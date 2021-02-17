Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии

Глава Совфеда посетовала на то, что в Сети распространяются слухи, в которых утверждается, что ее пенсия составляет 450 тысяч рублей. По ее словам, она получает от государства немногим больше среднестатистического пенсионера.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания палаты решила опровергнуть распространяющиеся в интернете слухи о пенсии в 450 тысяч рублей, которые она якобы получает.
По словам чиновницы, ее пенсия даже не в разы, а почти на два порядка меньше, чем ей приписывают.
«Я из интернета узнала, что "Матвиенко получает пенсию 450 тысяч". Люди, естественно, раздражаются, когда видят такие цифры. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию 25 тысяч», - заявила Матвиенко, напомнив, что любой желающий может посмотреть ее декларацию о доходах.
Матвиенко предложила сенаторам подумать, как давать гражданам достоверную информацию о доходах чиновников, чтобы не рождались подобные фейки «и не шла дискредитация людей, которые работают во власти и много делают для того, чтобы наша жизнь была лучше».
Пишут, что врачи обнаружили у сына Валентины Ивановны Матвиенко врождённый миллиард.— Михаил Бах (@Mikhail_Bakh) February 15, 2021
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Ага, немногим больше, всего то на один сантиметр (толщины денежной пачки пятитысячными купюрами)
Пост спикера Совфеда Матвиенко занимает с 2011 года. Т.е. уже 10 лет в сенате.
Открываем закон - Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы регулируется ст. 29 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
В соответствии с этим законом гражданин, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Государственной Думы, имеет право на доплату к пенсии. Доплата устанавливается в таком размере, чтобы сумма ежемесячной доплаты к пенсии и страховой пенсии по старости (инвалидности) с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии составляла:
при стаже от пяти до 10 лет – 55% денежного вознаграждения депутата Государственной Думы;
при стаже свыше 10 лет 75% денежного вознаграждения депутата Государственной Думы.
Обратим внимание на хитрую формулировку "доплата к пенсии". А какое же денежное вознаграждение получает спикер и сколько денежек дает скромная 75 процентная доплата к пенсии бабы Вали?
При чем здесь озвученный ею размер пенсии в 25 т. рублей и доход за год ка спикера Совета Федерации!!!! И не надо мне объяснять, что я ни.....я не понимаю и что она получает 17 лямов в год! Кто то этого не знал или она это скрывала? Нет! Какие вопросы по теме? Ответ: просто качать надо всегда и всё! Мне нас...ть на эту Матвиенку. Помню раньше иначе как "Валька пол стакана" не называли в Питере. Но! Повторюсь: новость ради "качания". Вообще по..... что бы она объясняла. Результат или эффект от ее слов был бы тем же.
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Депутат является счастливой владелицей усадьбы в Подмосковье, площадью в 980 кв.м. Стоимость коттеджей в этих местах приблизительно составляет 240-440 миллионов рублей, но есть особняки и с более высокой стоимостью. Тем более, что дом у Матвиенко не из самых бедных.
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Когда-то эту ахинею проходили.
"Валентина Матвиенко опровергла информацию о собственной пенсии в 450 тысяч рублей, её это оскорбило, на что она ответила: -Вы что, меня за нищебродку держите, моя пенсия в двадцать раз больше.