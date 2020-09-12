30 фотографий пожилой пары, которая всегда выделяется из толпы

Гюнтера давно уже прозвали в соцсетях "дедушкой-хипстером". По профессии он повар, а светским персонажем и моделью стал на склоне лет. Сначала увлекся танцами, потом фитнесом - и пошло-поехало... Но он утверждает, что мода была ему интересна всю жизнь. По его словам, главное в создании образа - это гармония между твоим внутренним миром и тем, что тебя окружает.