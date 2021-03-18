Но все ожидали реакции Путина. И дождались: сегодня во время онлайн-конференции с крымскими чиновниками он ответил на вопрос о том, что думает о заявлении Байдена в свой адрес.





«Что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, с ним лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: „Будьте здоровы“. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и без шутки. Я вспоминаю: в детстве, когда во дворе мы спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка», - заявил президент России.