Игорь Плюснин работал на Императорском фарфоровом заводе. Там он подкармливал бездомных кошек, с которыми во время пандемии сроднился. После карантина руководство завода решило избавиться от части пушистиков и отдали их сомнительным людям. Игорь попытался выяснить, куда делись котейки и лишился работы.
Игорь Плюснин полтора года работал охранником на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге. На территории завода жили кошки, которых Игорь подкармливал даже во время пандемии, рассказал Плюснин Life.
"Поначалу обеспечивал их питанием, потом стал строить деревянные домики для них. Я очень привязался к кошкам: у меня они и дома, и на работе. Пытался им как-то помочь. Во время пандемии пришлось непросто: на территории завода никто не работал, а помогать хвостатым надо было. Мы с ними очень сблизились", — рассказал Лайфу сам Игорь Плюснин.
После пандемии руководство завода решило избавиться от пушистиков, которые обзавелись котятами. Часть кошек пристроили якобы в "добрые руки", но позже Игорь выяснил, что кошек отдали "чёрному волонтёру", который знаменит среди зоозащитников как Антон Осадченко. Тот обязался вылечить и вернуть животных, но не сделал этого.
"Как выяснилось, один человек должен был лечить их, а в итоге обстреливал их инъекционными дротиками, грузил в автомобиль и куда-то увозил", — говорит мужчина.
Мужчина забил тревогу и принялся искать Осадченко, подключив к помощи зоозащитников. Руководство завода инициативу не оценило и уволило петербуржца.
Теперь зоозащитники требуют бойкотировать завод, руководство которого так хладнокровно избавилось из кошек. Кроме того, они требует возвращения Плюснина на предприятие, так как там осталось еще множество котиков, сообщает Mash.
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"Кому-то стало очень неудобно, что в Интернете поднялась шумиха. Я разыскивал автомобиль, который заезжал на территорию, искал этого человека, чтобы он ответил мне, где животные. Мои предположения, что он от них избавился. Зооволонтёры, с которыми я общался, знают его и подтвердили, что он без добрых намерений", — рассказывает, тяжко вздыхая, петербуржец.
В разговоре с Life Игорь отметил, что сейчас ищет новое место работы и заодно планирует создать зоодружину, которая будет помогать бездомным животным.
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Не долго протянет это предприятие!
Карма попорчена
"ЧЕРНЫЙ ОТЛОВ" ЖИВОТНЫХ в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. Убийства котов на
ИФЗ
Последнее место убийства животных ОСАДЧЕНКО (более 20 кошек) - на ИМПЕРАТОРСКОМ ФАРФОРОВОМ ЗАВОДЕ в Санкт-Петербурге (11 и 18 октября).
Кошек распорядилась отловить, а по сути - уничтожить - ДИРЕКТОР ТЫЛЕВИЧ Татьяна.
Владелец бизнеса - ЦВЕТКОВ НИКОЛАЙ, он же акционер и член наблюдательного совета банка УРАЛСИБ.
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ВНИМАНИЕ ВСЕМ ЗООЗАЩИТНИКАМ И всем неравнодушным ЛЮДЯМ:
Осадченко Антон Николаевич - отловщик, но попросту убивает котов на месте! Стреляет сильнодействующим ядом, коты умирают в конвульсиях. Трупы убийца увозит.
Такой же убийца как Колесников и Кожемякин (убийство котов на Учебной).
28 октября 1985 г.р.
Место рождения - г. Тында (Амурская область), Россия
КАТАФАЛК "черного" отловщика ОСАДЧЕНКО - УАЗ Патриот К204МО198 белого цвета
Помимо отлова взаимодействует с компанией брата Романа Осадченко ООО "КИТ" (Благовещенск, СПб):
http://it-project.info/contactshttp://it-project.info/contacts
https://www.rusprofile.ru/id/7259015https://www.rusprofile.ru/id/7259015
ИФЗ
В случае с собачками, охранник увольняется. И стайка вчера милых щенков превращается в стаю голодных собак.
Такие как он и есть основной источник проблем с бесхозными животными в городе.
Была заправка, [мат], они прикормили собачку. Заезжаю на заправку на мотоцикле, собачка кидается под колеса. Я оттормаживаю как могу чтобы не повредить собаку - тогда, положенный мотоцикл, мог себя еще повредить.
Зато какой то ублюдок, сделал доброе дело. Дал двороте расплодиться. И под маской заботы о двороте сейчас хотят меня обязать собаку регистрировать, чтобы через пару лет налог придумать еще (как будто с нее итак мало налогов идет, корм занятия медицина - в среднем по месяцу 15-20 тысяч)
Продолжая подкармливать из сердобольности двороту - цикл только продлевается.
Знаю немногих зоозащитников(!) Вот те на волонтёрских началах возле рынка переловили всех бродячих собак. Вытравили у них всех блох, клещей и глистов. Кастрировали. Сделали все вет. прививки. Помыли с шампунем, причесали. В ухо бирку с чипом. И выпустили там где взяли. Вот так ведут себя зоозащитники!
Собакены теперь ни на кого не кИдаются. Хвосты бубликом. Днём дрыхнут. И вечером и ночью охраняют закрытый рынок. Ну их ессно подкармливают, чтобы в мусорку не лезли.