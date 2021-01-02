Раскрашенные вручную снимки Японии 1870-х годов

Японский фотограф Шиничи Судзуки (Shinichi Suzuki, 1835-1918) - один из фотографов, которые снимали будни Японии для журналов. После того как в 1854 году его семейный бизнес по производству пиломатериалов был разрушен цунами, Судзуки отправился в Иокогаму, где стал известным фотографом. Многие из его снимков были раскрашены вручную, поэтому они выглядят более реалистичными и современными, чем черно-белые фотографии той эпохи.