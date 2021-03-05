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Хотя, постойте! Какое же это неудачное падение? Нет, все-таки неудачное.
Случаи приапизма, когда мужчина получает продолжительную эрекцию, - не редкость. Однако обзавестись ею после падения с мопеда, - пожалуй, даже врачи не смогут заявить, что такие случаи встречаются часто.
А вот 35-летнему британцу повезло оказаться в числе тех самых неудачников. Мужчина больше недели дней ходил с эрекцией, которая ему изрядно мешала, но обратился к врачам только на девятый день. Просто сначала он решил, что ушиб промежность, и боль с дискомфортом вызвана именно этим обстоятельством. Но когда приапизм не исчез даже через неделю, несчастный стал беспокоиться. Медики определили у пациента эрекцию IV степени. Если рассматривать шкалу твердости, то британец набрал наивысший балл. Оказалось, что при падении мопедистповредил окружающие гениталии сосуды. Это привело к неконтролируемому бесконечному кровоснабжению полового члена. Артериальный приапизм в данном конкретном случае был небезопасен для пострадавшего - у мужчины появились два свища на правой и левой сторонах гениталий. Врачам пришлось принимать меры. После врачебного вмешательства пациент клиники почувствовал себя много лучше, хотя на восстановление после падения и ему потребовалось время.
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