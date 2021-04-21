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Дерека Шовина всё-таки признали виновным в&nbsp;убийстве Джорджа Флойда

Дерека Шовина всё-таки признали виновным в убийстве Джорджа Флойда (3 фото + 3 видео)

Автор:
21 апреля 2021 07:33
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Флоид   Шовин   арест   вердикт   виновен   присяжные   сша   убийство   
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Присяжные заседатели суда Миннеаполиса вынесли вердикт о признании вины бывшего полицейского Дерека Шовина в смерти Джорджа Флойда.

Источник:

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Метки: Флоид   Шовин   арест   вердикт   виновен   присяжные   сша   убийство   
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12  комментариев
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21k
Батончик с маком Час назад
Теперь макаки на каждом углу будут чморить полицаев.
При этом многие бледнолицые будут вылизывать ниггерские галоши
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13k
KOSTELLO 11 минут назад
Предлагаю полиции сложить с себя полномочия, временно.
И посмотрят, как все будет радужно
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8k
harlamov Полчаса назад
Все русское ксенофобское быдло вылезло, чтоб оттоптаться на этой теме. Действительно важная проблема для нашей страны. Вас самих Путин с бандой за негров держит и подсовывает такие высосанные из пальца проблемы, а вы и рады. Как собаки на кость кидаетесь.
Идите лучше мусор в своём доме уберите. Политологи колхозные.
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2k
DerDimon harlamov 12 минут назад
А ты уже убрал мусор в своëм доме? Или те, кого не волнуют проблемы за пределами страны могут не убирать? Статья выдержана в повествовательном тоне, комментариев пока мало, но ты уже успел заявить о том, что все вылезли, и все быдло. Ну-ну, Путин виноват.
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10k
ГородДомов 37 минут назад
как быстро всё меняется .
В Америке разворот на 180 градусов . .
.. свободу папуасам . )))
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Frank Borman 45 минут назад
Белым приходит ответка за их рабовладельческое прошлое. Так держать! BLM!
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1k
DarkOmen Frank Borman 8 минут назад
Ты долбо%еб что-ли? Какое отношение имеют живущие белые к рабовладельческому прошлому? Не факт, что их предки сами не были рабами! Те кто имеет отношение, в той или иной степени, принимают законы и управляют отупевшим быдлом! И вообще изучи тему рабства в Америке, когда негров продавали свои же негры ещё в Африке! Бл%дский ты блмшик, попробуй рыпнуться на семьи которые стоят у власти, а они явно имеют к рабству отношение, сразу всю негройдную тупо-массу уничтожат, а крайними сделают шлюхо-мразей с белой кожей, которые это поддерживают!
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4k
RomaXz 53 минуты назад
Слишком много шума, но приговор справедливый. Полицейский убил этого черного чувака. Не в результате самообороны, что было бы оправдано, а просто взял и задушил, пусть и непреднамеренно. Эпичный провал.
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46k
noName 56 минут назад
После этой "показательной казни", полиция просто перестанет обращать внимание на преступления совершаемые неграми...
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75
Лёха 57 минут назад
При Дж. Вашингтоне такого бардака не было
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33k
Антон Час назад
Восстание планеты обезьян!
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