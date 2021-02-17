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Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии

Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии (5 фото)

Автор:
17 февраля 2021 17:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   матвиенко   пенсия   политика   фейки   чиновники   
1322
5

Глава Совфеда посетовала на то, что в Сети распространяются слухи, в которых утверждается, что ее пенсия составляет 450 тысяч рублей. По ее словам, она получает от государства немногим больше среднестатистического пенсионера.

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Метки: видео   матвиенко   пенсия   политика   фейки   чиновники   
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23  комментария
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9k
Kostick 51 минуту назад
баба валя лукавит, она то ещё не получает пенсию сенаторскую. т.к. пока зарплата.
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4k
Фомич 2 минуты назад
Базовая пенсия может и 25 000, а сколько там еще надбавок, добавок и прибавок?
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43k
Михалыч 10 минут назад
Когда одной месячной зарплатой зарабатывается себе пенсионный фонд, гос.пенсии вообще не должно быть...
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19k
BillyBonzz 11 минут назад
"По ее словам, она получает от государства немногим больше среднестатистического пенсионера." (с)
Ага, немногим больше, всего то на один сантиметр (толщины денежной пачки пятитысячными купюрами)
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7k
Шурум-бурум 13 минут назад
валька-стакан и ртом, и жопой баблишко гребет, потому что ей всегда мало
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2k
александр 14 минут назад
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1k
German 14 минут назад
Не верю!
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5k
Владимир 15 минут назад
"Валька стакан", нелепо отмазывается. А всю недвигу которой она владеет, явно не на 25к пенсии приобрела и скорее всего не за ЗП.
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−12
Павел Сотников 21 минуту назад
Дада. Людей просто за дураков держат.
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10k
Великий Кормчий Полчаса назад
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15k
Юрий Полчаса назад
Пенсия у Матвиенко (по её словам) 25000р. Поверим? Пусть будет 25т. Но баба Валя скромно умалчивает о ежемесячных доплатах к пенсии.

Пост спикера Совфеда Матвиенко занимает с 2011 года. Т.е. уже 10 лет в сенате.
Открываем закон - Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы регулируется ст. 29 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
В соответствии с этим законом гражданин, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Государственной Думы, имеет право на доплату к пенсии. Доплата устанавливается в таком размере, чтобы сумма ежемесячной доплаты к пенсии и страховой пенсии по старости (инвалидности) с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии составляла:
при стаже от пяти до 10 лет – 55% денежного вознаграждения депутата Государственной Думы;
при стаже свыше 10 лет 75% денежного вознаграждения депутата Государственной Думы.

Обратим внимание на хитрую формулировку "доплата к пенсии". А какое же денежное вознаграждение получает спикер и сколько денежек дает скромная 75 процентная доплата к пенсии бабы Вали?
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1k
Дмитрий 40 минут назад
Опять качать ради качать. Она объяснила: пенсия не 450 т., а 25 рублей........Бл.....ь! Забыли все об этом сейчас, по тому , что .... доход 16.7 млн. рублей!
При чем здесь озвученный ею размер пенсии в 25 т. рублей и доход за год ка спикера Совета Федерации!!!! И не надо мне объяснять, что я ни.....я не понимаю и что она получает 17 лямов в год! Кто то этого не знал или она это скрывала? Нет! Какие вопросы по теме? Ответ: просто качать надо всегда и всё! Мне нас...ть на эту Матвиенку. Помню раньше иначе как "Валька пол стакана" не называли в Питере. Но! Повторюсь: новость ради "качания". Вообще по..... что бы она объясняла. Результат или эффект от ее слов был бы тем же.
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15k
Юрий 43 минуты назад
Матвиенко живет очень "скромно". Еще бы... На 25 тыщ не разбежишься.

-------------------------------
Машина Chervrolet Niva.
Помещение нежилого типа площадью всего в 255 кв.м.
Служебное помещение, площадью в 730 кв.м.
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге (290 кв.м. и 250 кв.м.)
Два земельных участка площадью в 2770 кв.м. и 4000 кв.м.
Депутат является счастливой владелицей усадьбы в Подмосковье, площадью в 980 кв.м. Стоимость коттеджей в этих местах приблизительно составляет 240-440 миллионов рублей, но есть особняки и с более высокой стоимостью. Тем более, что дом у Матвиенко не из самых бедных.
Загородная дача под Санкт-Петербургом, в поселке Комарово, площадью в 730 кв.м. Стоимость дач в этом районе варьируется от 53 миллионов рублей до 230.
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187
Olga Ryashina 44 минуты назад
На стакан Вальке точно хватает)
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2k
Александр Olga Ryashina 24 минуты назад
И на красные трусы
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−121
Сергей 51 минуту назад
Почему она должна получать, как рядовые пенсионеры? Кто сколько наработал, столько и получает. Давайте директоров с работягами уравняем. Бизнесменов с манагерами. Министров с сантехниками.
Когда-то эту ахинею проходили.
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1k
investas Сергей 48 минут назад
То же считаю, должны минимум миллион пенсии получать на лечение геморроя и языка.
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35k
dima423 Сергей 41 минуту назад
пенсия должна быть пропорциональна официальной белой ЗП) Но у нас не так, идет субсидирование тех кто меньше зарабатывает... То есть если ты зарабатывал 30 тыс, то пенсия будет 15, но если ты зарабатывал 300 тыс, 150 тыс пенсия никогда не будет)) максимум тыс 20-25)
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20
Имя Фамилия Сергей 36 минут назад
от кого по вашему больше пользы,от министра или от сантехника?
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15k
Юрий Сергей 15 минут назад
Пусть получает больше. Все с этим согласны. Но тут дело совсем в другом - будь честной и скажи людям правду. А не как дешёвая шлюха, начинает юлить крысиным хвостом.
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14k
InfoVoin 53 минуты назад
У меня всё равно вопрос - ПОЧЕМУ ЖЕ Я НЕ ВЕРЮ?
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8k
Валерий InfoVoin 40 минут назад
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2k
Феликс Дзержинский 55 минут назад
Новость должна звучать так.
"Валентина Матвиенко опровергла информацию о собственной пенсии в 450 тысяч рублей, её это оскорбило, на что она ответила: -Вы что, меня за нищебродку держите, моя пенсия в двадцать раз больше.
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