"Это не ошибка, а настоящая глупость": женщине, вылившей на голову суперклей, пришлось обращаться к хирургам

Собираясь на свидание со своим женихом, мать троих детей уложила волосы на голове суперклеем. Как выяснилось, это было плохой идеей (кто бы сомневался!). Суперклей сделал своё дело, превратил волосы на голове Тессики в "шлем", по которому можно было постучать, как по дереву.

Я пыталась всё смыть, но вода стекала, будто это была шторка для душа. Я была так напугана, что даже не стала звонить маме. Я с ней не разговаривала, наверное, неделю. Я постоянно повторяла себе: главное — не паникуй, главное — не паникуй!