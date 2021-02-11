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40 раз, когда женщины расставались с длинными волосами и не жалели об этом

40 раз, когда женщины расставались с длинными волосами и не жалели об этом (41 фото)

Автор:
11 февраля 2021 14:02
Сообщество : Жизнь
Метки: волосы   девушки   прически   стиль   
841
41

Переход от длинных роскошных локонов к интересной короткой стрижке — большая перемена, и эти женщины, похоже, ни капли не жалеют о своем решении. Вот 40 примеров того, как можно кардинально изменить образ, если рискнуть и отрезать нежно любимую гриву волос. А вам какие варианты больше по душе — до или после?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: волосы   девушки   прически   стиль   
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12  комментариев
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23k
Рекламщик 2 часа назад
Ну, не только женщины так могут)
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7k
DumDum 11 минут назад
Неожиданное подтверждение тезиса: "Чем ниже кусты, тем выше деревья"...

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2k
mtonaka 16 минут назад
Почему фотки только по пояс?
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73
Мимо Пробегала 2 часа назад
Некоторые "после" просто ужасны.
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5k
Игорь 2 часа назад
а чего не 140 раз?
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74k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Длинные женские волосы - это супер.
Ухоженные, они неизменно притягивают взгляд.
Тем более, что становятся редкостью.
И, знаете, когда в секасе дама мотыльнет головой с длинными волосами, или веером раз бросает по подушке - это очень сексуально.
Дают массу вариантов кокетства и всяких женских штучек.
И нам , мужикам, совершенно недоступно.
.
Ну а короткие стрижки " под пацана" по нравятся толь любителям этих самых пацанов. Можно ещё и тельняшечку надеть тогда....чтоб за братишку проканать.
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9k
Алексей 3 часа назад
Из серии куплю волосы дорого
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5k
Majul 3 часа назад
Ну знаете... Вопрос восприятия.
Во-первых, слева почти все без укладки, справа как раз уложены;
Во-вторых, фото слева по большей части личные или снятые на скорую руку, справа постановочные с хорошим светом и композицией;
В-третьих, женская прическа вещь сугубо личная, кому как нравится, так и носит

Ну и лично мне кажется, что слева у многих (не у всех, но у многих) прическа интереснее.
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35k
dima423 3 часа назад
ну и правильно...главное им удобнее, да мне например сильно длинные волосы не нравятся)
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21k
Sergey Timonin dima423 19 минут назад
мне вот тоже не нравятся
Вот только сострич не могу, lockdown мать его.
Парикмахерские откроются только 1 марта, да и то если повезёт.
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35k
dima423 Sergey Timonin 3 минуты назад
жесть) у нас уже почти все ограничения сняли... держитесь там)
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