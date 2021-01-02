Раскрашенные вручную снимки Японии 1870-х годов

Шиничи Судзуки (1835-1918) - фотограф, который делал снимки будней Японии для иностранного журнала The Far East. Многие из его фотографий были раскрашены вручную, поэтому они выглядят более реалистичными и современными, чем черно-белые фотографии той эпохи. В этой подборке - снимки 1870-х годов - времени, когда Япония находилась на пороге глобальных перемен.
Японский фотограф Шиничи Судзуки (Shinichi Suzuki, 1835-1918) - один из фотографов, которые снимали будни Японии для журналов. После того как в 1854 году его семейный бизнес по производству пиломатериалов был разрушен цунами, Судзуки отправился в Иокогаму, где стал известным фотографом. Многие из его снимков были раскрашены вручную, поэтому они выглядят более реалистичными и современными, чем черно-белые фотографии той эпохи.
Уличный менестрель (поэт-певец)
Сначала работая в шелководстве, Судзуки часто ездил в Иокогаму, где в 1867 году стал учеником в фотостудии Симуки Рендзе. В 1872-1873 годах по заказу издателя иностранного журнала The Far East Дж.Р. Блэка фотограф сделал серию фотографий, документирующих сельскую жизнь Японии.
×
Певицы
В 1860-х и 1870-х годах Япония находилась на пороге масштабной трансформации. Страна впервые открыла двери для внешней торговли, а западные технологии и образ жизни уже наложили свой отпечаток на японскую культуру. К моменту смерти фотографа в 1918 году Япония сильно изменилась в плане общества, политики и экономики. Традиционный японский образ жизни, запечатленный фотографом, вытеснился западными стандартами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Ретро-фотографии: как взрывались паровозные котлы
- Из архивов: восстановлено 200 ретро-снимков со всех уголков планеты
- Исторические снимки, показывающие, насколько изменился наш мир
- 20 винтажных фото о жизни Ирландии в XIX веке
- Эпоха до холодильников: мясные лавки в викторианской Англии
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...