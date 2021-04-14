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Да и вообще всю работу за силовиков, считай, сделали. Только вот насколько был оправдан этот риск?
12 апреля в помещении вещевого магазина "Доступ" по ул. Куйбышева вбежал 53-летний мужчина. Закрыв за собой дверь, он сообщил посетителям о том, что является смертником, при себе имеет взрывное устройство, а потому требует всех оставаться на местах.
Среди 11 покупателей, находившихся в магазине, было двое детей. В соцсетях появилось видео того, как "террорист" уговаривает всех сидеть на месте и не рыпаться. Но, судя по кадрам, он не очень убедителен. "Вам это что, шутки кажется? Не открывайте двери никому — улетите!" - угрожает мужчина.
После звонка в полицию силовики оцепили район и предлагали террористу сдаться, однако тот требовал, чтобы с ним связалось руководство МВД Северной Осетии, которому он хотел объявить условия освобождения заложников. Снимать видео он предложил сам, потом, впрочем, передумал, хотя съемку продолжили.
«Я попросила у него разрешения включить вытяжку и пошла в сторону кухни, завела туда покупателей. Одна из сотрудниц магазина просила у него выпустить детей. Но он все время угрожал, что всех взорвет, а если его задержат, то взорвут другие», - рассказывает продавец магазина.
Через некоторое время связь террориста с МВД все-таки удалось установить (из-за цокольного этажа плохо работал телефон) и, пока тот беседовал с полицией, девушкам удалось захватить его сумку.
Через некоторое время связь террориста с МВД все-таки удалось установить (из-за цокольного этажа плохо работал телефон) и, пока тот беседовал с полицией, девушкам удалось захватить его сумку.
«Как только я поняла, что в сумке ничего нет, я ему сразу по голове этой же сумкой и дала. Говорю ему: этим ты нас пугал? Сумка оказалась очень легкая, там в фольгу было что-то завернуто. Пока я с ним дралась, другая девушка-покупательница выбежала и прыгнула на него, а затем уже вбежали сотрудники правоохранительных органов», — рассказывает Марина Икаева.
Видео задержания террориста
После задержания выяснилось, что в сумке вместо настоящей бомбы находился муляж, изготовленный из пластиковой канистры, обернутой фольгой с проводами и кнопкой, а сам злоумышленник оказался ранее судимым за незаконный оборот наркотиков. Мужчина задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 УК РФ «Захват заложников». Никто из находившихся в магазине не пострадал.
А вот в соцсетях решили, что такой риск, которому подвергали себя девушки не был оправдан. Вдруг в сумке и правда была бы бомба, пусть и самодельная? Взорвались бы сами, прихватив покупателей. Конечно, есть женщины и в русских, и в кавказских селеньях, но иногда все-таки прислушиваться к голосу разума. Или нет? Как вы считаете, уважаемые фишкяне?
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Метки: весна видео владикавказ муляж обострение полиция терроризм
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