В Сингапуре родился первый "Симба из пробирки"

Пока что детеныша держат подальше от публики, чтобы он мог сблизиться с матерью. Чуть позже его познакомят с другими членами семьи и выпустят в общий вольер. Большинство львов в дикой природе живут в Восточной и Южной Африке. Численность этих хищников упала до 50 процентов с 1980-х годов, и на данный момент осталось всего от 23 000 до 39 000 взрослых особей.