В Краснодаре избили танцевавших лезгинку кавказцев

С соцсетях появилось видео потасовки, заснятое, очевидно, 3 марта вечером на улице Красноармейской в Краснодаре. Находившиеся в автомобиле очевидцы запечатлели, как толпа местных жителей спортивного вида избивает приезжих из южных республик за то, что те посмели станцевать лезгинку посреди дороги.





В ролике видно, как к двоим кавказцам, стоящим у принадлежащего им кроссовера, сначала подошли несколько парней, и один из них без разговоров отправил обоих в нокдаун. Затем к месту действия подошли еще три человека и принялись запинывать лежащих на асфальте танцоров. Одному из них удалось вырваться и закрыться в автомобиле, а второму повезло меньше - помимо травмированных ребер и челюсти, он также получил приличную дозу газа из перцового баллончика.