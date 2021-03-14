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Седовласки хотят свободы

Седовласки хотят свободы (31 фото)

Автор:
14 марта 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: история   красота   новые стандарты   освободим седину   свобода   седина   стиль   флэшмоб   
1274
31
"Освободим седину!" ("Free the Silver") - так звучит лозунг нового международного флэшмоба, в рамках которого женщины, дожившие до седых волос, отказываются стесняться своей седины, регулярно покрывая ее краской, а вместо этого делают модные прически, гордясь натуральным серебряным цветом шевелюры. Ну и как вам? Правда, красотки?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   красота   новые стандарты   освободим седину   свобода   седина   стиль   флэшмоб   
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23k
Е-Лена 2 часа назад
А что - этих самых седовласок кто-то поработил? Какой свободы они хотят?... Кто-то запрещает им быть седовласыми?
Раздражает вот это идиотское желание из всего устроить "флешмоб". Не свободы они хотят, а заработка на своей седине - по большому счёту.
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12k
sssss3 5 минут назад
Комментарий к фото
типичный пример лживости идей феминизма, брови-глаза-губы-зубы красим,
а голову?, - да как можно, это ДРУГОЕ!
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653
ccarrot 5 минут назад
Никогда не понимал эту манию с закрашиванием седых волос
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1k
Евгения Ефимова ccarrot Минуту назад
Она старит. Со своей сединой я в тридцать лет выглядела на все сорок. Пришлось краситься.
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10k
кира 19 минут назад
Когда у человека густые красивые волосы, цвет значения не имеет.
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10k
Хью́берт 24 минуты назад
Они все крашенные под седену.
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694
Шурман Полчаса назад
У меня друг был в универе так он в 20 лет седой был , погоняло было седой .
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4k
Доехал нормально Шурман 13 минут назад
у каждого был такой друг с таким погонялом.
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694
Шурман Доехал нормально 11 минут назад
Да но только этот был полностью седой и даже брови , говорил с ним на эту тему он сказал что какой то сбой был в организме , а так пацан хороший , добрый всегда компанейский .
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5k
Vadim Полчаса назад
Чего-то я не понял кто-то мешал не красится? Полно женщин, и даже красивых, ходят с седыми волосами. Главное чтобы они были чистые, ухоженные. И как по мне гораздо лучше седые, чем испорченные дешёвой химией.
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5k
shelezyaka 40 минут назад
Практическое большинство ограничение находится в голове, сами себе их поставили (не без внешнего влияния), сами и уберите если есть желание, тут вижу только слабость духа и боязнь "общественного мнения", что опять же проблема собственной психики.
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971
Алексей 43 минуты назад
Вот ещё
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3k
Артур Гевондян 45 минут назад
Пора перестать им стесняться гнилых зубов - долой стоматологов, немытых задниц и п... - даешь натуральность и естественный запах, нестриженных ногтей - долой маникюр.
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5k
Vadim Артур Гевондян Полчаса назад
Ну гнилые зубы это не чистые, ухоженные седые волосы.
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5k
Иван Кузин 53 минуты назад
Нет уж, спасибо! закрашивайте на фиг
Ссылка youtu.be
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27k
winergy2012 Час назад
Блэт,куда ни плюнь,одни флешмобы.Жизнь скоро просто превратится в один большой флешмоб.Если уже не превратилась.
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482
uid-5j7c27kq Час назад
У меня соседка лет 30-ти, сильно седеет уже, и при это выглядит очень хорошо, я бы на её месте не закрашивал
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1k
cnob7 Час назад
Е.б.л.а.н.к.а королевы, как ты уже з.а.е.б.а.л.а своими говнопостами
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277
Youtube's Best Channel Час назад
Эм... а их кто-то притесняет и шеймит за седину волос? #СедовласкиLivesMatter или чё?
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619
Andrew Belaks Час назад
Как ни крути - бабки правят миром :D
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5k
Vadim Andrew Belaks Полчаса назад
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10k
Александр Час назад
Что они хотели этим сказать?
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3k
tamin Час назад
Я голосую за движение-перди при девушках. Это вредно терпеть. А уже много поколений считается непр личным переть при барышне!долой ограничения. Свободу пердежу везде
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27k
winergy2012 tamin Час назад
Замутим флешмоб?
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3k
tamin winergy2012 55 минут назад
Из серии увидел феминистку, веганку и остальных борцов за светлое будущие, подойди и дай ей нюхнуть сероводорода? Вполне
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18k
Nik winergy2012 55 минут назад
Седовласки хотят свободыПосмотреть
Седовласки хотят свободы
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5k
Иван Кузин tamin 51 минуту назад
Движение "Пердим без подливы" готово оказать всяческую поддержку!
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27k
winergy2012 Nik 50 минут назад
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53k
Андрей 2 часа назад
Если из естественного течения вещей делать флеш-моб, то давайте запустим такой: "Стареть - это нормально!" И размещать везде фоточки типа "вот я в 18 лет, а сейчас мне 57 и я этого совсем не стесняюсь!"
Главное - движуха, устраивать рекламу и хайп на ровном месте, чтобы всем продемонстрировать своё "Я".
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26k
Игорь Андрей Час назад
из естественного течения вещей... "Стареть - это нормально!"
===========
Ну тут много вариантов. Например мужикам можно тему - импотенция это естественно. Или наоборот, полигамия и педофилия - это в нашей эволюционной естественности.
И т.д. - любой бред который хочется протолкнуть.
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35k
dima423 2 часа назад
Блин как же заепали все эти флешмобы, лозунги и движения...по всякой куйне, что значит освободим седину? ее че кто то запрещал? Ну нравится тебе седой ходить - ходи... другим нравится ее закрашивать, пусть закрашивают... Все это личное дело каждого, это и есть СВОБОДА, которая как раз никак не ограничивает других, поэтому не запрещена)
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10k
Александр dima423 Час назад
То есть, кто как хочет, так и дрочит?
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27k
winergy2012 dima423 Час назад
Свобода в понимании многих,это наверное трындеть об этом на каждом углу.А так,кто это заметит.
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14k
Денис 2 часа назад
Прошло Восьмое марта и опять у баб что-то не слава Богу.
Кто же им, интересно, кроме них самих запрещает ходить с седыми волосами.
А, ну ещё их "подруженьки", которые сразу начинают "да как можно", "не будь старухой" и прочее.
Все эти проблемы - только у самих женщин в головах, не более чем.
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