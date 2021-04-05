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Как появился самый молодой вулкан в Мексике

Как появился самый молодой вулкан в Мексике (28 фото)

Автор:
05 апреля 2021 17:31
Сообщество : Факты
Метки: вулкан   вулканическая активность   исторические фото   исторические фотографии   история   как это было   мексика   
261
28
Бывают очень редкие случаи, когда люди могут увидеть новый вулкан, появляющийся практически из ниоткуда. Мексиканский вулкан Парикутин, который некоторые считают одним из семи чудес света, несомненно, - наглядный тому пример. Он "родился" в 1943 году на кукурузном поле, принадлежащем местному фермеру. И это было грандиозно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вулкан   вулканическая активность   исторические фото   исторические фотографии   история   как это было   мексика   
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4  комментария
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8k
costa 2 часа назад
Ну можно было бы добавить чуть больше информации.
В последний раз он извергался в 1952м году, вот так это выглядело.

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zu4ara 2 минуты назад
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costa Час назад
Вот - та самая церковь на лавовом поле.
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8k
costa 2 часа назад
Вот так он выглядит сейчас (фото 2017го)
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