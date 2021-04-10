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1958-1968. Собачья жизнь. Спасибо Вам, наши герои

1958-1968. Собачья жизнь. Спасибо Вам, наши герои (17 фото)

Автор:
10 апреля 2021 14:27
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: история   собаки   фото   
232
17
Питомцы повидавшие космос и те кто там не побывал. Фоторепортаж.
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Метки: история   собаки   фото   
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13k
seller-k 4 часа назад
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14
Чумной Доктор Час назад
что-то забыли упомянуть что 99% собак и других животных приняли мучительную смерть . думаю надо опыты ставить на детях ученых чтоб не было лишних жертв .
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16k
Александр Сучков 4 часа назад
Ну что вы всё спорите? Если бы не они, то мы бы стояли на месте. Эти собакены (выжившие и погибшие)- помогли прогрессу! В том числе и у Павлова и во многих других направлениях. А так же- свиньи, крысы, кролики, кошки и тд и тп. СПАСИБО ИМ!!!
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8k
portmen77 4 часа назад
Были же ещё космонавты черепахи облетевшие вокруг Луны в 1968г. Правда первые две погибли при приземлении. А вот ещё две экспедиции окончились удачно. Правда информации по самим черепахам я не нашёл. И журналистам их видимо не представляли.
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12k
Yasen_Perec 5 часов назад
А Лайку заведомо на мучительную смерть отправили.
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1k
EvgeniySAN Yasen_Perec 5 часов назад
Какое заведомо мучительную? Да, это был полет в один конец, возврат не предусматривался. Не сработала система по усыплению собаки, в итоге вышла мучительная смерть, но не предусмотренная.
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Yasen_Perec EvgeniySAN 5 часов назад
А вот это враки для иностранной прессы. Про Лайку много написано. Я не виноват, что вам лень читать.
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EvgeniySAN Yasen_Perec 5 часов назад
Ну дык приводите достоверные сведения. Иностранная пресса поди не врёт?
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12k
Yasen_Perec EvgeniySAN 5 часов назад
Вы ещё про собак Павлова расскажите, как он им обезболивающие делал.
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1k
EvgeniySAN Yasen_Perec 5 часов назад
Вы хоть суть экспериментов Павлова знаете? Это же школьный курс. Интересно зачем там обезболивающее? Перед подачей еды включали лампочку, собака к этому привыкла. И слюноотделение у нее начиналось от загоревшейся лампочки, даже если еды не было. Зачем обезболивающее, для чего?
Конструкторские ошибки привели к перегреву организма собаки. Предполагалось усыпить медикаментозно, через корм. В итоге собака умерла от перегрева, испытывала сильнейший стресс.
Как все это попадает в понятие заведомо мучительной смерти? Мол знали и отправили, мучители блин. Чушь это. Не предполагалось ни какой мучительной смерти. Но так вышло, были ошибки и просчеты. Для этого испытания и проводят.
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