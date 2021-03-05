FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4147 постов • 732 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Краснодаре избили танцевавших лезгинку кавказцев

В Краснодаре избили танцевавших лезгинку кавказцев (7 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 11:01
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дорога   кавказцы   краснодар   лезгинка   потасовка   
4242
7
1

Приезжим не посчастливилось устроить пляски посреди улицы на глазах у футбольных фанатов прохожих.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   дорога   кавказцы   краснодар   лезгинка   потасовка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
60
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
60  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Ратибор Час назад
Похоже, лезгинка - очень опасный и высокотравматичный вид спорта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
3k
Urlauber 10 секунд назад
Ну вот можем когда захотим.
Отличное начало дня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
djinn 2 минуты назад
Фишки -сайт хорошего настроения. Спасибо!
надеюсь теперь каждый день будет начинаться так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Борис 3 минуты назад
нижняя лезгинка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Max 5 минут назад
Комментатор Kirfuin дал ссылку на один интересный рассказ. Очень уж в тему.
Максим Шапиро, рассказ, вошедший в Миррский Цикл, называется "Уважение культурных традиций"
Ссылка на рассказ http://samlib.ru/s/shapiro_m_a/uvkultr.shtmlhttp://samlib.ru/s/shapiro_m_a/uvkultr.shtml
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Сергей Костюнин 7 минут назад
Нормально хоть танцуют ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
500
Вежливый Лось 7 минут назад
Неплохая инициатива, стоит поддержать, я думаю, и Питеру, и Москве, и другим городам России. Я ж у них "Лявониху" посреди улицы не отплясываю, ну так и им не стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Buks 12 минут назад
Нормально...когда они толпой [мат] все ок, ну тут ответочка прилетела
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Георгий 13 минут назад
Негативный опыт тоже опыт. Но лучше не бить никого и не быть битым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
SerGProS 13 минут назад
Ничего страшного, просто показали как можно станцевать лезгинку на животе...У кавказца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
909
no_fate 13 минут назад
Мамай клянусь, Аллах все сила отнял!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127
Племянник Путина Полчаса назад
если бы толпой не добивали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Faust Племянник Путина 4 минуты назад
как обычно это делают эти обезьяны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Rus77 Полчаса назад
На это можно смотреть вечно)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287
Рак Полчаса назад
смотреть приятно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
257
Сергей 40 минут назад
берём пример с краснодарских людей и учим обезьян поведению в обществе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Григорий 46 минут назад
Я правильно увидел, что первый запрыгнул в машину и заблокировал двери, потому второй долго туда попасть не мог? Это прекрасно - с таким другом только в скалолазы идти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
nas23021983 Григорий 17 минут назад
У них это норма)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Олег Григорий 5 минут назад
Друзей еще много будет, а он у мамы один!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
elf3399 49 минут назад
Надеюсь, что полиция не справится с розыском
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван 55 минут назад
Этот пост будет лидером по лайкам в эту пятницу!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex Xela 58 минут назад
Дорога не для танцев! Сколько раз повторять!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
mbr Alex Xela 48 минут назад
дорога опасное, крайне травмоопасное место
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Топпер Харли 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
445
Татьяна Баженова Час назад
Что-то не доходит до "гостей", что для танцев надо выбирать другое место: где-нибудь в кишлаке, во дворе, в ресторане, но не проезжей части ! Не все окружающие могут разделять их радость. Мягко скажем....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 31 комментарий
Показать ещё
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола? Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола? ММА по переписке: ответ "реального пацана" герою мема про цветочного лоха ММА по переписке: ответ "реального пацана" герою мема про цветочного лоха "Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика "Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика Герой мема про цветочного лоха встретился со своим обидчиком Герой мема про цветочного лоха встретился со своим обидчиком Похоронный магнат нагло подрезал росгвардейцев и устроил разборки посреди дороги Похоронный магнат нагло подрезал росгвардейцев и устроил разборки посреди дороги Российский боец MMA устроил потасовку после победы в Польше Российский боец MMA устроил потасовку после победы в Польше
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

297299



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Всё в этом мире познаётся в сравнении
2
42
Всё в этом мире познаётся в сравнении
Ах, обмануть&nbsp;меня не трудно. &nbsp;Я сам&nbsp;обманываться рад
5
66
Ах, обмануть меня не трудно.  Я сам обманываться рад
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Девушка лишилась зубов, а заодно и круглой суммы денег из-за газировки
0
47
Девушка лишилась зубов, а заодно и круглой суммы денег из-за газировки
Little Big вошли в шорт-лист для&nbsp;отбора на «Евровидение»
1
24
Little Big вошли в шорт-лист для отбора на «Евровидение»
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола?
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#кино#автомобили#приколы#знаменитости#позитив#авто аварии#актеры
#фото#прикол#факты#Россия#дтп#сша#полиция#СССР#Разное#китай
#животные#интересное#картинки#автомир#люди#подборка#аварии#шоу бизнес#кот#космос

На что жалуетесь?

Вернуться