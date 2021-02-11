40 раз, когда женщины расставались с длинными волосами и не жалели об этом

Переход от длинных роскошных локонов к интересной короткой стрижке — большая перемена, и эти женщины, похоже, ни капли не жалеют о своем решении. Вот 40 примеров того, как можно кардинально изменить образ, если рискнуть и отрезать нежно любимую гриву волос. А вам какие варианты больше по душе — до или после?