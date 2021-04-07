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Что думают за рубежом об обнулении президентских сроков

Что думают за рубежом об обнулении президентских сроков (27 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
07 апреля 2021 18:11
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Комментарии и высказывания   комментарии в соцсетях   мнения   обнуление   обнулил   политика   путин   соцсети жгут   соцсети знают все   
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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему баллотироваться еще на два президентских срока, что потенциально продлевает его пребывание в кресле руководителя страны до 2036 года. По данным журнала TIME, 68-летний президент России находится у власти более двух десятилетий - дольше, чем любой другой кремлевский лидер со времен Сталина.

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Метки: Комментарии и высказывания   комментарии в соцсетях   мнения   обнуление   обнулил   политика   путин   соцсети жгут   соцсети знают все   
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123k
Leff 2 часа назад
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20k
pssst 17 минут назад
Тотальный обсер властей Запада с ковидом и повторные карантины создают весьма благоприятную почву для неокоминтерна.
Налоги уже начали поднимать, а обещаное восстановление экономики откладывается еще минимум на полгода. Если вся эта херота продержится до зимы - пророссийские и прокитайские партии начнут появляться повсеместно. Тупо потому, что народу нужна альтернатива текущим мудакам.
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3k
Мих 17 минут назад
А не похрен, что всякая пиндосня на эту тему говорит? Пусть дальше своим черным на коленях жопу вылизывают.
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7k
Андрей А 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Евгений Полчаса назад
"Закон говорит о том, что он может быть снова ИЗБРАН, а не о том, что он обязательно опять станет президентом"

Вот это реально смешно было.
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77k
Иван Иванов Полчаса назад
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Комментарий удален
0
2k
Директор свежего воздуха Полчаса назад
3 года ещё, а "люди со светлыми лицами" уже все углы обоссали! Не ссыте вы так, уйдёт, только вот будет ли вам от этого легче свою страну ненавидеть - большой вопрос.
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1k
Алексей Полчаса назад
Ссылка www.facebook.com
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25k
Ashabad Полчаса назад
https://inosmi.ru/politic/20210407/249509209.htmlhttps://inosmi.ru/politic/20210407/249509209.html
https://www.lefigaro.fr/international/comment-vladimir-poutine-prepare-son-maintien-au-pouvoir-jusqu-en-2036-20210406https://www.lefigaro.fr/international/comment-vladimir-poutine-prepare-son-maintien-au-pouvoir-jusqu-en-2036-20210406
========
Le Figaro (Франция): как Владимир Путин готовится остаться у власти до 2036 года

Комментарии читателей
...

Plumeaux

Это одна из лучших новостей, которую я услышал после того, как мой тест на covid дал отрицательный результат! Путин выглядит в моих глазах как мужественный лидер, победивший чеченских исламистов и показавший всему миру пример гражданского долга.

...

contrit et buable

Путин силен и вызывает то восхищение, то ненависть, но не презрение… Разве он пугает? Он государственный деятель, а не политикан, как те, кто нами правит. Путин думает на 10, 20, 30 лет вперед, наши политиканы думают только о своем переизбрании на 4-5 лет.

...
========

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1k
Гур 48 минут назад
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453
taxcop 59 минут назад
Если это не нравится нашим врагам , значит мы правильно всё делаем. Пусть свои сопливые носы засунут себе …, но не в дела моей страны.
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553
Шурман Час назад
Пожалуйста Дайте Путина Бельгии , вакцин нет и закупок почти нет . Бавария уже нахер всех послала и сказала что будет спутник производить . Латыши вообще сказали что только Астра и решений нет и выбора у вас нет . Ребят а чем плох Путин ? в мире кругом жопа , я закрылся и друзья и знакомые закрылись , пособия за простой это пшик , возможно для России тебе дают 4000 евро это нормально но с этих денег ты заплати еще и налоги и за аренду и тд и отдай 2м рабочим итог ты еще в -600 . Я всех уволил и нафиг пока не будет спутника пошли все в жопень
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2k
Запускайте Берлагу! Иван Васильевич 37 минут назад
Не надо передёргивать!
После 90х убыль населения была в разы выше (отколовшиеся республики +
жертвы бандитзма + наркомании + нищета).
Нехрен тут заливать.
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10k
Иван Васильевич sssss3 Полчаса назад
Точно, он и твою жену и твоих дочерей брюхатить должен

===

Типичная логика кретина, не способного построить элементарные причинно-следственные связи!


Задача руководителя страны создать дееспособное правительство, которое будет заниматься ростом экономики и благосостоянием граждан, развитием науки, медицины и т.д. При таких условиях граждане будут уверенно смотреть в будущее и рожать детей, не боясь, что не смогут их прокормить, старики получать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь и жить до 80 лет, а не умирать недожив до 60-ти, молодёжь будет идти в науку и на современное производство, а не наркоманить и спиваться от безысходности, и т.д., и т.п.!

Если же этого не происходит, если страну сотрясают бесконечные кризисы, если растёт безработица и нестабильность, а вместе с ними и нищета, если сокращаются больницы и разваливается медицина, то население закономерно ВЫМИРАЕТ!

Улавливаешь причинно-следственные связи, или нет?
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10k
Иван Васильевич Запускайте Берлагу! Полчаса назад
Не надо передёргивать! После 90х убыль населения была в разы выше

===

Не надо мне п@зд@ть!

Пропаганда уверяет нас, что Россия под руководством гениального вождя, правящего страной скоро 21 год как, встала с колен и уверенно смотрит в будущее! 90-е в прошлом, нищета побеждена рывки и прорывы куда не плюнь!

Однако статистика показывает, что страна стремительно вымирает и будет вымирать дальше, пока правит ублюдочный колониальный режим!

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13k
sssss3 Иван Васильевич Полчаса назад
Так вот оно что, а не ты ли будешь в следующем посте заливать про свободную продажу наркотиков, и визжать что повышают цены на сиги и водяру.

Путина нет на Хохляндии, а там 50% за чертой бедности, и они с уверенностью смотрят в завтрашнее ДНО
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1k
Алексей Иван Васильевич 24 минуты назад
Товарищ Иван Васильевич, а врать-то нехорошо!
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26k
Антон Час назад
Чем сильнее загоралась изба, тем сильнее дед кричал на печи, что пожара не существует, всё стабильно и он навсегда.
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54k
Андрей Час назад
Если не устраивает президент, вы можете попробовать выбрать другого. Но если не получится и за нелюбимого вам человека проголосует большинство - обязательно начните кричать, что выборы неправильные, что голоса фиктивные - и вас тут же поддержат все те заграничные персонажи, которым тоже не нравится нелюбимый вами человек, и иностранные соцсети и СМИ включатся. Демократические выборы в Америке не дадут соврать.
А так абсолютно побоку, что думают за рубежом - пусть у себя сначала порядок наведут в этом деле.
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10k
Иван Васильевич Андрей Час назад
Если не устраивает президент, вы можете попробовать выбрать другого.

===



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54k
Андрей Иван Васильевич 56 минут назад
Вы уже начали кричать?
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150k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Ублюдки даже не в курсе, что не 20 лет, а 16, сколько и немецкая бабка, что то ее не троллят по поводу этого.(а это же не Россия...это ДРУГОЕ)
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150k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Мне лично, посрать, что там думают за рубежом русофобы...
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10k
Агент Безопасной Национальности ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Аналогично.
Также насрать и на мнение либерастни.

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10k
Иван Васильевич Агент Безопасной Национальности Час назад

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