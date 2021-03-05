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После неудачного падения с мопеда британец обзавелся девятидневной эрекцией

После неудачного падения с мопеда британец обзавелся девятидневной эрекцией (2 фото)

Автор:
05 марта 2021 17:28
Сообщество : Голая правда
Метки: британия   история   мопед   падение   приапизм   
1726
2
Хотя, постойте! Какое же это неудачное падение? Нет, все-таки неудачное.

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Метки: британия   история   мопед   падение   приапизм   
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7  комментариев
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24k
Павел 2 часа назад
Анекдот вспомнился: "Вы боль снимите, а опухоль оставьте"
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2k
BornFree25 Час назад
Ну это он говорит, что с мотоцикла упал, а чем он там на самом деле занимался, кто его знает
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260
Vlad 2 часа назад
Блин, надо мопед купить и попадать слегка
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
странно, помню из медицинского сериала, что неприрывный стояк больше 8 часов уже может вызвать потерю члена и нужно организовать отток крови, а тут дни...
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18k
Сергей Костюнин 2 часа назад
Ну два свища это жена натёрла ))
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994
товарищ за углом 2 часа назад
Фух, вот и кончилась неделя дней. Всем контроля и бесвищного бодрствования.
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704
Serg Dex 2 часа назад
Удачно парализовало))) Когда отпустит вообще забудет что такое стояк)))
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