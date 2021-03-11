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30 военных фото и истории за ними от профессионального фотоколориста

30 военных фото и истории за ними от профессионального фотоколориста (31 фото)

Автор:
11 марта 2021 19:26
Сообщество : Военное
Метки: военные фото   вторая мировая война   исторические фото   история   колоризация фотографий   
2333
31

Джоэл Беллвюр, главный фотоколорист Cassowary Colorizations, начал этот проект из желания учиться, познавая историю заново. Cassowary Colorizations занимается колоризацией фотографий как для публикаций в СМИ, так и для частных заказов, но независимо от того, откуда пришел снимок, к нему всегда относятся с вниманием и заботой. Каждое фото Беллвюр сопровождает подробным описанием, которое часто содержит важные исторические факты.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: военные фото   вторая мировая война   исторические фото   история   колоризация фотографий   
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14  комментариев
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715
Шурман Час назад
Минус поставил только потому что именно ты автор указываешь на то что Американцы выиграли вторую мировую . Нет Русских или ладно Советских солдат , мой сын уже ответил в школе так что меня учитель истории вызвал , пришлось поговорить по душам пришли к выводу что он согласен что Русские выиграли ту войну а американцы под шумок второй фронт открыли , когда позиции немцев начали сдавать .
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7k
diman02 24 секунды назад
,,...во время Советско-финской войны. Валкъярви, примерно 1943 г.,,
Уточните время Советско-Финской войны .
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3k
Ваник 3 минуты назад
интересно было узнать , что медики не могли применять оружие для самозащиты , а соблюдалось ли это?!
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912
ES 7 минут назад
Джейкоб К. Миллер прожил 76 лет, а потом еще 12 лет после смерти?
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9k
Александр 9 минут назад
Интересно, куда американцы дели то золото, что нашли у немцев?
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2k
Frank Borman 10 минут назад
19. Финский артиллерийский капрал Ниман лепит фигуру женщины из песка во время Советско-финской войны. Валкъярви, примерно 1943 г.

Если нормальной бабы нет, то сойдет и песочная. Главное, чтобы сиськи были и пропорции правильные.
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11k
alexis Полчаса назад
Советские женщины-снайперы стреляют из окопа где-то на Восточном фронте (С) А что они делали на восточном фронте? они за немцев воевали?
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34k
figny Час назад
первый снимок и описание к нему!
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1k
khvatich Час назад
Могу ошибаться но, затворная рама во время прицельной стрельбы, не так выглядит.
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3k
Tuskub khvatich 13 минут назад
Хм..А как именно должна выглядеть "затворная рама" во время "прицельной стрельбы"??
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791
Олег khvatich 9 минут назад
Обычный Маузер, с обычной рамой
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4k
Олег Данилов Олег Минуту назад
Обычная винтовка Бертье. Совсем не мосинка
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