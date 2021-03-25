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Архитекторы придумали вращающийся эко-отель

Архитекторы придумали вращающийся эко-отель (7 фото + 1 гиф)

Автор:
25 марта 2021 10:38
Сообщество : Фабрика идей
Метки: архитектор   дизайн   дизайнеры   концепт   отель   проект   стиль   фото   
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Команда архитекторов из компании Hayri Atak Architectural Design Studio создала проект концептуального плавучего отеля для Катара. Отель расположится в Персидском заливе, и у него есть одна особенность - он будет медленно вращаться в течение дня. Концепция отеля включает в себя более 150 номеров и множество зеленых насаждений.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектор   дизайн   дизайнеры   концепт   отель   проект   стиль   фото   
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3  комментария
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20k
hebpat Час назад
Придумали они, лет пятьдесят назад в Крыму построили пансионат "Дружба" у которого кольцо с номерами вращалось
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basja61 12 минут назад
Наверно книжку "Незнайка в Солнечном городе" прочитали.
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