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Америка 1940-х: образцовые кухни

Америка 1940-х: образцовые кухни (31 фото)

Автор:
21 марта 2021 14:58
Сообщество : Фабрика идей
Метки: америка   дизайн   идеи   кухни   оформление   после войны   ремонт   стиль   
810
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Вторая половина 1940-х стала для Америке временем бума строительства и дизайна. После войны люди наслаждались возможностью обустраивать мирную жизнь, строили дома и делали ремонты. Особой популярностью пользовались дизайнерские проекты кухонь. Вот так выглядели образцовые послевоенные кухни в американских жилищах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: америка   дизайн   идеи   кухни   оформление   после войны   ремонт   стиль   
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4  комментария
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63
Имя Фамилия 2 часа назад
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20k
Влад Час назад
В общем то отличий от современных практически нет. Только бросается в глаза что почти везде место приготовления отделено от места приема пищи, хотя бы визуально.
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26k
Netyn Влад Полчаса назад
Ага, согласен
Никакого отличия
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13k
куджо 2 часа назад
Это мы в Том и Джерри видели в подробностях
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