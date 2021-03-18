FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11917 постов • 2594 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда

Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   плитка   ремонт   смешно   сосед   технологии   
1360
3
1
Долой стереотипы! Настенную плитку можно укладывать не только привычным способом на клей, а с применением более надежных технологий. Пусть и трудоемко, зато не упадет!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   плитка   ремонт   смешно   сосед   технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Snork Snorkoff 36 минут назад
Котеечка зачетный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Albert GER 7 минут назад
Если он с этим счастлив, то пусть будет счастлив.
А вообще- наверное есть причины.
Возможно там стены с какого-то гавна. Судя по виду. Чтобы приклеить, надо всё ломать и делать новые.
Дед подумал и решил нах надо мне на старость лет.. . Крутану пару шурупов... а криво или нет, судя по очкам он, и не видит. Ему так нравится.
Он хозяин - ему видней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex 7 минут назад
А чем ты занимался на карантине?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
962
Broscan 8 минут назад
Что за обсёр деда?


Плитка досталась на халяву,клей покупать деньги тратить(мож финансы не позволяютЬ),время есть руки тоже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Юденич 11 минут назад
Плитку нужно ложить так, чтобы потом красоте глаз радовался а не пришпандерить ее лишь бы как, чтобы потом люди смеялись. Сейчас продаются специальные клея, которые удержат плитку даже после землетрясения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Андрей Иванов 14 минут назад
А нахера? Плитка выкладывается для эстетики.
Хотите дешево обработать стены ванной - покрасьте масляной краской. Быстро и дёшево. И надёжно.
Хотите дёшево и покрасивше? Поклейте стены клеёнкой (есть с рисунком плитки). Быстро, дёшево, надёжно.
И стены не надо херачить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
! жЫтиЕ моЕ ! 15 минут назад
Моя бабушка , царствие ей Небесное , как оказалось , плитку клеила смесью цемента с краской .
Чуть перфоратор не спалил . Сидела так плотно , что долото уходило с середину плитки .
Было мнение что если бы дом рухнул то кухня с ванной устояли бы ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Батончик с маком 21 минуту назад
Выравнивать задолбаешься, но способ интересный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
BillyBonzz Полчаса назад
Это просто праздник какой-то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
pssst 37 минут назад
У меня батя цемент с ПВА замесил, когда плитку клеил, и на 5 точек (углы и центр) лепил. Дом через несколько лет повело немного - треснула плитка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Юденич pssst 9 минут назад
Плитку не ложат до усадки дома минимум год, даже обои не клеят чтобы не терять зря время и деньги. Сам квартиру новую получал и сам плитку ложил. Продержалась 18 лет, пока сам ее не отбил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслан Новак 39 минут назад
Извращенцы они такие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Ниже плинтуса упал!» Ради кого звездные мужчины бросают примерных жен (18 фото) «Ниже плинтуса упал!» Ради кого звездные мужчины бросают примерных жен (18 фото) Телеканал ТНТ вырезал шутку Павла Воли о фильме про «дворец Путина» Телеканал ТНТ вырезал шутку Павла Воли о фильме про «дворец Путина» Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно Замечания в школьных дневниках, которые ошарашили родителей Замечания в школьных дневниках, которые ошарашили родителей 17 онлайн-покупок, которые обернулись полным провалом 17 онлайн-покупок, которые обернулись полным провалом
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

671751



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах
2
132
Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах
10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита"
6
53
10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах
0
91
Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах
Тиндер проверит криминальное прошлое потенциальных партнеров
0
8
Тиндер проверит криминальное прошлое потенциальных партнеров
«Ниже плинтуса упал!» Ради кого звездные мужчины бросают примерных жен (18 фото)
«Ниже плинтуса упал!» Ради кого звездные мужчины бросают примерных жен (18 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#прикол#сша#аварии#кот#картинки#Автомобиль#дети
#фото#факты#интересное#подборка#дтп#авто аварии#автомобили#прикольные#красота#настроение
#интересно#люди#животные#СССР#автомир#кино#девушки#природа#авария дня#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться