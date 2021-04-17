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Стиль 90-х снова в тренде? Мода циклична, но не до такого же

Стиль 90-х снова в тренде? Мода циклична, но не до такого же (20 фото)

Автор:
17 апреля 2021 16:07
Сообщество : Юмор
Метки: 90-е   Юмор   братки   кожанка   мода   прикол   смех   
8376
20
Герои данной подборки как будто прилетели к нам из прошлого на машине времени, или откуда они взяли этот шмот из лихих 90-х. Что самое интересное, они считают себя невероятно крутыми, но все окружающие над ними лишь посмеиваются.
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Метки: 90-е   Юмор   братки   кожанка   мода   прикол   смех   
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68  комментариев
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391
Darki 5 часов назад
Кроме приступа тошноты фото этого мусора больше ничего не вызывает
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29k
Юр21 23 минуты назад
Стасян опять на древних картинках паразитирует... На-ка Стасян минусок за труды!
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32k
Лесли 🥰 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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Лесли 🥰 39 минут назад
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52k
Похабыч 41 минуту назад
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14k
vikklu Час назад
Выросло уже поколение, которое этот баян видит впервые...
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202
Дементий Мурзич Час назад
это ,что? регистрация придурков или регистрация потенциальных клиентов для снайперов?
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3k
Maikie 2 часа назад
Давно так не смеялся...))
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9k
андрей 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
Wadim 2 часа назад
Почему реальные бандосы, например слоновская ОПГ, выглядят не так трешово?

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1k
Педигри 2 часа назад
Номер 16 косит под Терминатора, только цепь забыл снять.
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5k
SR 2 часа назад
Генетический мусор. Стерилизовать, чтобы не размножались.
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12k
Вася Александрович 2 часа назад
Комментарий к фото
То ли мент, то ли студент.
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655
Oort Вася Александрович Час назад
Комментарий к фото
В обоих случаях это печально.
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26k
Rest Tremor 2 часа назад
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26k
Rest Tremor 2 часа назад
Биомусор.
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Вася Александрович 2 часа назад
Комментарий к фото
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12k
Вася Александрович 2 часа назад
Комментарий к фото
- Макарошки по акции? Бери крупным оптом - целый ящик!
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8k
GRuslan 2 часа назад
Раньше я бы всячески оскорблял бы и высмеивал этих людей, а сейчас понимаю что если они не делают зла, то не заслуживают этого. Ведь не все могут противостоять одибиливанию со стороны власть имущих.
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882
Дядя Стёпа 2 часа назад
Ссаные, помойные чушкари! - Минусовальщики!
А, ответить то по теме - нечего! Один, идиот, написал " вумный коммент" ... И, всё... Все вы - слились... Только минусовать... Ссаные, помойные - чушкари!!! Рулят на фишках! Что, колит правда-матка глаза то? Историю, не обманите! Скоро вам всем кирдык придёт!
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5k
SR Дядя Стёпа 2 часа назад
За своих обидно? Ты там на какой фотографии? На последней?
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882
Дядя Стёпа SR 2 часа назад
Млять! Вот неужели вам так приятно быть ИДИОТАМИ? Ты б хоть для начала первый коммент прочитал, мудак!
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5k
Енот Потаскун Дядя Стёпа 2 часа назад
себя на фото увидел?
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882
Дядя Стёпа Енот Потаскун 2 часа назад
Тебя!
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392
Mihhail Mishin 2 часа назад
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37
manul74 3 часа назад
биомусор
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Гарик 3 часа назад
Реально - всех к психиатру + наркологу. Больные люди.
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