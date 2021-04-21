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Очередной полицейский в США застрелил чернокожую правонарушительницу: видео

Очередной полицейский в США застрелил чернокожую правонарушительницу: видео (3 фото)

Автор:
21 апреля 2021 09:14
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Колумбус   драка   негритянка   огайо   полиция   пристрелил   скончалась   сша   
1687
3

Не успели зачитать вердикт по делу Дерека Шовина, как полицией города Колумбус в штат Огайо, была смертельно ранена негритянка Макайя Брайант, Протестующие из-за очередного эпизода гибели граждан США, имевших африканские корни, уже начали собираться возле здания полиции города.

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Метки: Колумбус   драка   негритянка   огайо   полиция   пристрелил   скончалась   сша   
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27  комментариев
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4k
insaider 52 минуты назад
Не чернокожую,а черножопую.
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186
Николай 3 минуты назад
четенько подстрелил агресора, так что копу премию надо выписать. А неграм прописать по десять ударов палок на площади и разогнать по баракам ибо заибли они уже своими важными жизнями...
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4k
samsr 15 минут назад
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79
Михаил Пелих 23 минуты назад
Слишком много внимания заостряют. А сколько "белых", "жёлтых" и тд. погибло во время задержания и случайно и часто не случайно, а оказывая сопротивление... Про них не говориться....
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2k
Евгений Михаил Пелих 14 минут назад
Это другое. Жизни черножопых важнее
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11k
Евгений Полчаса назад
Всё таки носимые видеокамеры - полезное изобретение. Всё расставляют по местам.
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8k
Шурум-бурум Полчаса назад
в штатах ходит слух, что в бедных ниггерских семьях зарождается тренд "жертвы произвола полиции"... типа подставляется под пули правосудия какой-нибудь конченный ниггер-наркоман или ниггер-уголовник, а его семья получает многомиллионную компенсацию от государства, которую это конченный ниггер никогда бы не заработал) плюс почет и слава) как шахиды на ближнем востоке...
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33k
Антон Полчаса назад
Бешеных животных пристреливают. Восстание планеты обезьян, теперь по сценарию должны инопланетяне появится чтобы крушить Америку, только сдается весь остальной мир им на помощь не придет.
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9k
Николай Антон 20 минут назад
А зачем ещё и весь остальной мир будет влезать? Я думаю инопланетяне и без нас справятся.
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8k
Павел 37 минут назад
Прикольно. Ее шиздят ногами, подбегает коп и стреляет в....НЕЁ!!!
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8k
Владимир Павел 20 минут назад
Там явно видно, что стреляет в черную у машины, которая замахивается рукой с ножом на розовенькую.
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1k
bosayk 41 минуту назад
сидит мужик на берегу реки - мечтает. К нему подходит пацан
п - дядь, о чем мечтаешь?
м- да мечтаю вот: как взять перестрелять всех негров и пустить в гробах по речке
п- так есть же хорошие негры!
м- вот я и мечтаю: хорошим неграм - хорошие гробы, плохим - плохие
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14k
dimitr 43 минуты назад
Восстание обезьян.
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9k
Алексей dimitr 40 минут назад
Диких очень ленивых
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36k
dima423 dimitr 18 минут назад
там в кино обезьяны развились до уровня людей... а в реальности люди опустились до уровня обезьян))
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984
Вадим 44 минуты назад
Ещё пять десять раз так, и саипутся они собираться-разбираться, потом сами х.р забьют да и всё.
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1k
Mikhail K 45 минут назад
Да ипанутые у них менты, есть тизеры, шокеры, дубинкой можно приложить, можно в крайнем случае стрельнуть в ногу или руку. Реально нервы у них расшатанные, визжат, пищат, создавая нервную обстановку, пугая больше себя. Палят от страха по чем зря.
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1k
ddp Mikhail K 37 минут назад
Выстрелить в руку? Вы серьезно?
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1k
Mikhail K Славик Полчаса назад
Если действуют согласно инструкциям, то не увольняли бы их и не сажали. Следовательно они превышают свои полномочия. Если боишься и не можешь сладить с эмоциями выбери другую профессию.
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Mikhail K ride Полчаса назад
Она побежала с ножом на стоящую возле машины. Ну и подрезала бы она ее, и отвечала бы потом перед судом.
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ddp Mikhail K 13 минут назад
Ага, как убьют, так призодите.... знакомо. Вы часом не полицейским служите?
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3k
Chev Chelios Mikhail K 5 минут назад
1. Дай какому-нибудь другу линейку 20 см и попробуй как-то его обезоружить или выбить эту линейку, там где он до тебя дотронется ей - это считай порез. Просто попробуй.
2. Ну и подрезал бы кто-то твою мамашу, жену или сестру, что такого, ответил бы перед судом, правильно?
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10k
ГородДомов 46 минут назад
страна долбанных негров
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9k
Георгий Час назад
хороший негр,он как хороший мент)))
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