Запашный напугал жителей Ставрополя тиграми на крыше цирка

Жители Ставрополя возмутились прогулками тигров на крыше местного цирка и потребовали "прекратить подобные выходки". Они опасаются, что хищники могут вырваться, спрыгнуть и кого-нибудь загрызть. Некоторые комментаторы в городских пабликах даже захотели написать заявление в полицию.

Жалобы жителей города дошли до владельца зверей. Им оказался представитель известной цирковой династии Ярослав Запашный. Он успокоил ставропольцев, заявив, что это всего лишь тигрята и никуда они не убегут и вообще они не кусаются.