Архитекторы придумали вращающийся эко-отель

Гости будут иметь доступ к широкому спектру удобств и развлечений, таких как спа-салон, тренажерный зал, мини-гольф и бассейны. Отель заявлен как экологичный: в центре его крыши располагается специальная конструкция для сбора дождевой воды, которая будет использоваться для ирригационной системы. Энергия может вырабатываться с помощью солнечных батарей, ветряных турбин и за счет вращения.