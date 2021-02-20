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"Это не ошибка, а настоящая глупость": женщине, вылившей на голову суперклей, пришлось обращаться к хирургам

"Это не ошибка, а настоящая глупость": женщине, вылившей на голову суперклей, пришлось обращаться к хирургам (7 фото + 2 видео)

Автор:
20 февраля 2021 16:23
Сообщество : Истории
Метки: Тессика   видео   волосы   интересное   истории   клей   феил   фото   
1744
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Американка по имени Тессика уложила волосы супреклеем "Горилла" и стала популярна в сети благодаря своему ролику в TikTok. Женщина пыталась смыть клей шампунем, ацетоном и другой химией, но "шлем" даже не двигался ни на миллиметр. В конце истории Тессике пришлось обращаться к хирургам.

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Метки: Тессика   видео   волосы   интересное   истории   клей   феил   фото   
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7k
kaboza Час назад
надо не супермегаоружие изобретать, а плетки который могут загонять на деревья и в горы спустившихся от туда...п.с. тиктокеры в основе не отличаются
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463
Eric Cartman 5 минут назад
Засохший суперклей отмывается на раз димексидом. Цена 3 копейки в любой аптеке. Этой тупой обезьянке не говорите
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266
cana61s 6 минут назад
Жил бы я в Америке, пожертвовал бы ей кольт 45 калибра с 1 патроном для устранения проблем с головой.. С%%а интеллект трехлетки (сопоставим с уровнем развития шимпанзе кстати). На плантацию ее отправить с такими то мыслительными способностями..
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9k
Михалыч 6 минут назад
Дивные новости. Как она о двери не бьётся, с таким количеством мозга?
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94
lukamudishev007 11 минут назад
Одной лысой обезьяной больше
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5k
citrus1 13 минут назад
Негрила увидела на банке надпись горилла и не могла остановиться не намазать на себя
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1k
Павел 15 минут назад
Лучше бы свою п***ду клеем залила, чтоб не размножалась
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2k
KL11 21 минуту назад
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−2
Fedya Rasko 24 минуты назад
Бесплатный лайвхак: ацетоном всё это безобразие залить, слезет вместе с кожей, но корни волос останутся... сердито, зато дёшево!
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1k
Andrey Полчаса назад
Мне кажется, или она еще на глаза и внутрь его употребила?
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12k
sssss3 37 минут назад
было "обезьяна с гранатой" будет теперь "обезьянка с клеем"
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9k
Александр 39 минут назад
Вспомнился анекдот про негритёнка в гудроне.
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3k
VL 39 минут назад
Ну вот скажите, фигли эти обижаются, когда их бананами дразнят и называют тем, кто они есть, а? Ну очевидно же это по поступкам.
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121k
Пельмень 41 минуту назад
Это что такое ? Вернее от куда оно взялось.
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5k
Александр 44 минуты назад
Глаза у неё прям как у коровы!
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8k
Кыся 44 минуты назад
А надо было классику смотреть!
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4k
Дарвин и аморальная премия 59 минут назад
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10k
Евгений Час назад
В следующий раз попробует серную кислоту.
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−34
Andrey Net Час назад
мало того ,что дура....так и страшная, как смерть
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41k
Митрий Час назад
Ох, бльть, она ещё и жирная. Жирная тупая негрила. Прям как и должно быть. Ксюха аж не смогла удержаться. Она любит юродивых, т. к. сама такая.
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88k
сапер Водичка Час назад
ПОКЕМОНИЩЕ ПРОСНУЛОСЬ !!!
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