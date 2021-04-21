Шовин признан виновным по всем трём пунктам обвинения. Бывшему полицейскому теперь грозит 40 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор ему будет оглашён через два месяца, об этом сообщили в РИА Новости.

45-летний Шовин, который после оглашения вердикта присяжных был взят под стражу в зале суда, не признал себя виновным ни по одному из 3 пунктов обвинения: в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.