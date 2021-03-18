Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда

А сейчас о серьезном, о ремонте. Те, кто хотя бы раз занимался облицовкой стены плиткой, знают, насколько это ответственное мероприятие. И стену нужно подготовить, и клей купить правильный, и глазомер иметь хороший. Однако все это пустое - способ, который продемонстрировал герой этого видео, поможет намертво закрепить плитку на стене. С его помощью облицовкой стен можно заниматься хоть в новостройке.