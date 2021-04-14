«Как только я поняла, что в сумке ничего нет, я ему сразу по голове этой же сумкой и дала. Говорю ему: этим ты нас пугал? Сумка оказалась очень легкая, там в фольгу было что-то завернуто. Пока я с ним дралась, другая девушка-покупательница выбежала и прыгнула на него, а затем уже вбежали сотрудники правоохранительных органов», — рассказывает Марина Икаева.