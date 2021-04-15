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В цветочный магазин Владивостока зашел полностью обнажённый мужчина и устроил для сотрудниц своеобразное эротическое шоу. Одна из продавщиц запечатлела «артиста» на свой смартфон.
Женщины подыграли необычному голому гостю. Они начали нахваливать его тело и даже похлопали по ягодицам.
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