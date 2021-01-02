FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5369 постов • 649 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Раскрашенные вручную снимки Японии 1870-х годов

Раскрашенные вручную снимки Японии 1870-х годов (26 фото)

Автор:
02 января 2021 20:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: 19 век   Япония   исторические фото   история   колоризация   редкие фото   старые фото   фото   
231
26
Шиничи Судзуки (1835-1918) - фотограф, который делал снимки будней Японии для иностранного журнала The Far East. Многие из его фотографий были раскрашены вручную, поэтому они выглядят более реалистичными и современными, чем черно-белые фотографии той эпохи. В этой подборке - снимки 1870-х годов - времени, когда Япония находилась на пороге глобальных перемен.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: 19 век   Япония   исторические фото   история   колоризация   редкие фото   старые фото   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото) Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото) Как в 19-ом веке передвигали здания с помощью лошадей Как в 19-ом веке передвигали здания с помощью лошадей Эпоха до холодильников: мясные лавки в викторианской Англии Эпоха до холодильников: мясные лавки в викторианской Англии Исторические снимки, показывающие, насколько изменился наш мир Исторические снимки, показывающие, насколько изменился наш мир Из архивов: восстановлено 200 ретро-снимков со всех уголков планеты Из архивов: восстановлено 200 ретро-снимков со всех уголков планеты 30 редких исторических фотографий, которые рассказывают о значимых событиях прошлого 30 редких исторических фотографий, которые рассказывают о значимых событиях прошлого
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

316748



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
1
146
Скажи спасибо 2020 году
20 раз, когда люди возвращали нам веру в человечество
1
73
20 раз, когда люди возвращали нам веру в человечество
﻿
Какого Кристмаса ты творишь, или, как российский дедушка вышел на мировой уровень
Какого Кристмаса ты творишь, или, как российский дедушка вышел на мировой уровень
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#прикол#история#прикольные#приколы#картинки#Разные#всякие#Юморные и не очень
#Юмор#животные#природа#девушки#новый год#кот#смешно#комментарии#позитивные#Россия
#факты#интересно#в мире#забавно#позитив#Интересные#сша#люди#2021

На что жалуетесь?

Вернуться