о признании вины бывшего полицейского Дерека Шовина в смерти Джорджа Флойда.
Шовин признан виновным по всем трём пунктам обвинения. Бывшему полицейскому теперь грозит 40 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор ему будет оглашён через два месяца, об этом сообщили в РИА Новости.
45-летний Шовин, который после оглашения вердикта присяжных был взят под стражу в зале суда, не признал себя виновным ни по одному из 3 пунктов обвинения: в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.
46-летний афроамериканец Джордж Флойд скончался при задержании полицией 25 мая 2020 года возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли мужчину, который к тому же находился под воздействием сильнодействующих наркотиков, из автомобиля и уложили на асфальт.
Источник:
Шовин придавил Флойда коленом, и в скором времени задержанный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 9 апреля 2021 года в ходе судебных разбирательств пульмонолог Мартин Тобин подтвердил, что смерть была вызвана действиями Шовина.
Источник:
После того как Дерека Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда, либерально настроенные граждане Миннеаполиса США радовались, плакали и скандировали: «все три пункта!».
Некоторые от воодушевления и восторга прыгали, как на майдане, особенно негры.
Ввиду того, что обвинение стало политически значимым решением, с комментариями по поводу происходящего выступил президент США Джо Байден.
«Никто не должен быть выше закона, и сегодняшний вердикт передаёт это послание. Но этого явно недостаточно », - заявил Байден.
Далее президент добавил, что осуждение бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Човена за убийство Джорджа Флойда было слишком редким явлением в стране, страдающей от системного расизма, и призвал к серьёзным мерам по реформе полиции.
Источник:
Напомним, что ранее писалось о том, что к моменту задержания Флоид находился за рулём автомобиля , а в его крови в это время бушевал целый букет наркотиков: фентанил, метамфетамин и некоторые соединения каннабиса и морфина. Некоторые из перечисленных веществ, также могли быть причиной смерти американского негра.
Источник:
- Американские копы снова застрелили чернокожего. Миннеаполис захлестнули протесты
- BLM-активистка жаловалась на ущемление в правах чёрных сыновей и вскоре убила белую приёмную дочь
- "TikTok головного мозга": 14-летняя девушка зарезала свою парализованную сестру, с которой снимала ролики
- Подростки подожгли дом и похвастались об этом в сети
- 6 реальных злобных мачех, которые дадут фору злодейкам из сказок
Понравилось13
При этом многие бледнолицые будут вылизывать ниггерские галоши
И посмотрят, как все будет радужно
Идите лучше мусор в своём доме уберите. Политологи колхозные.
В Америке разворот на 180 градусов . .
.. свободу папуасам . )))