Как появился самый молодой вулкан в Мексике

Они рассказали, что слышали шипение и чувствовали запах тухлых яиц, что указывало на присутствие сероводорода. Через несколько часов трещина превратилась в небольшой кратер.



Пулидо сообщил следующее: "В 16:00 я оставил жену поджечь груду веток, когда заметил, что на одном из холмов моей фермы открылась трещина. . . и я увидел, что это была трещина глубиной всего полметра. Я собрался снова поджечь ветви, когда почувствовал гром, деревья задрожали, и я повернулся, чтобы поговорить с Паулой; и именно тогда я увидел, как в яме земля вздулась и поднялась на 2 или 2,5 метра в высоту, и что-то вроде дыма или мелкой пыли - серой, как пепел - начало подниматься в той части трещины, которую я раньше не видел. . . Сразу же начал подниматься еще и дым с шипением или свистом, громким и непрерывным; и запахло серой".



Семья фермера уехала в город. А вулкан продолжал быстро и неистово расти.