Что думают за рубежом об обнулении президентских сроков

... Что делать, если другого подходящего кандидата нет? А что, если действующий президент всех устраивает? Что, если большинство людей хотят, чтобы он вставал у руля снова и снова? Должны ли мы менять хорошего президента на менее авторитетного только потому, что нужно следовать правилам? Кроме того, вы видите, что многие страны меняют президентов каждые восемь лет или около того, но у них все еще сохраняется слабый режим диктатуры, и они используют президентов, чтобы это не было настолько очевидным".