FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5520 постов • 665 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
40 фотографий денди-модников 20-х и 30-х годов прошлого века

40 фотографий денди-модников 20-х и 30-х годов прошлого века (41 фото)

Автор:
12 февраля 2021 17:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: денди   история   мужская мода   начало 20-го века   старые фотографии   стиль   
126
41

Мужскую моду 1930-х годов нередко называют лучшей в прошлом веке. В этот период возникло множество радикальных стилей традиционных мужских костюм, а также появилась повседневная и спортивная одежда. Формальность отошла на второй план, появилось больше разнообразия и модных образов. Мужчина 30-х годов был консервативным, но ярким, носил свободную, но практичную одежду, был уверенным в себе и выбирал одежду с умом.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: денди   история   мужская мода   начало 20-го века   старые фотографии   стиль   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Владимир Час назад
Брючки в носочки есть, еще и носочки с рюшечками.. А вот до пиджака в брючки не додумались.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
202
Сергей Ляхов 58 минут назад
В Германии были гитлерюгенд'ы и партайгеноссе! Денди - не немецкое слово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос 40 раз, когда женщины расставались с длинными волосами и не жалели об этом 40 раз, когда женщины расставались с длинными волосами и не жалели об этом 13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок 13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок Как русские превращали Европу в свою Родину Как русские превращали Европу в свою Родину 30 фотографий, получивших Пулитцеровскую премию, которые до сих пор шокируют людей 30 фотографий, получивших Пулитцеровскую премию, которые до сих пор шокируют людей Кота на две недели забыли в пустом самолете Кота на две недели забыли в пустом самолете
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

251303



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах
3
52
Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах
После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14%
2
81
После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14%
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Стюардесса рассказала, почему все бортпроводницы должны быть стройными
2
29
Стюардесса рассказала, почему все бортпроводницы должны быть стройными
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#дтп#СССР#в мире#люди#авто аварии#сша#автомобили
#Юмор#животные#подборка#прикол#собака#полиция#приколы#прикольные#Разное#настроение
#интересно#история#девушки#кино#Россия#аварии#шоу бизнес#китай#красота#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться