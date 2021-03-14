Седовласки хотят свободы

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"Освободим седину!" ("Free the Silver") - так звучит лозунг нового международного флэшмоба, в рамках которого женщины, дожившие до седых волос, отказываются стесняться своей седины, регулярно покрывая ее краской, а вместо этого делают модные прически, гордясь натуральным серебряным цветом шевелюры. Ну и как вам? Правда, красотки?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Раздражает вот это идиотское желание из всего устроить "флешмоб". Не свободы они хотят, а заработка на своей седине - по большому счёту.
а голову?, - да как можно, это ДРУГОЕ!
Главное - движуха, устраивать рекламу и хайп на ровном месте, чтобы всем продемонстрировать своё "Я".
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Ну тут много вариантов. Например мужикам можно тему - импотенция это естественно. Или наоборот, полигамия и педофилия - это в нашей эволюционной естественности.
И т.д. - любой бред который хочется протолкнуть.
Кто же им, интересно, кроме них самих запрещает ходить с седыми волосами.
А, ну ещё их "подруженьки", которые сразу начинают "да как можно", "не будь старухой" и прочее.
Все эти проблемы - только у самих женщин в головах, не более чем.