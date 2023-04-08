Запашный напугал жителей Ставрополя тиграми на крыше цирка

До полиции, к счастью, дело не дошло.
Жители Ставрополя возмутились прогулками тигров на крыше местного цирка и потребовали "прекратить подобные выходки". Они опасаются, что хищники могут вырваться, спрыгнуть и кого-нибудь загрызть. Некоторые комментаторы в городских пабликах даже захотели написать заявление в полицию.
Жалобы жителей города дошли до владельца зверей. Им оказался представитель известной цирковой династии Ярослав Запашный. Он успокоил ставропольцев, заявив, что это всего лишь тигрята и никуда они не убегут
и вообще они не кусаются.
Это мои тигрята, им 8 месяцев. Это не крыша, а балкон ставропольского цирка. Мы гуляем с ними везде: и во дворе на травке, и фойе цирка, и поднимаемся, в том числе, на уличный балкон, изучаем мир. Им нравятся лестницы и подъёмы
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Известно, что Запашный работает в Сочи, в Ставрополе у него запланировано представление. Прекратил ли он после обращения местных жителей променады с тиграми, неизвестно.
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Куда там тигры должны спрыгнуть? Похоже,что тигры умнее некоторых комментаторов,которые такую дичь написали.