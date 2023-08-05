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Жители Карелии спели частушки о плачевном состоянии дороги

Жители Карелии спели частушки о плачевном состоянии дороги

Автор:
05 августа 2023 13:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дорога   карелия   ремонт   частушки   чиновники   
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И это сработало. Местные чиновники и Минтранс обещают заняться проблемой.

Жители посёлка Пийтсиёки Суоярвского района Карелии устали писать жалобы чиновникам на плачевное состоянии дороги и решили обратить внимание общественности на бедственное положение дорожного полотна необычным образом. Они сочинили несколько частушек и исполнили их на фоне разбитой дороги.

После публикации видеоролика под названием с "Юмором о грустном" в местных пабликах на проблему обратили внимание далеко за пределами Карелии и чиновникам пришлось отчитываться. В Минтрансе сообщили, что "на дороге регулярно  ведутся работы по профилированию проезжей части грейдером, грунтовый участок на сегодняшний день в удовлетворительном состоянии".


А зампред регионального правительства по инфраструктуре Оксана Чебунина ответила журналистам, что состояние дороги, на которую пожаловались жители посёлка, действительно "не в полной мере соответствует нормативным требованиям". По её словам, дорогу разбивают большегрузы, которые вывозят лес, а подрядчик, взявший на себя обязательства следить за состоянием дороги, со своей задачей не справляется.


Возможные меры для улучшения состояния данной автомобильной дороги, в том числе устранение деформаций и повреждений покрытия, принимаются в рамках работ по содержанию. Выданы предписания подрядной организации на устранение неудовлетворительных дорожных условий и некачественно выполненных работ по содержанию автомобильной дороги "Суоярви – Койриноя". За нарушение условий государственного контракта на содержание автомобильных дорог регионального значения в Суоярвском муниципальном округе к подрядной организации будут применены штрафные санкции


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Метки: Видео   дорога   карелия   ремонт   частушки   чиновники   
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12  комментариев
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4k
Alex Час назад
Главу республики Парфенчикова - на кол посадить надо
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71k
Пётровыч Полчаса назад
После этой акции дороги привели в порядок и отчитались перед гражданами, вот фото пруфы.
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14k
GROMOZEKA Час назад
«Выданы предписания подрядной организации на устранение неудовлетворительных дорожных условий и некачественно выполненных работ по содержанию автомобильной дороги "Суоярви – Койриноя"

Чтобы предписание работало, оно должно запретить вырубку, до устранения дефектов дороги.
Иначе им можно подтереться
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17k
Nikita Час назад
"Подрядчик со своей задачей не справляется"....
Когда ж уже чинуш сажать лет на 10 начнут? Тогда и средства перестанут таять... как снег в мае.
Можно было бы ещё и конфискации впаять, так у наших чиновников из своего только костюм, а дом с машиной - жены, свечной заводик десятилетнего сыночка...
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16k
Shtoppi 2 часа назад
<<И это сработало. Местные чиновники и Минтранс обещают заняться проблемой.>>
------------
да, сработало. чиновники снова что-то пообещали. нам осталось только подождать, будут ли отремонтированы дороги или мы увидим новый видос с частушками.
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