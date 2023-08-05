Жители Карелии спели частушки о плачевном состоянии дороги

А зампред регионального правительства по инфраструктуре Оксана Чебунина ответила журналистам, что состояние дороги, на которую пожаловались жители посёлка, действительно "не в полной мере соответствует нормативным требованиям". По её словам, дорогу разбивают большегрузы, которые вывозят лес, а подрядчик, взявший на себя обязательства следить за состоянием дороги, со своей задачей не справляется.

Возможные меры для улучшения состояния данной автомобильной дороги, в том числе устранение деформаций и повреждений покрытия, принимаются в рамках работ по содержанию. Выданы предписания подрядной организации на устранение неудовлетворительных дорожных условий и некачественно выполненных работ по содержанию автомобильной дороги "Суоярви – Койриноя". За нарушение условий государственного контракта на содержание автомобильных дорог регионального значения в Суоярвском муниципальном округе к подрядной организации будут применены штрафные санкции