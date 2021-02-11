40 раз, когда женщины расставались с длинными волосами и не жалели об этом

Переход от длинных роскошных локонов к интересной короткой стрижке — большая перемена, и эти женщины, похоже, ни капли не жалеют о своем решении. Вот 40 примеров того, как можно кардинально изменить образ, если рискнуть и отрезать нежно любимую гриву волос. А вам какие варианты больше по душе — до или после?
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Лысые и бритые девушки устроили флешмоб в Сети
- Девушка делала фото каждый год в течение десятилетия и за эти 10 лет совсем не изменилась
- Женские прически, привлекающие наибольшее внимание мужчин
- 20 дерзких девчонок, которые решились на короткую стрижку и не прогадали
- История московской Рапунцель: от девушки, борющейся с облысением, до обладательницы роскошной шевелюры
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
Ухоженные, они неизменно притягивают взгляд.
Тем более, что становятся редкостью.
И, знаете, когда в секасе дама мотыльнет головой с длинными волосами, или веером раз бросает по подушке - это очень сексуально.
Дают массу вариантов кокетства и всяких женских штучек.
И нам , мужикам, совершенно недоступно.
.
Ну а короткие стрижки " под пацана" по нравятся толь любителям этих самых пацанов. Можно ещё и тельняшечку надеть тогда....чтоб за братишку проканать.
Во-первых, слева почти все без укладки, справа как раз уложены;
Во-вторых, фото слева по большей части личные или снятые на скорую руку, справа постановочные с хорошим светом и композицией;
В-третьих, женская прическа вещь сугубо личная, кому как нравится, так и носит
Ну и лично мне кажется, что слева у многих (не у всех, но у многих) прическа интереснее.
Вот только сострич не могу, lockdown мать его.
Парикмахерские откроются только 1 марта, да и то если повезёт.