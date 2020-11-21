В ледяном плену: на острове Русском во Владивостоке закончились соль, спички и вода

Стихия бушевала в Приморье двое суток и оставила после себя на проводах до 12 мм льда, что стало причиной многочисленных аварий. Более 150 тысяч жителей региона из-за непогоды остались без электроснабжения, и в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации. В субботу отменили больше 40 междугородних автобусов и несколько авиарейсов. К выходным отдельные районы Владивостока всё еще оставались без света и воды, и власти организовали трехразовое горячее питание для детей (всех желающих) в детсадах и школах. А утром в субботу пришлось перекрыть еще и движение по мосту на остров Русский.