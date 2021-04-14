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Во Владикавказе две отважных женщины задержали "террориста", угрожавшего взорвать магазин

Во Владикавказе две отважных женщины задержали "террориста", угрожавшего взорвать магазин (7 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 08:31
Сообщество : Жить в России
Метки: весна   видео   владикавказ   муляж   обострение   полиция   терроризм   
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Да и вообще всю работу за силовиков, считай, сделали. Только вот насколько был оправдан этот риск?

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Метки: весна   видео   владикавказ   муляж   обострение   полиция   терроризм   
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