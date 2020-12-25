Авто долго не продавалось и его владелец решил, так сказать, ускорить процесс. Однако что-то пошло не так.
В районе известного авторынка Владивостока "Зелёный угол" недавно был замечен горящий автомобиль. Видео с ним было опубликовано в местных соцсетях. Как оказалось, причина возгорания не банальный поджог недоброжелателей, а попытка хозяина авто слегка "подтолкнуть" процесс продажи с помощью магии.
Автовладелец вспомнил об обряде освящения и принялся за дело. Мужчина попытался зажечь в салоне церковную свечу. Результаты этой деятельности можно наблюдать на видео.
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Как говорится, Бог дал - Бог взял. А может, свеча была "левой"?
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