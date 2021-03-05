В Краснодаре избили танцевавших лезгинку кавказцев

Приезжим не посчастливилось устроить пляски посреди улицы на глазах у
футбольных фанатов прохожих.
С соцсетях появилось видео потасовки, заснятое, очевидно, 3 марта вечером на улице Красноармейской в Краснодаре. Находившиеся в автомобиле очевидцы запечатлели, как толпа местных жителей спортивного вида избивает приезжих из южных республик за то, что те посмели станцевать лезгинку посреди дороги.
В ролике видно, как к двоим кавказцам, стоящим у принадлежащего им кроссовера, сначала подошли несколько парней, и один из них без разговоров отправил обоих в нокдаун. Затем к месту действия подошли еще три человека и принялись запинывать лежащих на асфальте танцоров. Одному из них удалось вырваться и закрыться в автомобиле, а второму повезло меньше - помимо травмированных ребер и челюсти, он также получил приличную дозу газа из перцового баллончика.
Отдельного внимания заслуживают комментарии очевидцев (18+):
Источник:
Ходят слухи, что нападавшие - фанаты ФК "Краснодар". В ГУ МВД по Краснодарскому краю ситуацию пока не комментировали. Возможно, заявление до них еще не дошло, если, конечно, приезжие вообще его подавали. Может они сразу уехали из такого нетолерантного и негостеприимного города?
И к другим околофутбольным новостям из столицы Кубани:
Какое отвратительное проявление национальной нетерпимости! Мне нравится— Chamot (@chamot1981) March 4, 2021
Правильно сделали. Перед Новым годом (23-30), перекрыли две полосы, скакали , пришлось вызывать наряд, скоты.— Н А Т (@NAT26393840) March 5, 2021
Наконец-то. Я сама родилась на Кавказе и знаю, что эти с гор позволяют себе многое. В русские города приезжают и типа показывают своё превосходство. Метят территорию. Ну вот давно пора было начать ломать их! А то мы со своей толерантностью скоро всем миром ляжем под ислам.— Зая деда Мазая (@Tiana230772) March 5, 2021
Источник:
- Герой мема про цветочного лоха встретился со своим обидчиком
- Похоронный магнат нагло подрезал росгвардейцев и устроил разборки посреди дороги
- В Петербурге пешеход запретил "Мерседесу" проезжать по тротуару и был избит водителем
- Российский боец MMA устроил потасовку после победы в Польше
- "Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика
Понравилось191
Отличное начало дня.
надеюсь теперь каждый день будет начинаться так
Максим Шапиро, рассказ, вошедший в Миррский Цикл, называется "Уважение культурных традиций"
Ссылка на рассказ http://samlib.ru/s/shapiro_m_a/uvkultr.shtmlhttp://samlib.ru/s/shapiro_m_a/uvkultr.shtml