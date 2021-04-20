Занятный разговор штурмана и пилота раллийного автомобиля

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Порой общение между штурманом и пилотом во время ралли выходит на совершенно новый уровень.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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