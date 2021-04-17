Стиль 90-х снова в тренде? Мода циклична, но не до такого же

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Герои данной подборки как будто прилетели к нам из прошлого на машине времени, или откуда они взяли этот шмот из лихих 90-х. Что самое интересное, они считают себя невероятно крутыми, но все окружающие над ними лишь посмеиваются.
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