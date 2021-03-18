А в Сети почему-то над этим теперь шутят и успокоиться никак не могут...
Вчера новоиспеченный 46-ой президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC News о том, считает ли Владимира Путина убийцей.
После такого громкого заявления в российском правительстве просто не могли глубоко не оскорбиться. МИД России срочно отозвало посла из США для консультаций и обсуждения перспектив дальнейших отношений с Вашингтоном.
А председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал слова Байдена нападками на всю страну:
Дальше всех зашел секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, заявив, что весь американский истеблишмент страдает от старческой деменции, а затем зачем-то вспомнил о самой лучшей вакцине от коронавируса и трансгендерах:
Но все ожидали реакции Путина. И дождались: сегодня во время онлайн-конференции с крымскими чиновниками он ответил на вопрос о том, что думает о заявлении Байдена в свой адрес.
«Что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, с ним лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: „Будьте здоровы“. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и без шутки. Я вспоминаю: в детстве, когда во дворе мы спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка», - заявил президент России.
Короче, Путин ответил: "Сам дурак!" Ну что же, уровень высшей дипломатии.— Мöдвытрезвитель (@nedozivudopensi) March 18, 2021
Однако такой "глубокомысленный" ответ рассмешил большую часть российских пользователей Сети, которые начали шутить и предлагать президенту свои варианты дразнилок и поговорок на все случаи жизни...
Отповедь не мальчика,но мужа.Достойно,аргументировано,даже свирепо.Горжусь.— Monya(ша!) (@Monyavolya) March 18, 2021
Дразнилки должны шире входить в дипломатический обиход. Там же целый кладезь на все случаи межгосударственных отношений.— Andrey Zakharov (@skazal_on) March 18, 2021
"Саичка за испуг", "Тебе смешно, а мне обидно, тебе – говно, а мне – повидло" или "Ябеда-корябеда, турецкий барабан. Кто на нем играет? Противный таракан". https://t.co/NEzMWE2ysa
вот будет круто когда дед начнет все такими поговорками сопровождать— саша сырников) (@alexskryll) March 18, 2021
«семь раз отмерь один раз отрежь», – путин прокомментировал возможность присоединения донбасса
Твоя шутка vs шутка сына маминой подруги pic.twitter.com/oWgpoBuC49— крошка-картошка (@mertvayasoba4ka) March 18, 2021
Да что там "Панорама" - в стороне не остался и известный производитель презервативов:
Она: Назови меня грязными словами— VIZIT (@vizitcondoms) March 18, 2021
Я: Не могу
Она: Почему
Я: Кто как обзывается, тот так и называется
И известный сайт по поиску авиабилетов:
«Дави педали, пока не дали», — Aviasales о необходимости поиска дешёвых билетов куда угодно— aviasales (@aviasales) March 18, 2021
ТОП-3 лучших фраз для ведения международных переговоров:— Артём Дерягин (@DerArto) March 18, 2021
3. Кто как обзывается, тот так и называется!
2. Говоришь на меня - переводишь на себя!
1. Бе-Бе-Бе!
- Байден, скажи "клей"— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) March 18, 2021
- Клей
- Выпей баночку соплей
или то, как началась третья мировая
Сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор! Петух Гамбургский!— Bob Farber (@Bobchensk) March 18, 2021
В. В. Путин. Из невошедшего
Других интересует вопрос, как мировые СМИ теперь будут выкручиваться и переводить фразу Путина:
удачи всем американским сми которые будут переводить на английский фразу "кто так обзывается тот сам так называется" БЕЗ объяснения культурного контекста— dk (@ksnchk) March 18, 2021
в такие моменты люблю представлять, как дипломаты в костюмах и при галстуках с серьезными лицами и приличными дипломами переводят детскую дразнилку и дают по ней контекстуальную справку— юляша в неизбывной печали (@moskless) March 18, 2021
Ну и конечно, нашлись и те, кто считает ответ президента шедевральным троллингом:
Неспешно, со вкусом пережевал Бидона вместе со всей исключительной нацией😂— Светлана (@mqvMWylYnhiPwR1) March 18, 2021
Троллит шедеврально!
«До сих пор афроамериканцы в США сталкиваются с несправедливостью, истреблением» - Владимир Путин. pic.twitter.com/WGdAx3Hmex
Ну и, в довершение темы: Путин, похоже, остался недоволен собственным ответом и вызвал Байдена на дебаты:
Путин предложил Байдену провести открытый разговор в прямом эфире pic.twitter.com/DZyIjm4yCC— lifenews_ru (@lifenews_ru) March 18, 2021
Источник:
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Старый маразматик Байден, насрав на все нормы дипломатии, оскорбляет президента ядерной державы.
Путин отвечает в шутливой манере, но смеются не над Байденом, а над Путиным
СЦКА, какие же вы идиоты, это просто не пересказать словами
"Новая газета" опубликовала свидетельские показания Сулеймана Гезмахмаева, бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Он рассказал, что участвовал в задержании жителей Чечни, которых позднее казнили.
Также, по словам Гезмахмаева, другого чеченского полицейского, Сулеймана Саралиева, заставляли принять участие в массовых внесудебных казнях в январе 2017 года в Грозном, а затем, когда он попытался передать информацию о произошедшем органам правопорядка, его назвали геем и убили, пишет "Новая газета".
Сулейман Гезмахмаев принимал участие в спецмероприятиях по задержанию сотен жителей Чечни и охранял в подвале спортзала полка им. Кадырова минимум 56 задержанных. Он также знал об обстоятельствах убийства по меньшей мере 13 человек, произошедшего в ночь на 26 января на территории полка. "Эти тринадцать человек, их пытали и убили… Когда я узнал о пытках и убийствах, я больше не хотел там работать… Они говорят тебе, что ты должен кого-то пытать. Они смотрят, держишь ли ты его голову под водой, пытаешь ли током. Если ты не выполняешь их указания, они устраняют тебя или в лучшем случае выдумывают, в чем бы тебя обвинить. Например, в пособничестве боевикам", – приводит слова Гезмахмаева "Новая газета".
Согласно показаниям Гезмахмаева, в 2016–2017 годах он лично участвовал в задержаниях нескольких жителей Чечни и охранял их в подвале спортзала полка имени Кадырова. Бывший сотрудник МВД назвал имена нескольких задержанных и обстоятельства пыток. Гезмахмаев также заявил, что его сослуживца Сулеймана Саралиева заставили участвовать в казнях. В частности, он задушил задержанного Махму Мускиева. Вина за убийство подтолкнула его сначала к наркотикам, а затем к тому, чтобы дать показания о внесудебных расправах, - что стало причиной убийства его самого.
"Каждые сутки на охрану задержанных заступало шесть человек, которые дежурили посменно, в основном по два или четыре человека. Новая охрана в столовой забирала еду для задержанных. Кормили задержанных два раза в день. Получали на 56 задержанных десять кружек, тарелок и ложек, два ведра чая, печенье в картонных коробках, хлеб, иногда суп. Охранники выбирали кого-нибудь из задержанных, чтобы он разносил еду по камерам. Задержанным наливали кружку чая, давали один или два куска хлеба и одно печенье. Это печенье нам всегда давали на завтрак, обед и ужин в столовой полка. Ешь сколько хочешь. А задержанные крошки с пола собирали", – приводит слова Гезмахмаева "Новая газета".
О том, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были расстреляны 27 задержанных, "Новая газета" сообщила летом того же года. Убитых, как писало издание, задержали во время спецопераций после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря и содержали на территории полка ППС имени Ахмата Кадырова.
В апреле 2017 года "Новая газета" передала СК список из 30 убитых жителей Чечни. Следователи подтвердили гибель четырёх человек. Двух человек они обнаружили живыми и предъявили их уполномоченному по правам человека при президенте Татьяне Москальковой. Но на самом деле это были родные братья убитых в январе 2017 года Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова, которых вынудили пойти на обман.
Еще три человека из списка "Новой газеты" были задержаны, подвергнуты пыткам и погибли в результате организованной в Чечне в конце февраля 2017 года кампании против местного ЛГБТ-сообщества. В отношении остальных 18 человек летом и осенью 2017 года были возбуждены уголовные дела, и все они были объявлены в международный розыск по обвинению в участии в террористических формированиях на территории Сирии. В марте 2018 года СК вынес окончательный отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению "Новой газеты" и больше не возвращался к этому вопросу.
Издание получило служебные документы чеченского МВД – таблицы с фото и персональными данными более чем 160 задержанных, а также сведения о результатах оперативно-разыскных мероприятий. В них издание нашло почти всех участников (26 человек) своего списка. Задержанные были сфотографированы в нескольких местах на узнаваемом фоне: так, в полку имени Кадырова это была либо стена с характерным плинтусом, либо белый стеклопакет с перемычками, либо труба в котельной, к которой некоторые задержанные были пристегнуты наручниками.
Руководители соответствующих силовых подразделений республики отрицали, что участников списка "Новой газеты" вообще когда-либо задерживали сотрудники полиции. Однако, например, в выпуске новостей ЧГТРК "Грозный" от 11 января 2017 года был показан один из задержанных накануне жителей Чечни по имени Адам Дасаев. В новостном сюжете его допрашивает лично глава Чечни Рамзан Кадыров, рядом с ним в кадре – командир полка имени Кадырова Аслан Ирасханов. В таблице Адам Дасаев проходит под номером 31. Также в списке "Новой газеты" фигурируют 12 жителей Чечни, которыми занимались сотрудники чеченского СОБРа "Терек". Их задержание связано с событиями 17 декабря 2016 года, когда поздно вечером в центре Грозного полицейский патруль расстрелял автомобиль, сбивший сотрудника ДПС.
20 декабря 2016 года запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Грозном: на его сайте была опубликована видеозапись, на которой 11 чеченцев приносят присягу лидеру террористов Абу Бакру аль-Багдади. В центре группы находится Бергаев, однако запись не попала в материалы уголовного дела, обратило внимание издание. Изучив аналогичные видео, приписываемые ИГ, журналисты обнаружили те, на которых некоторые участники списка "Новой газеты" сначала присягают, а потом в той же одежде и в тех же декорациях отрекаются от ИГ. Ролики имеют все признаки постановочного видео, чтобы объявить погибших террористами, сделало вывод издание.
Сейчас в Чечне схватили родственников экс-силовика, который сообщил о казнях в полку Кадырова.
"Я желаю ему здоровья, большого здоровья"
А зачем это конкретно Байдену? "Дедушка старый, ему всё равно..."
И каждый, наверняка, больше свои гешефты и гешефты ближайших воротил защищает...
Основа идиократии - электорат бестолковых обывателей - и у нас, и у них этого заслуживает.
Как дальше жить?
Увы, скорее всего оскорбления могут продолжиться, если не дать достойного отпора. И этот отпор должен быть максимально жестким.
Не, ну а чё? Разве Байден неправду сказал, или оклеветал солнцеликого? Всё по делу. Ждём заявление в озабоченности вечно озабоченного Лаврова...