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Охранник завода в Петербурге попытался расследовать пропажу любимых кошек и лишился работы

Охранник завода в Петербурге попытался расследовать пропажу любимых кошек и лишился работы (4 фото + 2 видео)

Автор:
01 апреля 2021 12:07
Сообщество : Истории
Метки: видео   животные   завод   интересное   котики   охранник   фото   
1538
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Игорь Плюснин работал на Императорском фарфоровом заводе. Там он подкармливал бездомных кошек, с которыми во время пандемии сроднился. После карантина руководство завода решило избавиться от части пушистиков и отдали их сомнительным людям. Игорь попытался выяснить, куда делись котейки и лишился работы.

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Метки: видео   животные   завод   интересное   котики   охранник   фото   
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16  комментариев
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80k
Taras Kozalupko Час назад
Не любят котиков на "Императорском" фарфоровом заводе.
Не долго протянет это предприятие!

Карма попорчена
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5k
Leo Sun 16 минут назад
Вы знаете, я читаю пост... про шумиху в Интернете, про завод, который всё равно делает и сделает по-своему и сразу вспоминается шумиха в зап. соцсетях, которой стоит только начаться, к примеру, против какой-то знаменитости, чтобы она тут же извинилась за свой поступок. Я к тому, насколько влиятельно мнение соцсетей на Западе и насколько оно здесь ничего не значит. Не имеет такой общественной мощи, как там.
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32k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Бл*ять! Этот осадченко конченный живодер! Дебильное рук-во, сука! Чтоб вас крысы сожрали!


"ЧЕРНЫЙ ОТЛОВ" ЖИВОТНЫХ в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. Убийства котов на
ИФЗ
Последнее место убийства животных ОСАДЧЕНКО (более 20 кошек) - на ИМПЕРАТОРСКОМ ФАРФОРОВОМ ЗАВОДЕ в Санкт-Петербурге (11 и 18 октября).
Кошек распорядилась отловить, а по сути - уничтожить - ДИРЕКТОР ТЫЛЕВИЧ Татьяна.
Владелец бизнеса - ЦВЕТКОВ НИКОЛАЙ, он же акционер и член наблюдательного совета банка УРАЛСИБ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВНИМАНИЕ ВСЕМ ЗООЗАЩИТНИКАМ И всем неравнодушным ЛЮДЯМ:
Осадченко Антон Николаевич - отловщик, но попросту убивает котов на месте! Стреляет сильнодействующим ядом, коты умирают в конвульсиях. Трупы убийца увозит.
Такой же убийца как Колесников и Кожемякин (убийство котов на Учебной).

28 октября 1985 г.р.

Место рождения - г. Тында (Амурская область), Россия

КАТАФАЛК "черного" отловщика ОСАДЧЕНКО - УАЗ Патриот К204МО198 белого цвета

Помимо отлова взаимодействует с компанией брата Романа Осадченко ООО "КИТ" (Благовещенск, СПб):
http://it-project.info/contactshttp://it-project.info/contacts
https://www.rusprofile.ru/id/7259015https://www.rusprofile.ru/id/7259015
ИФЗ
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7k
Акакий 43 минуты назад
Вот кстати значительная часть часть двороты как котеек, так и собачек - с промзон и берутся.
В случае с собачками, охранник увольняется. И стайка вчера милых щенков превращается в стаю голодных собак.
Такие как он и есть основной источник проблем с бесхозными животными в городе.
Была заправка, [мат], они прикормили собачку. Заезжаю на заправку на мотоцикле, собачка кидается под колеса. Я оттормаживаю как могу чтобы не повредить собаку - тогда, положенный мотоцикл, мог себя еще повредить.
Зато какой то ублюдок, сделал доброе дело. Дал двороте расплодиться. И под маской заботы о двороте сейчас хотят меня обязать собаку регистрировать, чтобы через пару лет налог придумать еще (как будто с нее итак мало налогов идет, корм занятия медицина - в среднем по месяцу 15-20 тысяч)
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7k
Акакий 42 минуты назад
И еще - хочешь помочь, сердобольное ты нечто - забери домой.
Продолжая подкармливать из сердобольности двороту - цикл только продлевается.
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106
Олег 49 минут назад
Да он псих. Котиков любит... Работает сторожем и домики строит котика, это нечто. Гляньте на этого детину великовозрастного только. Да там гуси в голове давно старт дали!!!
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276
Nane First NameLast Олег 39 минут назад
Учитывая, что он сторож, я бы понял, если бы у него 2-3 дворняги на довольствие были. Ну можно ещё пару котиков в будку завести. Чисто погладить и чтобы мышей гоняли. Но строить будку для котика
Он точно псих.
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994
Владимир Олег Полчаса назад
Ну, не скажите. Я - мужик уже немолодой, а как-то подобрал на улице грустного кота, да и живет он уже 7 лет у нас , но теперь с радостной мордой.
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375
Юрий 51 минуту назад
Жалко котейков, пошто животику мучить... У нас котик и кошечка подобранные.
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17k
babuby 52 минуты назад
Коты плодились на предприятии, мешали собакенам выполнять свои охранные функции, и на то зоозащитникам было плевать! Ни забрать не пытались, ни пристроить, а как администрация завода решила сократить этот кошатник, так сразу вой подняли! И по прежнему от этих зоозащитников ни слова о том чтобы забрать оставшихся кошек с предприятия. А как-же, там расходы на крмёжку пойдут, на проживание, на лечение, а так просто крики и пиар!
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276
Nane First NameLast babuby Полчаса назад
Это зоошиза. Они жалеют каждого бездомного котика ... лайками, репостами и лозунгами и воплями. Это...

Знаю немногих зоозащитников(!) Вот те на волонтёрских началах возле рынка переловили всех бродячих собак. Вытравили у них всех блох, клещей и глистов. Кастрировали. Сделали все вет. прививки. Помыли с шампунем, причесали. В ухо бирку с чипом. И выпустили там где взяли. Вот так ведут себя зоозащитники!

Собакены теперь ни на кого не кИдаются. Хвосты бубликом. Днём дрыхнут. И вечером и ночью охраняют закрытый рынок. Ну их ессно подкармливают, чтобы в мусорку не лезли.
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129
Племянник Путина Час назад
домики для кошек он строит... ему за это зарплату платят?
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36k
dima423 Час назад
мне кажется ему не на заводе надо было работать а создавать приют для кошек и этим и заниматься
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0
G Час назад
Может надо было подумать сначала чтобы кошек стерилизовать? И вопрос бы отпал сам собой....
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27k
Snork Snorkoff Час назад
На работе надо работать. Даже сторожу на фабрике.
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17k
babuby Snork Snorkoff Час назад
Некогда! Домики для кошек строить надо, а тут эти со своей работой.
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