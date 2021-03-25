Архитекторы придумали вращающийся эко-отель

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Команда архитекторов из компании Hayri Atak Architectural Design Studio создала проект концептуального плавучего отеля для Катара. Отель расположится в Персидском заливе, и у него есть одна особенность - он будет медленно вращаться в течение дня. Концепция отеля включает в себя более 150 номеров и множество зеленых насаждений.
Проект этого необычного отеля принадлежит турецкой архитектурной фирме Hayri Atak Architectural Design Studio. Он расположится в Персидском заливе в Катаре. Его главная особенность - отель будет медленно вращаться в течение дня. Концепция футуристического отеля включает в себя более 150 номеров, множество зеленых насаждений, внутренние водопады и многое другое.
Гости будут иметь доступ к широкому спектру удобств и развлечений, таких как спа-салон, тренажерный зал, мини-гольф и бассейны. Отель заявлен как экологичный: в центре его крыши располагается специальная конструкция для сбора дождевой воды, которая будет использоваться для ирригационной системы. Энергия может вырабатываться с помощью солнечных батарей, ветряных турбин и за счет вращения.
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Такая форма и особенности задуманы не просто так: "Девиз этого проекта - минимальные потери энергии и нулевые отходы. Благодаря своей характерной особенности к вращению за счет потоков воды, отель сможет генерировать электрическую энергию, и кроме того, открывать разные захватывающие виды для гостей," - говорит руководство архитектурной компании HAADS.
Помимо этого, по словам архитекторов, в отеле будут созданы специальные системы для очистки и использования морской воды. Также создатели обещают, что отходы отеля никак не повлияют на окружающую среду. После появления концепции, многие дизайнеры и эксперты усомнились в его 100%-ой экологичности. Архитекторы, тем временем, продолжат совершенствовать проект до идеала.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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