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Парень поделился фотографиями своего дедушки и получил миллион подписчиков в Инстаграме

Парень поделился фотографиями своего дедушки и получил миллион подписчиков в Инстаграме (15 фото)

Автор:
08 апреля 2021 16:01
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: воссоздание   дед   мода и стиль   наряды знаменитостей   стиль   стильный старик   уличная мода   
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Помните Гюнтера Краббенхёфта? Что ж, наш сегодняшний герой мог бы стать либо его лучшим другом, либо его самым большим соперником. Или и то, и другое одновременно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: воссоздание   дед   мода и стиль   наряды знаменитостей   стиль   стильный старик   уличная мода   
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