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В Сингапуре родился первый "Симба из пробирки"

В Сингапуре родился первый "Симба из пробирки" (7 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 20:00
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарк   львенок   львы   природа   фото   
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В зоопарке Сингапура появился на свет львенок "из пробирки" по кличке Симба. Это первый львенок в стране, зачатый путем искусственного оплодотворения. Впервые эту процедуру провели в 2018 году в Южной Африке, в результате чего родились два здоровых детеныша.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарк   львенок   львы   природа   фото   
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