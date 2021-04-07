В турецком зоопарке подружились шимпанзе и медвежонок

Они с первого взгляда понравились друг другу, начав обниматься и играть. С тех пор смотрители стали почаще приводить косолапого Бонджука в вольер шимпанзе - и медвежонок, и его новый дружище были крайне рады этому. Кроме того, Бонджуку очень нужна поддержка, потому что совсем недавно его спасли от неизвестной судьбы.