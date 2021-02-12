40 фотографий денди-модников 20-х и 30-х годов прошлого века

Мужскую моду 1930-х годов нередко называют лучшей в прошлом веке. В этот период возникло множество радикальных стилей традиционных мужских костюм, а также появилась повседневная и спортивная одежда. Формальность отошла на второй план, появилось больше разнообразия и модных образов. Мужчина 30-х годов был консервативным, но ярким, носил свободную, но практичную одежду, был уверенным в себе и выбирал одежду с умом.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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