Не успели зачитать вердикт по делу Дерека Шовина, как полицией города Колумбус в штат Огайо, была смертельно ранена негритянка Макайя Брайант, Протестующие из-за очередного эпизода гибели граждан США, имевших африканские корни, уже начали собираться возле здания полиции города.
Полицейских вызвали на место инцидента во вторник около 16.30 по местному времени (23.30 мск). По заявлению семьи, погибшая сама позвонила 911 из-за ссоры девушек возле её дома. Однако далее, вместо того, чтобы сидеть на заде ровно, наблюдая за работой полиции, Макайя, как будто ей вожжа под хвост попала, возбудилась и решила взять меч правосудия в свои руки, точнее, нож. Такое решение для 16-летней девушки оказалось роковым.
На кадрах с нагрудной камеры полицейского, видно, что страж порядка открыл стрельбу в Брайант, в момент, когда та бросилась с ножом на другую девушку.
#BREAKING: #ColumbusOhio police release body cam footage from the shooting death of 15-year-old #makiyahbryant. The video shows police shooting her seconds before she appeared to be stabbing a civilian.— YWN REPORTER (@YWNReporter) April 21, 2021
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Пострадавшая находилась в критическом состоянии и скончалась в больнице, едва её туда доставили .
Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер оказался скуп на подробности, сообщив в своём Twitter, что в городе во вторник "трагически скончалась молодая девушка". "Я прошу жителей сохранять спокойствие и позволить Бюро расследований собирать факты", - написал он.
Тем временем, как сообщают РИА Новости, у полицейского управления стала собираться толпа протестующих, которая ритмично скандировала имя погибшей девушки.
Инцидент с гибелью девушки произошёл примерно в то же время, когда, как уже сообщалось ранее, в Миннеаполисе оглашали обвинительный вердикт бывшему полицейскому Дереку Шовину, оказавшему при задержании давление на чернокожего американца Джорджа Флойда, в результате которого последний скончался.
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п - дядь, о чем мечтаешь?
м- да мечтаю вот: как взять перестрелять всех негров и пустить в гробах по речке
п- так есть же хорошие негры!
м- вот я и мечтаю: хорошим неграм - хорошие гробы, плохим - плохие
2. Ну и подрезал бы кто-то твою мамашу, жену или сестру, что такого, ответил бы перед судом, правильно?