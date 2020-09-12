30 фотографий пожилой пары, которая всегда выделяется из толпы

Берлинские модники Бритт Канья и Гюнтер Краббенхёфт, несмотря на свой возраст, ведут очень активный образ жизни. Ходят на танцы, всевозможные вечеринки и другие мероприятия - и куда бы они ни пошли, они всегда будут в центре внимания!
Гюнтера давно уже прозвали в соцсетях "дедушкой-хипстером". По профессии он повар, а светским персонажем и моделью стал на склоне лет. Сначала увлекся танцами, потом фитнесом - и пошло-поехало... Но он утверждает, что мода была ему интересна всю жизнь. По его словам, главное в создании образа - это гармония между твоим внутренним миром и тем, что тебя окружает.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Нью-Йорк сзади: модные люди на улицах
- 20 модников, которые очень хотели быть в тренде, но явно ошиблись с выбором наряда
- Мода улиц, которая заставляет задуматься о конце света
- 84-летний дедушка из Японии в одночасье стал звездой Instagram
- Британец выбросил джинсы и начал одеваться как денди 19 века
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...
-Сорянь чувак, как на Пушку кости подбросить?
-Хиппуешь старая?! Да е* твою мать!