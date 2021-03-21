Америка 1940-х: образцовые кухни

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Вторая половина 1940-х стала для Америке временем бума строительства и дизайна. После войны люди наслаждались возможностью обустраивать мирную жизнь, строили дома и делали ремонты. Особой популярностью пользовались дизайнерские проекты кухонь. Вот так выглядели образцовые послевоенные кухни в американских жилищах.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: америка дизайн идеи кухни оформление после войны ремонт стиль
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