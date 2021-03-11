30 военных фото и истории за ними от профессионального фотоколориста

Джейкоб К. Миллер (4 августа 1840 - 13 января 1917) был рядовым роты «K» 9-го пехотного полка Индианы и был ранен в голову в битве при Чикамоге 19 сентября 1863 года. Пуля попала Миллеру в голову, но не пробила череп. Он несколько лет проходил с пулей во лбу и постепенно, часть за частью, она выпала из раны целиком. Пока пуля еще находилась в голове, время от времени она вызывала у Миллера состояние ступора, как правило, когда тот простужался, и пуля оказывала большее давление на мозг. Когда остатки пули выпали, Миллер окончательно поправился и прожил без симптомов до 88 лет.