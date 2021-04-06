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Самые неожиданные - и самые лучшие! - места для размещения рекламы

Самые неожиданные - и самые лучшие! - места для размещения рекламы (31 фото)

Автор:
06 апреля 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: ТОЧНО В ЦЕЛЬ   идеи   маркетологи   нестандартный подход   размещение   реклама   рекламное объявление   стиль   
435
31
Даже самая удачная реклама в неподходящем месте будет смотреться, в лучшем случае, нелепо. И наоборот: удачное место может заставить самое простое рекламное объявление заиграть яркими красками и привлечет к ней всеобщее внимание. Вот, посмотрите - и убедитесь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ТОЧНО В ЦЕЛЬ   идеи   маркетологи   нестандартный подход   размещение   реклама   рекламное объявление   стиль   
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