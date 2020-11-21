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В ледяном плену: на острове Русском во Владивостоке закончились соль, спички и вода

В ледяном плену: на острове Русском во Владивостоке закончились соль, спички и вода (7 фото)

Автор:
21 ноября 2020 23:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   видео   владивосток   мост   остров русский   погода   стихия   
761
7
После обрушившегося на Приморье мощного циклона несколько районов Владивостока остались без света. На острове Русском с пятницы в жилые дома не подается и вода. В субботу пришлось перекрыть движение по мосту, связывающему остров с остальным городом. Вантовая конструкция сильно обледенела, потом на солнце лед начал таять. И глыбы падают с вант 324-метрового моста на проезжую часть, выбивая куски асфальта. Людей начали эвакуировать на пароме...
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Метки: ynews   видео   владивосток   мост   остров русский   погода   стихия   
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5  комментариев
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Миша Полчаса назад
Соболезную. Но если паром ходит, то в чём проблема доставить туда необходимое, хоть по минимуму.
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Aqueronte 11 минут назад
За два дня соль и спички закончились? Там что соревнования по засолке огурцов и капусты с помощью спичек?
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3k
AlekseiTFS 22 минуты назад
По мне так Владивосток должен жить на уровне Эмиратов. Вопрос - почему не так ?
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