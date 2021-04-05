Как появился самый молодой вулкан в Мексике

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Бывают очень редкие случаи, когда люди могут увидеть новый вулкан, появляющийся практически из ниоткуда. Мексиканский вулкан Парикутин, который некоторые считают одним из семи чудес света, несомненно, - наглядный тому пример. Он "родился" в 1943 году на кукурузном поле, принадлежащем местному фермеру. И это было грандиозно!
Вулкан Парикутин образовался на поле, принадлежащем Дионисио Пулидо, фермеру, который первым увидел пар, исходящий из котловины, а вскоре после этого стал свидетелем начала уникального события - формирования вулкана.
Первой морфологической особенностью, связанной с рождением вулкана Парикутин, было, возможно, образование небольшой впадины вокруг ранее существовавшей ямы диаметром 5 метров и глубиной 1,5 метра на кукурузном поле Дионисио Пулидо в августе 1942 года.
Первой морфологической особенностью, связанной с рождением вулкана Парикутин, было, возможно, образование небольшой впадины вокруг ранее существовавшей ямы диаметром 5 метров и глубиной 1,5 метра на кукурузном поле Дионисио Пулидо в августе 1942 года.
За пятнадцать дней до фактического рождения вулкана 20 февраля 1943 года в районе Сунь Хуана Парангарикутиро были зарегистрированы высокая сейсмическая активность, подземный шум и подземные толчки. Извержение началось 20 февраля 1943 года, около 16:00 по местному времени, и Дионисио Пулидо и его семья стали первыми его свидетелями.
В тот день он и его семья обрабатывали землю, расчищая ее для подготовки к весенней посадке. Внезапно земля поблизости вздулась вверх и образовала трещину диаметром от 2 до 2,5 метров.
В тот день он и его семья обрабатывали землю, расчищая ее для подготовки к весенней посадке. Внезапно земля поблизости вздулась вверх и образовала трещину диаметром от 2 до 2,5 метров.
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Они рассказали, что слышали шипение и чувствовали запах тухлых яиц, что указывало на присутствие сероводорода. Через несколько часов трещина превратилась в небольшой кратер.
Пулидо сообщил следующее: "В 16:00 я оставил жену поджечь груду веток, когда заметил, что на одном из холмов моей фермы открылась трещина. . . и я увидел, что это была трещина глубиной всего полметра. Я собрался снова поджечь ветви, когда почувствовал гром, деревья задрожали, и я повернулся, чтобы поговорить с Паулой; и именно тогда я увидел, как в яме земля вздулась и поднялась на 2 или 2,5 метра в высоту, и что-то вроде дыма или мелкой пыли - серой, как пепел - начало подниматься в той части трещины, которую я раньше не видел. . . Сразу же начал подниматься еще и дым с шипением или свистом, громким и непрерывным; и запахло серой".
Семья фермера уехала в город. А вулкан продолжал быстро и неистово расти.
Пулидо сообщил следующее: "В 16:00 я оставил жену поджечь груду веток, когда заметил, что на одном из холмов моей фермы открылась трещина. . . и я увидел, что это была трещина глубиной всего полметра. Я собрался снова поджечь ветви, когда почувствовал гром, деревья задрожали, и я повернулся, чтобы поговорить с Паулой; и именно тогда я увидел, как в яме земля вздулась и поднялась на 2 или 2,5 метра в высоту, и что-то вроде дыма или мелкой пыли - серой, как пепел - начало подниматься в той части трещины, которую я раньше не видел. . . Сразу же начал подниматься еще и дым с шипением или свистом, громким и непрерывным; и запахло серой".
Семья фермера уехала в город. А вулкан продолжал быстро и неистово расти.
Селедонио Гутьеррес, который был свидетелем извержения в первую ночь, рассказал о том, что видел: "... когда наступила ночь, мы услышали звуки, похожие на шум морского прибоя. Красные языки пламени поднялись в темное небо, некоторые поднимались на 800 метров или более. Воздух лопнул, как золотые бархатцы, и дождь, словно фейерверк, упал на землю".
За девять лет активности вулкана ученые сделали его наброски и нанесли на карту, а также взяли тысячи образцов и фотографий. К 1952 году извержение оставило конус высотой 424 метра и значительно повредило площадь более 233 квадратных километров выбросом камня, вулканического пепла и лавы.
За девять лет активности вулкана ученые сделали его наброски и нанесли на карту, а также взяли тысячи образцов и фотографий. К 1952 году извержение оставило конус высотой 424 метра и значительно повредило площадь более 233 квадратных километров выбросом камня, вулканического пепла и лавы.
В результате деятельности вулкана три человека погибли, два города были полностью эвакуированы и засыпаны лавой, а еще три города сильно пострадали. Сотни людей были вынуждены сменить постоянное место жительства, и для их миграции были созданы два новых города.
Несмотря на продолжающуюся в то время Вторую мировую войну, извержение привлекло внимание всего мира, и репортеры из газет и журналов, в том числе Life, приехали осветить эту историю. Собственно, собранные здесь фотографии - часть коллекции журнала Life.
Вулкан стал туристической достопримечательностью, с главным входом в Ангахуан, откуда он хорошо виден. Город предлагает гидов и лошадей для посещения руин церкви Сан-Хуан-Парангарикутиро, а также для восхождения на сам вулкан.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вулкан вулканическая активность исторические фото исторические фотографии история как это было мексика
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В последний раз он извергался в 1952м году, вот так это выглядело.