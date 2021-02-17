Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания палаты решила опровергнуть распространяющиеся в интернете слухи о пенсии в 450 тысяч рублей, которые она якобы получает.





По словам чиновницы, ее пенсия даже не в разы, а почти на два порядка меньше, чем ей приписывают.





«Я из интернета узнала, что "Матвиенко получает пенсию 450 тысяч". Люди, естественно, раздражаются, когда видят такие цифры. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию 25 тысяч», - заявила Матвиенко, напомнив, что любой желающий может посмотреть ее декларацию о доходах.