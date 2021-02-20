"Это не ошибка, а настоящая глупость": женщине, вылившей на голову суперклей, пришлось обращаться к хирургам

Американка по имени Тессика уложила волосы супреклеем "Горилла" и стала популярна в сети благодаря своему ролику в TikTok. Женщина пыталась смыть клей шампунем, ацетоном и другой химией, но "шлем" даже не двигался ни на миллиметр. В конце истории Тессике пришлось обращаться к хирургам.
Собираясь на свидание со своим женихом, мать троих детей уложила волосы на голове суперклеем. Как выяснилось, это было плохой идеей (кто бы сомневался!). Суперклей сделал своё дело, превратил волосы на голове Тессики в "шлем", по которому можно было постучать, как по дереву.
Я пыталась всё смыть, но вода стекала, будто это была шторка для душа. Я была так напугана, что даже не стала звонить маме. Я с ней не разговаривала, наверное, неделю. Я постоянно повторяла себе: главное — не паникуй, главное — не паникуй!
Женщина помыла голову 15 раз обычным шампунем, но это не помогло. Тогда она решила растворить клей ацетоном и другой химией, но "шлем" даже не сдвинулся с места. Тогда Тессика попросила помочь подругу, но они сделали только хуже. Кожа на голове была раздражена и "смывка" лишь усугубила состояние кожи.
Источник:
Длинные волосы Тессика обрезала и обратилась в больницу, но там ей не смогли помочь. Раздражённую кожу головы обработали, насколько это возможно, но от "шлема" избавиться не помогли. Тем временем Тессика чувствовала себя всё хуже.
Женщина открыла сбор пожертвований на лечение, и так ей удалось собрать 23 тыс. долларов. На неё обратил внимание пластический хирург из Лос-Анджелеса и предложил помощь. Операция длилась около четырёх часов.
Источник:
Однако, подписчики Тессики узнали, что хирург сделал свою работу бесплатно. Как говориться, "за рекламку и ради известности".
Тогда на неё посыпался хейт и обвинения в мошенничестве. Тессика рассказала, что хотела потратить деньги на перелёт и пару париков, которые теперь ей потребуются, а остаток отправить на благотворительность.
Однако, после обвинений в мошенничестве, счёт женщины был заморожен до окончания разборок с администрацией GoFundMe, где она собирала пожертвования, сообщает DailyMail.
В комментариях подписчики женщины поинтересовались, почему она не сбрила волосы совсем.
Можно же было сбрить волосы и отрастить новые!
В комментариях к видео на YouTube многие заметили, что новые волосы могут не вырасти, ведь фолликулы были повреждены не только клеем, но и химией, которой пытались избавиться от "шлема".
Девушка нанесла на волосы суперклей
У девушек есть куча разных тюбиков, баночек, контейнеров и прочей дребедени, которая стоит на столиках, лежит в косметичках и на полочке. Не удивительно, что иногда под руку попадает совсем не то, что ты хочешь. Например, Тессика Браун уложила волосы суперклеем и прославилась. Позже стало известно, что это не ошибка, а настоящая глупость.
Источник:
- Рестораны, из которых хочется бежать сломя голову
- Был у нас в деревне случай
- 24-летняя водитель автобуса призналась, что ее считают "слишком красивой" для такой работы
- 20+ случаев, когда хозяева обучили питомцев странным привычкам, сами того не ведая
- В Австралии крокодил перевернул лодку и съел рыбака
Понравилось33