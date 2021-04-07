Что думают за рубежом об обнулении президентских сроков

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему баллотироваться еще на два президентских срока, что потенциально продлевает его пребывание в кресле руководителя страны до 2036 года. По данным журнала TIME, 68-летний президент России находится у власти более двух десятилетий - дольше, чем любой другой кремлевский лидер со времен Сталина.
После оглашения новости соцсети наполнились различными мнениями, шутками и мемами на эту злободневную тему. Мы собрали небольшую коллекцию наиболее впечатляющих высказываний. Напомним: это высказывания людей из-за рубежа. Такой вот взгляд со стороны.
"Итак, Владимир Путин подписал закон, который дает ему право оставаться у власти до 2036 года. То есть не только весь мир, но и он сам считает, что он бессмертный и будет жить вечно"
"Да пусть сделает уже себя пожизненным президентом, и дело с концом. Все равно никому не даст победить. Какая прекрасная иллюзия свободы"
"Когда на пост канцлера в своей стране можно баллотироваться сколько угодно"
"Страны с так называемой западной демократией, кажется, больше одержимы формой правления, чем его эффективностью...
... Пусть сосуществуют эти альтернативные формы управления, и время покажет, какой метод более эффективен в долгосрочной перспективе. Сбрасыванием бомб из-за того, что другие не следуют вашей системе, ничего не исправить".
"Давайте отставим в сторону Путина (ага) на мгновение и подумаем, почему страна вообще должна менять президента только потому, что кто-то взял это за правило?...
... Что делать, если другого подходящего кандидата нет? А что, если действующий президент всех устраивает? Что, если большинство людей хотят, чтобы он вставал у руля снова и снова? Должны ли мы менять хорошего президента на менее авторитетного только потому, что нужно следовать правилам? Кроме того, вы видите, что многие страны меняют президентов каждые восемь лет или около того, но у них все еще сохраняется слабый режим диктатуры, и они используют президентов, чтобы это не было настолько очевидным".
"Пока президент силен и обеспечивает экономический, политический и военный рост своей страны и борется с коррупцией, нет проблем, если даже он и останется президентом надолго...
... В конце концов, это то, что от него требуется, и он это делает".
"Чем дольше он будет оставаться президентом, тем дольше мы тут будем находить мемы про него. Это того стоит. Прикольный президент, если честно"
"Закон говорит о том, что он может быть снова ИЗБРАН, а не о том, что он обязательно опять станет президентом"
"Ему даже птицы честь отдают"
"Может, это совпадение, а может и нет, но в странах, где власть находилась в руках одного человека в течение многих лет, на самом деле дела обстоят лучше...
... Объективно. Есть также и противоположный сценарий. Все зависит от того, насколько хорош лидер".
"С КГБ (или как его сейчас называют) за спиной он может править даже после своей смерти. У них достаточно дублеров, чтобы заменить его в любой момент"
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Метки: Комментарии и высказывания комментарии в соцсетях мнения обнуление обнулил политика путин соцсети жгут соцсети знают все
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Налоги уже начали поднимать, а обещаное восстановление экономики откладывается еще минимум на полгода. Если вся эта херота продержится до зимы - пророссийские и прокитайские партии начнут появляться повсеместно. Тупо потому, что народу нужна альтернатива текущим мудакам.
Вот это реально смешно было.
https://www.lefigaro.fr/international/comment-vladimir-poutine-prepare-son-maintien-au-pouvoir-jusqu-en-2036-20210406https://www.lefigaro.fr/international/comment-vladimir-poutine-prepare-son-maintien-au-pouvoir-jusqu-en-2036-20210406
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Le Figaro (Франция): как Владимир Путин готовится остаться у власти до 2036 года
Комментарии читателей
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Plumeaux
Это одна из лучших новостей, которую я услышал после того, как мой тест на covid дал отрицательный результат! Путин выглядит в моих глазах как мужественный лидер, победивший чеченских исламистов и показавший всему миру пример гражданского долга.
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contrit et buable
Путин силен и вызывает то восхищение, то ненависть, но не презрение… Разве он пугает? Он государственный деятель, а не политикан, как те, кто нами правит. Путин думает на 10, 20, 30 лет вперед, наши политиканы думают только о своем переизбрании на 4-5 лет.
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После 90х убыль населения была в разы выше (отколовшиеся республики +
жертвы бандитзма + наркомании + нищета).
Нехрен тут заливать.
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Типичная логика кретина, не способного построить элементарные причинно-следственные связи!
Задача руководителя страны создать дееспособное правительство, которое будет заниматься ростом экономики и благосостоянием граждан, развитием науки, медицины и т.д. При таких условиях граждане будут уверенно смотреть в будущее и рожать детей, не боясь, что не смогут их прокормить, старики получать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь и жить до 80 лет, а не умирать недожив до 60-ти, молодёжь будет идти в науку и на современное производство, а не наркоманить и спиваться от безысходности, и т.д., и т.п.!
Если же этого не происходит, если страну сотрясают бесконечные кризисы, если растёт безработица и нестабильность, а вместе с ними и нищета, если сокращаются больницы и разваливается медицина, то население закономерно ВЫМИРАЕТ!
Улавливаешь причинно-следственные связи, или нет?
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Не надо мне п@зд@ть!
Пропаганда уверяет нас, что Россия под руководством гениального вождя, правящего страной скоро 21 год как, встала с колен и уверенно смотрит в будущее! 90-е в прошлом, нищета побеждена рывки и прорывы куда не плюнь!
Однако статистика показывает, что страна стремительно вымирает и будет вымирать дальше, пока правит ублюдочный колониальный режим!
Путина нет на Хохляндии, а там 50% за чертой бедности, и они с уверенностью смотрят в завтрашнее ДНО
А так абсолютно побоку, что думают за рубежом - пусть у себя сначала порядок наведут в этом деле.
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Также насрать и на мнение либерастни.