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Запашный напугал жителей Ставрополя тиграми на крыше цирка

Запашный напугал жителей Ставрополя тиграми на крыше цирка

Автор:
08 апреля 2023 14:49
Сообщество : Животные
Метки: Ставрополь   Ярослав Запашный   видео   жалобы   местные жители   страх   тигры   
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До полиции, к счастью, дело не дошло.

Жители Ставрополя возмутились прогулками тигров на крыше местного цирка и потребовали "прекратить подобные выходки". Они опасаются, что хищники могут вырваться, спрыгнуть и кого-нибудь загрызть. Некоторые комментаторы в городских пабликах даже захотели написать заявление в полицию.


Жалобы жителей города дошли до владельца зверей. Им оказался представитель известной цирковой династии Ярослав Запашный. Он успокоил ставропольцев, заявив, что это всего лишь тигрята и никуда они не убегут и вообще они не кусаются.



Это мои тигрята, им 8 месяцев. Это не крыша, а балкон ставропольского цирка. Мы гуляем с ними везде: и во дворе на травке, и фойе цирка, и поднимаемся, в том числе, на уличный балкон, изучаем мир. Им нравятся лестницы и подъёмы

Известно, что Запашный работает в Сочи, в Ставрополе у него запланировано представление. Прекратил ли он после обращения местных жителей променады с тиграми, неизвестно.

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Метки: Ставрополь   Ярослав Запашный   видео   жалобы   местные жители   страх   тигры   
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3  комментария
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245
Александр Сергеев Час назад
""прекратить подобные выходки". Они опасаются, что хищники могут вырваться, спрыгнуть и кого-нибудь загрызть."

Куда там тигры должны спрыгнуть? Похоже,что тигры умнее некоторых комментаторов,которые такую дичь написали.
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2k
Pioner76 22 минуты назад
Ну если судить от том, как тигрята выглядит, их кормит и довольно не плохо. Так что прыгать куда то они не очень то и хотят.
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
тигрят вывели подышать воздухом. всё ппц конец мира !!
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