Тюрьма народов? Редкие исторические кадры из Южной Родезии

Фотографии были сделаны в период с конца XIX века по вторую половину XX века в Южной Родезии. Сейчас Южная Родезия является независимым государством под названием Зимбабве, но в течение ста лет эта территория управлялась из Лондона.
Что же происходило в Британской империи? Карательные экспедиции, политика апартеида и прочие "прелести" колониализма.
Название "Родезия" стало использовать в 1895 году.
В Родезии проводилась политика сегрегации и апартеида. Были созданы специальные резервации для местного населения. Для чёрных были построены особые больницы, которые отличались по качеству медицинского обслуживания от больниц для истинных британцев. Аналогичная политика проводилась в сфере образования и культуры.
Сесил Родс являлся организатором английской колониальной экспансии в Южной Африке. Он был главным идеологом расового превосходства англичан. Считается "архитектором апартеида".
1959 год. На неквалифицированную и низкооплачиваемую работу брали исключительно негров. Типичная заправка в Южной Родезии
1965 год. Дети в школе. Все школы были разделены по расовому признаку. Африканцам было позволено ходить только в школы для "цветных". Этот снимок был сделан до объявления независимости.
Образование для молодых африканцев стало доступным только к середине XX века.
1965 год. Снимок сделан в частном клубе в Солсбери. Для игры в боулинг допускались только расово верные жители Родезии.
После обретения независимости в 1980 году большинство белых жителей уехали из страны. Они опасались мести чёрного населения. И не зря. Почти 100 лет британские колонисты при поддержке армии жестоким образом подавляли любые восстания, устраивали жестокие карательные акции при помощи войск, проводили политику разделения. Местное население было на абсолютно бесправном положении. Стоит ли винить их в озлобленности?
Источник:
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Негры всего сто лет подумали, и решили, что надо белых за это повырезать. Но что-то пошло не так, без белых все ништяки быстро сп*здили. Хотя негры и научились использовать печатный станок, но быстро выяснилось, что деньги без белых стоят дешевле бумаги, на которой напечатаны... И понеслось... Инфляция 80 млрд %! Это, пожалуй, единственное их достижение, достойное упоминания.
...
На конец 2017 года экономика страны оставалась в тяжелом положении: уровень безработицы 80-90 %, внешний долг почти 2 миллиарда долларов, угроза гиперинфляции."
(с)