"Поначалу обеспечивал их питанием, потом стал строить деревянные домики для них. Я очень привязался к кошкам: у меня они и дома, и на работе. Пытался им как-то помочь. Во время пандемии пришлось непросто: на территории завода никто не работал, а помогать хвостатым надо было. Мы с ними очень сблизились", — рассказал Лайфу сам Игорь Плюснин.

После пандемии руководство завода решило избавиться от пушистиков, которые обзавелись котятами. Часть кошек пристроили якобы в "добрые руки", но позже Игорь выяснил, что кошек отдали "чёрному волонтёру", который знаменит среди зоозащитников как Антон Осадченко. Тот обязался вылечить и вернуть животных, но не сделал этого.