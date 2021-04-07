В турецком зоопарке подружились шимпанзе и медвежонок

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Животные тоже умеют дружить - иногда еще искреннее и крепче, чем люди. При этом друзей они не выбирают - подружиться могут животные самых разных видов. Недавно в зоопарке турецкого города Газиантеп молодой шимпанзе и маленький медвежонок стали лучшими друзьями. Посмотрите на это чудо!
Этими милейшими фото поделились сотрудники зоопарка города Газиантеп, что находится в Турции. Медвежонок по кличке Бонджук (Boncuk), которому исполнилось всего 28 дней, подружился с молодым шимпанзе по кличке Джан (Can). Смотрители не ожидали, что между этими ребятами возникнет такая крепкая связь.
Они с первого взгляда понравились друг другу, начав обниматься и играть. С тех пор смотрители стали почаще приводить косолапого Бонджука в вольер шимпанзе - и медвежонок, и его новый дружище были крайне рады этому. Кроме того, Бонджуку очень нужна поддержка, потому что совсем недавно его спасли от неизвестной судьбы.
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Практически новорожденного медвежонка незаконно привезли в Турцию продавцы животных. Но защитникам животных вовремя удалось отследить и забрать Бонджука. После необходимых процедур его передали в зоопарк Газиантеп, где он окружен любовью. Кроме медвежонка, в зоопарк передали других спасенных животных - 38 змей, 15 рептилий, две игуаны, десять попугаев и десять фламинго.
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