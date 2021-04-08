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Помните Гюнтера Краббенхёфта? Что ж, наш сегодняшний герой мог бы стать либо его лучшим другом, либо его самым большим соперником. Или и то, и другое одновременно.
Ему 75 лет, он родился и вырос в Словении, в Европе, и в Сети его знают под ником Gramps. Но люди также называют его самым стильным дедушкой в Интернете. И у них есть для этого веская причина.
Дело в том, что Gramps любит интересную и необычную одежду в стиле casual. На самом деле, его страсть к этому настолько сильна, что он даже воссоздает наряды знаменитостей. Причем в лучшем виде!
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А самое приятное то, что его внук, фотограф Янник Дифенбах, снимает все эти развлечения и публикует их в своих социальных сетях, чтобы их могли увидеть все.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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