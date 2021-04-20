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Занятный разговор штурмана и пилота раллийного автомобиля

Занятный разговор штурмана и пилота раллийного автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 13:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   гонки   общение   пилот   прикол   ралли   штурман   
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Порой общение между штурманом и пилотом во время ралли выходит на совершенно новый уровень.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   гонки   общение   пилот   прикол   ралли   штурман   
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5  комментариев
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4k
Алексей 52 минуты назад
В таких случаях надо писать - отсутствует нормативная лексика.
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61k
Viktor 11 минут назад
Старый анекдот вспомнился:
- Мама! Папа с лестницы упал!!!
- Да? И что сказал?
- Матюки опустить?
- Ну конечно.
- Молча упал.
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7k
Перст Указующий 13 минут назад
переигрывает
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7k
Перст Указующий 13 минут назад
нах*я мне, вова, без х*я, если с х*ем дох*я!
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46k
Нанук Паналык 55 минут назад
В мире животных?
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