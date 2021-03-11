30 военных фото и истории за ними от профессионального фотоколориста

Джоэл Беллвюр, главный фотоколорист Cassowary Colorizations, начал этот проект из желания учиться, познавая историю заново. Cassowary Colorizations занимается колоризацией фотографий как для публикаций в СМИ, так и для частных заказов, но независимо от того, откуда пришел снимок, к нему всегда относятся с вниманием и заботой. Каждое фото Беллвюр сопровождает подробным описанием, которое часто содержит важные исторические факты.
Джейкоб К. Миллер (4 августа 1840 - 13 января 1917) был рядовым роты «K» 9-го пехотного полка Индианы и был ранен в голову в битве при Чикамоге 19 сентября 1863 года. Пуля попала Миллеру в голову, но не пробила череп. Он несколько лет проходил с пулей во лбу и постепенно, часть за частью, она выпала из раны целиком. Пока пуля еще находилась в голове, время от времени она вызывала у Миллера состояние ступора, как правило, когда тот простужался, и пуля оказывала большее давление на мозг. Когда остатки пули выпали, Миллер окончательно поправился и прожил без симптомов до 88 лет.
Малая часть тысяч свадебных колец, которые фашисты снимали со своих жертв. Американские войска обнаружили склад колец, часов, драгоценных камней, очков и золотых коронок недалеко от концлагеря Бухенвальд — 5 мая 1945 года.
Медведь Войтек с польским солдатом, Иран, 1942 год. Войтеком звали бурого медведя, которого выкупили польские солдаты Второго корпуса, прибывшие в Иран из СССР. Позже Войтеку присвоили звание рядового, а после его участия в нескольких сражениях — повысили до капрала. После войны Войтека демобилизовали, и остаток жизни он прожил в зоопарке Эдинбурга, где скончался в возрасте 21 года в 1963 году.
Не война, но о войне: колоризация в честь 75-летия фильма «Касабланка».
Сифортские горцы и собака отдыхают в окопе неподалеку от Ла-Горга, Франция, август 1915 года. По положению штыков можно сделать вывод, что снимок постановочный, как и в 95% случаев с такими фотографиями.
Американский солдат из 11-й воздушно-десантной дивизии делится шоколадкой с местной девушкой, 1946 год, Япония. Во время Второй мировой войны самым известным шоколадом был «Шо-Ка-Кола», который предназначался для немецких пилотов Люфтваффе, чтобы они могли быстро реагировать во время боя. Американские войска тем временем раздавали своим солдатам шоколад Hershey’s.
Итальянский солдат альпини спускается по зиплайну с одной вершины на другую, примерно 1917 год.
Немецкий солдат горнопехотного полка, награжденный нагрудным штурмовым пехотным знаком, во время празднования. Лето 1943 года.
Американский солдат на базе союзников в Австралии здоровается с кенгуру. Предположительно Северный Квинсленд, 9 октября 1942 года.
Колоризация к 75-летию бомбардировки Дрездена. На фото запечатлен вид с ратуши на разрушенный город через несколько месяцев после бомбардировки.
Цветной снимок времен Второй мировой войны. Хотя большинство снимков, сделанных прессой, агентами пропаганды и, конечно же, солдатами, были черно-белыми, некоторым журналистам и военнослужащим выдали новые цветные фотокамеры. Такие изобретения, как Kodachrome (1935) и Kodacolor (1942/1958), привнесли в фотографию прежде невиданные результаты, а в настоящее время являются руководством для фотоколористов.
Австрийский младший капрал со взглядом на две тысячи ярдов, 1918 год. Выражение «Взгляд на две тысячи ярдов» появилась после публикации одноименной картины художника Томаса Ли в журнале Life и описывает отрешенный несфокусированный взгляд, часто наблюдаемый у солдат, перенесших боевую психическую травму.
Советские женщины-снайперы стреляют из окопа где-то на Восточном фронте, 1943 год. Снайперские приманки были обычным делом во времена Второй мировой войны. Здесь запечатлена приманка в виде шлема, завидев которую вражеский солдат стрелял из другой траншеи и, таким образом, выдавал свою позицию снайперу.
Одна из 80 колоризированных фотографий, представленных в книге «Немецкая и французская армии в Великой войне», которая иллюстрирует военные действия на Западном фронте.
Знак, установленный солдатом из роты «D» (Dog Company) во время Корейской войны, 25 марта 1952 года, Корея. «Тот, кто носил этот шлем, все еще «жив» — надень свой».
Солдат США в броне Брюстера, 1917 год. Стальной доспех для пехотинцев, разработанный в 1917 году в США для своих войск в Первой мировой войне. Состоял из нагрудника и шлема, которые могли остановить пулеметную пулю со скоростью 820 м/с.Проблема заключалась в том, что доспех весил 18 килограмм и стеснял движения солдат. Впоследствии США разработали адаптированную броню весом 5 кг, которая плотно прилегала к телу и была более удобной.
Член французского Сопротивления во время освобождения Парижа 23 августа 1944 года.
Итальянский офицер совершает «спуск Момброне» во время последних учений, 1906 год. Итальянская кавалерийская школа, созданная в 1823 году, отвечала за подготовку всего кавалерийского штаба вооруженных сил. Каждый офицер кавалерийской школы в Пинероло (недалеко от Альп) должен был выполнить «спуск Момброне» прежде чем окончить ее. Спуск с 6 метров из окна разрушенного замка примерно в пяти километрах от Пинероло считался испытанием характера.
Финский артиллерийский капрал Ниман лепит фигуру женщины из песка во время Советско-финской войны. Валкъярви, примерно 1943 г.
Капитан Д. Майкелсон с черепахой Тимом, любимцем австралийского 2/2-го батальона 16-й бригады 6-й дивизии. Джулис, Палестина, 28 марта 1930 года.
Солдаты утешают друг друга во время напряженного боя в Плейку, Южный Вьетнам, 26 мая 1967 года.
Рядовой первого класса Джозеф Э. Дэй (1918-2009) в подштанниках несет щенка по кличке «Вторжение» (Invasion) в немецком шлеме. Ле Дезер, Франция, 1944 год.
Сержант Джозеф Левин из Службы химического оружия США испытывает новый противогаз верхом на своем коне Бадди, остров Говернорс, Нью-Йорк, 1928 год. Снимок долгое время считали фотографией французского солдата во время битвы при Вердене, однако Беллвюр нашел похожую фотографию в выпуске журнала Popular Science октября 1928 года. В статье говорилось, что Бадди продемонстрировал эффективность нового защитного снаряжения, когда успешно и без последствий провел сержанта Джозефа Левина из Службы химического оружия армии США через смертоносную завесу ядовитого газа.
Норвежского ребенка несут в машину скорой помощи с борта эсминца HMS «Онслот» в Гуроке, Шотландия, 1 марта 1945 года. Девочка была одной из 525 мирных жителей, скрывшихся от немцев на острове Сёрёйя и спасенных Королевским флотом. Они прятались в заснеженных горах норвежского острова три месяца и были спасены четырьмя британскими эсминцами.
Немецкий бомбардировщик Хейнкель He 111 падает в море, дата и место неизвестны. Этот He 111 — один из тысяч, потерпевших крушение в море во время Второй мировой войны. На одном только острове Мальта насчитывается 800 разбитых самолетов.
Солдат Немецкого Африканского корпуса (DAK) сидит на двух гранатах M24 Stielhandgranate, Северная Африка, 1942 год.
Уставший американский медик возвращается с фронта во время битвы при Арденнах. Полевые медики во время Второй мировой войны были военнослужащими, прошедшими базовую медицинскую подготовку, которые отвечали за оказание первой помощи на поле боя, но могли помогать и другим подразделениям — готовить пациентов к операциям, заправлять кровати или работать поварами. Женевская конвенция запрещает медикам использовать оружие для самозащиты — только для защиты пострадавшего.
Две девушки во время осады Алькасара в Толедо во время гражданской войны в Испании. 1936 год
Неизвестный американский солдат в летней форме пародирует Гитлера с помощью расчески для волос. На его форме виден значок боевого пехотинца, медали «За безупречную службу», которая является одной из старейших военных наград США, и еще одна неизвестная медаль. Примерно 1944 год.
Американские солдаты на борту десантного корабля, направляющегося к пляжам Орана в Алжире во время операции «Факел», ноябрь 1942 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Уточните время Советско-Финской войны .
Если нормальной бабы нет, то сойдет и песочная. Главное, чтобы сиськи были и пропорции правильные.