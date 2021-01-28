В Сингапуре родился первый "Симба из пробирки"

В зоопарке Сингапура появился на свет львенок "из пробирки" по кличке Симба. Это первый львенок в стране, зачатый путем искусственного оплодотворения. Впервые эту процедуру провели в 2018 году в Южной Африке, в результате чего родились два здоровых детеныша.
В зоопарке Сингапура появился на свет львенок по кличке Симба (Simba) - первый в стране, зачатый путем искусственного оплодотворения. Малыша назвали в честь героя культового мультфильма "Король Лев", как и его отца Муфасу. Но к сожалению, пожилой лев не проснулся после процедуры забора семенной жидкости - у него было слабое здоровье.
Впервые процедуру искусственного оплодотворения у львов провели в 2018 году в Южной Африке. Она прошла успешно, и львица родила двух здоровых малышей. Сотрудники зоопарка в Сингапуре решили повторить этот опыт самостоятельно, и у них получилось. Симба родился 23 октября 2020 года абсолютно здоровым, и только сейчас его представили публике.
Теперь о малыше заботится его мать, львица Кайла (Kayla). По словам сотрудников, с первых дней у Симбы были проблемы с кормлением, но сейчас трехмесячный львенок чувствует себя прекрасно, и растет здоровым и активным. Львята начинают есть мясо в возрасте от двух до трех месяцев, и смотрители начали добавлять небольшие кусочки сырого мяса в рацион Симбы.
Пока что детеныша держат подальше от публики, чтобы он мог сблизиться с матерью. Чуть позже его познакомят с другими членами семьи и выпустят в общий вольер. Большинство львов в дикой природе живут в Восточной и Южной Африке. Численность этих хищников упала до 50 процентов с 1980-х годов, и на данный момент осталось всего от 23 000 до 39 000 взрослых особей.
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