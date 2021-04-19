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Тюрьма народов? Редкие исторические кадры из Южной Родезии

Тюрьма народов? Редкие исторические кадры из Южной Родезии (20 фото)

Автор:
19 апреля 2021 11:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: Южная Родезия   апартеид   британия   исторические фото   история   фотоархив   
1163
20

Фотографии были сделаны в период с конца XIX века по вторую половину XX века в Южной Родезии. Сейчас Южная Родезия является независимым государством под названием Зимбабве, но в течение ста лет эта территория управлялась из Лондона.

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Метки: Южная Родезия   апартеид   британия   исторические фото   история   фотоархив   
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8k
Кыся 57 минут назад
Ага, бедные негры, прям слезы наворачиваются. Сидели на пальмах, а тут пришли злые белые, построили им города, школы, больницы, дороги, аэропоты. С пальм сняли, рубашки надели, работать заставили. Лечить и учить вздумали. Да еще и в свои школы и клубы не пустили, вот же гады!
Негры всего сто лет подумали, и решили, что надо белых за это повырезать. Но что-то пошло не так, без белых все ништяки быстро сп*здили. Хотя негры и научились использовать печатный станок, но быстро выяснилось, что деньги без белых стоят дешевле бумаги, на которой напечатаны... И понеслось... Инфляция 80 млрд %! Это, пожалуй, единственное их достижение, достойное упоминания.
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13k
Corvus Corax 54 минуты назад
"До обретения независимости в 1980 году Зимбабве относилась к числу наиболее экономически развитых стран на африканском континенте. В настоящее время Зимбабве относится к числу наиболее бедных государств мира. В 2000-е годы в стране прошёл тяжелый экономический кризис, достигший пика в 2008 году, когда государственный долг достиг 131 % ВВП, инфляция составила 231 000 000 %, а ВВП упал на 17,76 %.
...
На конец 2017 года экономика страны оставалась в тяжелом положении: уровень безработицы 80-90 %, внешний долг почти 2 миллиарда долларов, угроза гиперинфляции."
(с)
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