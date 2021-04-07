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В турецком зоопарке подружились шимпанзе и медвежонок

В турецком зоопарке подружились шимпанзе и медвежонок (14 фото)

Автор:
07 апреля 2021 21:00
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дружба   животные   звери   зоопарк   мило   природа   фото   
277
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Животные тоже умеют дружить - иногда еще искреннее и крепче, чем люди. При этом друзей они не выбирают - подружиться могут животные самых разных видов. Недавно в зоопарке турецкого города Газиантеп молодой шимпанзе и маленький медвежонок стали лучшими друзьями. Посмотрите на это чудо!
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Метки: дикая природа   дружба   животные   звери   зоопарк   мило   природа   фото   
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Natural Selection 2 часа назад
эта дружба ненадолго )))
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Andrew 19 минут назад
у меня дома бонджик стоит, мы лучшие друзья!
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