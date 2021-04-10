1958-1968. Собачья жизнь. Спасибо Вам, наши герои

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Питомцы повидавшие космос и те кто там не побывал. Фоторепортаж.
1958. Собаки Отважная, Снежинка и кролик перед полетом на геофизической ракете в верхние слои атмосферы.
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1959. Подопытные собаки Отважная и Жемчужная, поднимавшиеся 10 июляв геофизической баллистической ракете в верхние слои атмосферы.
1961. Пресс-конференция о некоторых результатах исследований, проведённых на советских космических кораблях. Щенки собаки Стрелки.
1966. Руководитель и автор эксперимента Егоров Б.Б. и кандидат медицинских наук Киселев А.А. с собаками Ветерком и Угольком.
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Конструкторские ошибки привели к перегреву организма собаки. Предполагалось усыпить медикаментозно, через корм. В итоге собака умерла от перегрева, испытывала сильнейший стресс.
Как все это попадает в понятие заведомо мучительной смерти? Мол знали и отправили, мучители блин. Чушь это. Не предполагалось ни какой мучительной смерти. Но так вышло, были ошибки и просчеты. Для этого испытания и проводят.