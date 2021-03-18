Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда

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Долой стереотипы! Настенную плитку можно укладывать не только привычным способом на клей, а с применением более надежных технологий. Пусть и трудоемко, зато не упадет!
А сейчас о серьезном, о ремонте. Те, кто хотя бы раз занимался облицовкой стены плиткой, знают, насколько это ответственное мероприятие. И стену нужно подготовить, и клей купить правильный, и глазомер иметь хороший. Однако все это пустое - способ, который продемонстрировал герой этого видео, поможет намертво закрепить плитку на стене. С его помощью облицовкой стен можно заниматься хоть в новостройке.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Вон он, герой-плиточник!
Кстати, в соцсетях отметили, что способ надежный и если саморезы слешка притопить, да замазать их затиркой для швов, то вообще получится отлично!
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А вообще- наверное есть причины.
Возможно там стены с какого-то гавна. Судя по виду. Чтобы приклеить, надо всё ломать и делать новые.
Дед подумал и решил нах надо мне на старость лет.. . Крутану пару шурупов... а криво или нет, судя по очкам он, и не видит. Ему так нравится.
Он хозяин - ему видней.
Плитка досталась на халяву,клей покупать деньги тратить(мож финансы не позволяютЬ),время есть руки тоже
Хотите дешево обработать стены ванной - покрасьте масляной краской. Быстро и дёшево. И надёжно.
Хотите дёшево и покрасивше? Поклейте стены клеёнкой (есть с рисунком плитки). Быстро, дёшево, надёжно.
И стены не надо херачить
Чуть перфоратор не спалил . Сидела так плотно , что долото уходило с середину плитки .
Было мнение что если бы дом рухнул то кухня с ванной устояли бы ...