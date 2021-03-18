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«Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил на обвинения Байдена

«Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил на обвинения Байдена (22 фото)

Автор:
18 марта 2021 18:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Реакция   байден   дразнилка   ответ   политика   путин   соцсети   
3709
22

А в Сети почему-то над этим теперь шутят и успокоиться никак не могут...

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Метки: Реакция   байден   дразнилка   ответ   политика   путин   соцсети   
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Пхахах, ожидаемый высер тупорылых либерастов.
Старый маразматик Байден, насрав на все нормы дипломатии, оскорбляет президента ядерной державы.
Путин отвечает в шутливой манере, но смеются не над Байденом, а над Путиным


СЦКА, какие же вы идиоты, это просто не пересказать словами
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3k
Sunny11 42 секунды назад
Ссылка www.youtube.com
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3
Breemans 4 минуты назад
Раньше говорили, что Трамп не считается с интересами РФ. Тот хоть вел себя более менее прилично, встречался, разговаривал. Этот назвав убийцей понятно даже встречаться с Путиным не будет. Думаю это совершенно четкий сигнал. Оказывается плавно ухудшающиеся отношения при Трампе это была "светлая" полоса, дальше отношения будут ухудшаться еще быстрее. Отсюда такая "детская" реакция, которая по сути указывает Байдену на его старость. Что малый, что старый - как говорится. И да, Байден делает это чтобы отвлечь американцев от внутренних проблем. Отношения с РФ у него не в приоритете где-то на 10 месте или дальше месте. А главный геополитический конкурент - Китай. Далее будут снова санкции, но теперь уже без вымышленных поводов - просто так, за Крым. Железный занавес поднимается. Но в отличии от занавеса с СССР этот будет еще жестче т.к. СССР был силой и с ним приходилось считаться, а РФ увы на роль СССР не тянет. Да и подконтрольна во многом. Скоро за экономические связи с РФ будут штрафовать и вводить санкции. И вопрос тут чья экономика быстрее загнется США или РФ. Ну а выиграет, разумеется, Китай.
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994
him67 8 минут назад
На тявканье шавки не нужно обращать внимание. Она при этом успокаивается.
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3k
insaider 17 минут назад
Байден сестру с женой путает,и фикус в кадке с туалетом,журналист подло подставил своим вопросом больного старческой деменцией.
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4k
Владимир 20 минут назад
Бывший полицейский из Чечни рассказал о массовых внесудебных казнях в Чеченской Республике. И это не нацистская Германия, это РФ, наши дни.

"Новая газета" опубликовала свидетельские показания Сулеймана Гезмахмаева, бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Он рассказал, что участвовал в задержании жителей Чечни, которых позднее казнили.

Также, по словам Гезмахмаева, другого чеченского полицейского, Сулеймана Саралиева, заставляли принять участие в массовых внесудебных казнях в январе 2017 года в Грозном, а затем, когда он попытался передать информацию о произошедшем органам правопорядка, его назвали геем и убили, пишет "Новая газета".

Сулейман Гезмахмаев принимал участие в спецмероприятиях по задержанию сотен жителей Чечни и охранял в подвале спортзала полка им. Кадырова минимум 56 задержанных. Он также знал об обстоятельствах убийства по меньшей мере 13 человек, произошедшего в ночь на 26 января на территории полка. "Эти тринадцать человек, их пытали и убили… Когда я узнал о пытках и убийствах, я больше не хотел там работать… Они говорят тебе, что ты должен кого-то пытать. Они смотрят, держишь ли ты его голову под водой, пытаешь ли током. Если ты не выполняешь их указания, они устраняют тебя или в лучшем случае выдумывают, в чем бы тебя обвинить. Например, в пособничестве боевикам", – приводит слова Гезмахмаева "Новая газета".

Согласно показаниям Гезмахмаева, в 2016–2017 годах он лично участвовал в задержаниях нескольких жителей Чечни и охранял их в подвале спортзала полка имени Кадырова. Бывший сотрудник МВД назвал имена нескольких задержанных и обстоятельства пыток. Гезмахмаев также заявил, что его сослуживца Сулеймана Саралиева заставили участвовать в казнях. В частности, он задушил задержанного Махму Мускиева. Вина за убийство подтолкнула его сначала к наркотикам, а затем к тому, чтобы дать показания о внесудебных расправах, - что стало причиной убийства его самого.

"Каждые сутки на охрану задержанных заступало шесть человек, которые дежурили посменно, в основном по два или четыре человека. Новая охрана в столовой забирала еду для задержанных. Кормили задержанных два раза в день. Получали на 56 задержанных десять кружек, тарелок и ложек, два ведра чая, печенье в картонных коробках, хлеб, иногда суп. Охранники выбирали кого-нибудь из задержанных, чтобы он разносил еду по камерам. Задержанным наливали кружку чая, давали один или два куска хлеба и одно печенье. Это печенье нам всегда давали на завтрак, обед и ужин в столовой полка. Ешь сколько хочешь. А задержанные крошки с пола собирали", – приводит слова Гезмахмаева "Новая газета".

О том, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были расстреляны 27 задержанных, "Новая газета" сообщила летом того же года. Убитых, как писало издание, задержали во время спецопераций после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря и содержали на территории полка ППС имени Ахмата Кадырова.

В апреле 2017 года "Новая газета" передала СК список из 30 убитых жителей Чечни. Следователи подтвердили гибель четырёх человек. Двух человек они обнаружили живыми и предъявили их уполномоченному по правам человека при президенте Татьяне Москальковой. Но на самом деле это были родные братья убитых в январе 2017 года Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова, которых вынудили пойти на обман.
Еще три человека из списка "Новой газеты" были задержаны, подвергнуты пыткам и погибли в результате организованной в Чечне в конце февраля 2017 года кампании против местного ЛГБТ-сообщества. В отношении остальных 18 человек летом и осенью 2017 года были возбуждены уголовные дела, и все они были объявлены в международный розыск по обвинению в участии в террористических формированиях на территории Сирии. В марте 2018 года СК вынес окончательный отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению "Новой газеты" и больше не возвращался к этому вопросу.
Издание получило служебные документы чеченского МВД – таблицы с фото и персональными данными более чем 160 задержанных, а также сведения о результатах оперативно-разыскных мероприятий. В них издание нашло почти всех участников (26 человек) своего списка. Задержанные были сфотографированы в нескольких местах на узнаваемом фоне: так, в полку имени Кадырова это была либо стена с характерным плинтусом, либо белый стеклопакет с перемычками, либо труба в котельной, к которой некоторые задержанные были пристегнуты наручниками.

Руководители соответствующих силовых подразделений республики отрицали, что участников списка "Новой газеты" вообще когда-либо задерживали сотрудники полиции. Однако, например, в выпуске новостей ЧГТРК "Грозный" от 11 января 2017 года был показан один из задержанных накануне жителей Чечни по имени Адам Дасаев. В новостном сюжете его допрашивает лично глава Чечни Рамзан Кадыров, рядом с ним в кадре – командир полка имени Кадырова Аслан Ирасханов. В таблице Адам Дасаев проходит под номером 31. Также в списке "Новой газеты" фигурируют 12 жителей Чечни, которыми занимались сотрудники чеченского СОБРа "Терек". Их задержание связано с событиями 17 декабря 2016 года, когда поздно вечером в центре Грозного полицейский патруль расстрелял автомобиль, сбивший сотрудника ДПС.

20 декабря 2016 года запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Грозном: на его сайте была опубликована видеозапись, на которой 11 чеченцев приносят присягу лидеру террористов Абу Бакру аль-Багдади. В центре группы находится Бергаев, однако запись не попала в материалы уголовного дела, обратило внимание издание. Изучив аналогичные видео, приписываемые ИГ, журналисты обнаружили те, на которых некоторые участники списка "Новой газеты" сначала присягают, а потом в той же одежде и в тех же декорациях отрекаются от ИГ. Ролики имеют все признаки постановочного видео, чтобы объявить погибших террористами, сделало вывод издание.

Сейчас в Чечне схватили родственников экс-силовика, который сообщил о казнях в полку Кадырова.
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9k
Сергей 21 минуту назад
Автор, а что видео обрезал ровно перед тем, как Путин развернул свою мысль? Или без фразы, вырванной из контекста, пост бы не получился?
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395
Юрий 24 минуты назад
Это не ответ, это так, отшутился типа... А вот населению я бы рекомендовал держаться по ближе к бомбоубежищам и одним Воронежем не обойдется...
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3k
Вадим Игнатьев 24 минуты назад
У хохлопидеров истерика: Так это нормально. ДБ и " Дави их".их, БЛ.
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2k
Слава Андреев Полчаса назад
Байден старый маразматик. Я не защищаю ВВ. Но президент страны. Так не должен разговаривать. Как бы ты не любил других.
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16k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Мое отношение к Путину очень плохое, но в данном конкретном случае считаю ответ вполне нормальным, что тут можно было еще сказать кроме как отшутится?
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30k
Дмитрий 55 минут назад
И за этого старого еще и платить?
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13k
Роман 55 минут назад
Да уж, мощная репутация у ВВ
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2k
Gavanskiy Час назад
А никто не заметил большой иронии в ответе ВВ?
"Я желаю ему здоровья, большого здоровья"
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13k
Аристарх Похер Час назад
...и добавил бе-бе-бе
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2k
tessio Час назад
Некоторые комментаторы, которые ещё не сделали домашнюю работу, радуясь, что пошутили над мучителем их любимого Лёшеньки, не понимают совсем простого. Если в самом начале президентского срока идут такие заявления, то закончится всё может войной. Ядерной войной, и не обязательно с нами, но мы точно будем в этом участвовать, даже если сильно не хочется.
А зачем это конкретно Байдену? "Дедушка старый, ему всё равно..."
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20k
Mike Miller Час назад
Мир докатился до такой политики высшего уровня. Трындец. Один вываливает откровенную провокацию и без которой международные отношения в мире рушатся. Второй нелепо отшучивается. Хоть печенегов не вспомнил и ладно.
И каждый, наверняка, больше свои гешефты и гешефты ближайших воротил защищает...
Основа идиократии - электорат бестолковых обывателей - и у нас, и у них этого заслуживает.
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294
Brontozavr1 Mike Miller 13 минут назад
Он ему про Немцова и Политковскуюи др антипутинцев, а в ответ слышит "ой да мы русские ещё добрые". Вы на себя посмотрите, это же вы всех идейцев перебили, и ядерную бомбу на японцев скинули.
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1k
K_II_T Час назад
Вот что же без Твиттера будем делать?
Как дальше жить?
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59k
Татьянин день K_II_T 42 минуты назад
Книги читать будем
..... ну и кроссворды , под одеялом
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3
Breemans K_II_T Полчаса назад
Твиттер это только начало. Фейсбук, Гугл, Ютюб и Вики на подходе! А там уже и до Великого Китайского фаерволла не далеко!
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10k
кира Час назад
Байден не понимает, что и где он говорит. Это развитие старческой деменции. Только, думаю, неспроста ему задали такой вопрос. Это обычная провокация, где в вопросе слабоумному содержался ответ. Байден этот ответ и повторил. Боюсь, и говорил он не от себя, а читал с телесуфлёра. То есть текст ему подготовили, и такой ответ был запланирован заранее. Весь расчет был на то, что такой ответ спишут на деменцию, что, собственно, и произошло. Так что шутить по этому поводу не стоит. Оскорбление президента означает, что американцы вконец обнаглели и не считают нужным даже маскировать свою откровенную наглость и лживость. Они действительно имеют не так много возможностей нагадить лично Путину, но потрепать нервы, публично унизить, выбить из равновесия постараются.
Увы, скорее всего оскорбления могут продолжиться, если не дать достойного отпора. И этот отпор должен быть максимально жестким.
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3k
Вадим Игнатьев Час назад
А как ещё дебилам отвечать ? Тем более что реальные убийцы это СШП ? С С жертвами Альцгеймера разве можно серьёзно разговаривать ? С 404 В.В.П. пытался. И результат ?
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603
СырныйКластер Час назад
У российской власти подгорает... И это прекрасно!
Не, ну а чё? Разве Байден неправду сказал, или оклеветал солнцеликого? Всё по делу. Ждём заявление в озабоченности вечно озабоченного Лаврова...
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86
阿鋒 СырныйКластер Час назад
Чем бы старый дурак за бугром не тешился... подгорает, кстати к тебя и у всей вашей кодлы. А вообще - дедушка Джо всех предыдущих болванов уже далеко переплюнул (Буш мл, Обама). Хотя и ста дней ещё не прошло!
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294
Brontozavr1 阿鋒 11 минут назад
Этот пиндос тоже будет нам в подъезды ссать дороги ломать, пенсионный возраст и цены на продукты повышать?
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