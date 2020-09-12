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30 фотографий пожилой пары, которая всегда выделяется из толпы

30 фотографий пожилой пары, которая всегда выделяется из толпы (31 фото)

Автор:
12 сентября 2020 13:30
Сообщество : Жизнь
Метки: Стиль   индивидуальность   мода   модник   модники   наряды   одежда   пожилая пара   
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31
Берлинские модники Бритт Канья и Гюнтер Краббенхёфт, несмотря на свой возраст, ведут очень активный образ жизни. Ходят на танцы, всевозможные вечеринки и другие мероприятия - и куда бы они ни пошли, они всегда будут в центре внимания!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стиль   индивидуальность   мода   модник   модники   наряды   одежда   пожилая пара   
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9  комментариев
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43k
noName 2 часа назад
...еду в автобусе на работу в понедельник,утром.Настороение как "в понедельник утром",да и погода мерзопакостная.Напротив,через ряд:он и она,лет 55-60.На вид оба среднестатистические обитатели утреннего автобуса,но почему то мой взгляд частенько падал на них.Просматривая посты на фишках,все не мог понять, что такого в этих людях?Что же меня заставляет обращать внимание на эту пару?Добравшись на работу,из головы все никак не уходила эта пара.Начал вспоминать мелочи:он иногда отвлекаясь от телефона, что то бурчал под нос с ехидной улыбкой.Она чуть приобнимала его руку,ее лицо начинало сиять.И вот за этими мелочами уже не было видно возраста,положения в обществе и хреновой погоды,а только безграничное тепло и ласка...А эти двое,извините,манекены какие то...
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27
Viktor Yavorskiy 20 минут назад
То ли он бабкой, то ли он с внучкой
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113
Pavel Skobelev Полчаса назад
Перед смертью, не надышишься..
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1k
Иришка Поддубная Pavel Skobelev 15 минут назад
ну да... поэтому нужно в рваных трениках всю старость у телевизора провести, так?
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6k
Sterling Malory Archer 52 минуты назад
Вспомнился анек из 90-х. Бабка приезжает в Москву и спрашивает у хиппаря: - Простите, Молодой человек, как пройти на площадь Пушкина? - -Во первых не простите, а сорянь. 2-не Молодой человек а-чувак. 3 не как пройти, а - как кости подбросить. 4 не на площадь Пушкина а- на Пушку. ну и уходит. Ну бабка удивилась, постояла и спрашивает у другого парня
-Сорянь чувак, как на Пушку кости подбросить?
-Хиппуешь старая?! Да е* твою мать!
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165
Остап Ива́нович. Час назад
Мне нравится реакция окружающих.
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7k
Otium7 2 часа назад
Первые кадры, всё обьясняют...
Ссылка youtu.be
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
А ботинок у него негусто, всего 4 пары насчитал...
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Слава Зайцев йопт.
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