Стиль 90-х снова в тренде? Мода циклична, но не до такого же

Герои данной подборки как будто прилетели к нам из прошлого на машине времени, или откуда они взяли этот шмот из лихих 90-х. Что самое интересное, они считают себя невероятно крутыми, но все окружающие над ними лишь посмеиваются.

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1. Они вооружены и очень опасны 0 Источник:

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5. Золотой крест и эффект широкой спины делают свое дело 0 Источник:

6. Вот так выглядит барин XXI века 0 Источник:

7. Резкий контраст, но хорошая шумка 0 Источник:

8. Уважаемые знатоки, подскажите, что за болезнь такая? 0 Источник:

9. Девушки, кому? 0 Источник:

10. Они уверены, что выглядят максимально брутально 0 Источник:

11. Именно так и выглядит успех 0 Источник:

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13. 100% он держит ее в заложниках 0 Источник:

14. Еще порция классических представителей движения по продвижению моды 90-х 0 Источник:

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