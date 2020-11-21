В ледяном плену: на острове Русском во Владивостоке закончились соль, спички и вода

После обрушившегося на Приморье мощного циклона несколько районов Владивостока остались без света. На острове Русском с пятницы в жилые дома не подается и вода. В субботу пришлось перекрыть движение по мосту, связывающему остров с остальным городом. Вантовая конструкция сильно обледенела, потом на солнце лед начал таять. И глыбы падают с вант 324-метрового моста на проезжую часть, выбивая куски асфальта. Людей начали эвакуировать на пароме...
Стихия бушевала в Приморье двое суток и оставила после себя на проводах до 12 мм льда, что стало причиной многочисленных аварий. Более 150 тысяч жителей региона из-за непогоды остались без электроснабжения, и в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации. В субботу отменили больше 40 междугородних автобусов и несколько авиарейсов. К выходным отдельные районы Владивостока всё еще оставались без света и воды, и власти организовали трехразовое горячее питание для детей (всех желающих) в детсадах и школах. А утром в субботу пришлось перекрыть еще и движение по мосту на остров Русский.
Ледяной дождь в Приморье прекратился, но его последствия придется устранять еще долго. С вант знаменитого моста падают крупные куски льда, к тому же из-за сильного обледенения разрушилась оболочка одной из вант.
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Во Владивостоке очевидцы засняли видео, на котором видно, почему власти перекрыли мост на остров Русский. pic.twitter.com/nA7dvklzLE— Актуальная Россия (@RussiaActually) November 21, 2020
В результате остров Русский, где живет свыше 4500 человек, а также расположен Дальневосточный госуниверситет и воинская часть, оказался отрезан от материка. В местных магазинах уже закончился запас газовых баллонов, спичек и пятилитровых бутылок воды.
Временно на остров запустили паром для вывоза людей, который вмещает еще и 20 автомобилей. По предварительной информации, движение по мосту откроют после обеда в воскресенье.
Временно на остров запустили паром для вывоза людей, который вмещает еще и 20 автомобилей. По предварительной информации, движение по мосту откроют после обеда в воскресенье.
Как бы странно это ни звучало, но пассажиры садились на паром и в обратном направлении. Так на остров Русский приехали молодожены Олег и Юлия, а также их гости. Дело в том, что у новобрачных давно был заказан банкет в ресторане на острове. Ну не отменять же свадьбу из-за ледяного дождя и аварии на мосту?
Во Владивостоке бетонная плита упала на машину из-за ледяного дождя
Во Владивостоке с ночи 18 ноября лил ледяной дождь. Утром 19 ноября в нескольких районах был отключён свет из-за обледенения сетей, на дороги падали деревья, а на улице Нейбута произошёл страшный случай. С крыши на машину упала бетонная плита, и водитель, стоявший рядом, чудом успел отскочить...
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Метки: ynews видео владивосток мост остров русский погода стихия
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