Самые неожиданные - и самые лучшие! - места для размещения рекламы

435
31
Даже самая удачная реклама в неподходящем месте будет смотреться, в лучшем случае, нелепо. И наоборот: удачное место может заставить самое простое рекламное объявление заиграть яркими красками и привлечет к ней всеобщее внимание. Вот, посмотрите - и убедитесь!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Дизайнер создала идеальные платья для самоизоляции
- Тату как мультики
- Простые решения сложных повседневных проблем
- Для переживших 2020-й уже выпустили медали
- Прикольные рекламные билборды, которые вы точно запомните!
Метки: ТОЧНО В ЦЕЛЬ идеи маркетологи нестандартный подход размещение реклама рекламное объявление стиль
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...