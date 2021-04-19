Тюрьма народов? Редкие исторические кадры из Южной Родезии

Что же происходило в Британской империи? Карательные экспедиции, политика апартеида и прочие "прелести" колониализма.

Название "Родезия" стало использовать в 1895 году.

В Родезии проводилась политика сегрегации и апартеида. Были созданы специальные резервации для местного населения. Для чёрных были построены особые больницы, которые отличались по качеству медицинского обслуживания от больниц для истинных британцев. Аналогичная политика проводилась в сфере образования и культуры.