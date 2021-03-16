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Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила ответ от него же

Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила ответ от него же (3 фото)

Автор:
16 марта 2021 13:01
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: гендерные предрассудки   гендерные стереотипы   знакомства в Интернете   отношения   первое свидание   свидание   соцсети жгут   соцсети знают все   
4553
3
Практика свиданий в эпоху интернета сильно изменилась - сейчас многие знакомятся онлайн, на предназначенных для этого сайтах, а потом уже переводят знакомство в реальную жизнь. Но с чего-то же надо начать? Например, со встречи в кафе и беседы... Однако зачастую девушки считают, что такое первое свидание - отличный повод поесть и выпить за чужой счет. Вот типичная история!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гендерные предрассудки   гендерные стереотипы   знакомства в Интернете   отношения   первое свидание   свидание   соцсети жгут   соцсети знают все   
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32  комментария
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9k
ГородДомов 2 часа назад
а я на такие свидания кофе в термосе беру.
у меня кофе вкуснее чем в кафе.
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6k
Фельдъегерь ГородДомов 2 часа назад
а я бабушкины закрутки
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0
daniilchelovek 56 секунд назад
Я думаю што мущщина должон куплять фсё што хатит девушка. И не важно што ана хатит клавное куплять ето.
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5k
mr.Poher 3 минуты назад
Да ипонамать, где вы таких шалав находите? Мне ни разу подобная лярва не попадалась.
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1k
Алексей 13 минут назад
---пошли в закусочную перекусить гамбургером и картофелем фри. Но девушке не понравилось, как прошла встреча - и знаете почему? Мужчина не заказал шампанское или коктейль---

_______________________
С трудом представляю себе закусочную, в которой подают гамбургеры с картошкой фри и при этом шампанское. Может, конечно, где-то такое и есть. Но я не встречал ни разу.
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10k
кира Полчаса назад
Вот опять разборки - кто что должен на первом свидании... Никто никому!!! Это знакомство и только. Почему мужчина должен платить за незнакомую женщину? Ради секса за еду? Простите, девушки, это вас обесценивает. Нельзя забывать : если кто-то что-то дает, он ждет ответной отдачи. Вы видите друг друга первый раз. Чего ради эта встреча? Просто посмотреть друг на друга, поговорить, познакомиться... Так чего девушка может требовать, если она, например, не оправдала ожидания молодого человека? Или он не понравился девушке? Растрясти на жратву - это мелко и вульгарно.
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8k
Сергей Попов 40 минут назад
Вообще-то, когда за тебя платят, то предполагают "долг платежом красен". Правильные девушки сами платят за себя, чтобы не давать повода обвинить её потом в том, что за неё заплатили, а она не дала, или что-то в этом духе.
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4k
Mike Snow Сергей Попов Полчаса назад
Абсолютно верно. "Кто девушку платит, тот ее и танцует". Если у девушки есть интеллект и воспитание, то она никогда не будет вынуждать кавалера за себя платить если не состоит с ним в отношениях.
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2k
Max Lu Сергей Попов 23 минуты назад
никогда ничего не требовал взамен. даже если с девушкой просто в дружеских отношениях и встретились поболтать, могу угостить
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187
Сеня Быгэмотиг Час назад
ходить на свидание надо в ее квартиру
- видишь что не нищебродка и есть где жить
- сразу видно есть мужик или нет
- наличие детей и прочей живности
- домашняя еда полезнее
есть один минус - пердеть в туалете не получится
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1k
Aleksandr Varich Сеня Быгэмотиг 52 минуты назад
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34k
Example 6.2.6 Сеня Быгэмотиг Полчаса назад
А знакомится так вообще на пляже надо. Там девушка без косметики и фигура видна.
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4k
TirAn Час назад
глупость какая то. Это тема для новостей?
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8k
MUZSER TirAn 57 минут назад
Это Ева Тушенкина (клон покемонки) другого не жди.
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3k
Andy Час назад
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3k
insaider Час назад
Зажралась!
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28k
LEPA Час назад
То ли дело раньше! Как по Жванецкому,сто грамм дал,на трамвае прокатил,твоя!
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10k
Александр LEPA 48 минут назад
Во первых, не грамм, а граммов. А во вторых, не граммов, а миллилитров. Но это я так, повыпендриваться. На самом деле, пох ...
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20k
SerGProS Час назад
Думаю так..А плюшки-ватрушки это уже потом

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21k
Юрьевич Час назад
"пошли в закусочную перекусить гамбургером и картофелем фри. Но девушке не понравилось, как прошла встреча - и знаете почему? Мужчина не заказал шампанское или коктейль."

Шампанское с гамбургером и картофелем фри???


Тогда уж водка!
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31k
Опаньки Час назад
опять реклама... сука ну хоть бы писали чтобы мы не тратили время на выдуманное говно
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33k
AGM 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
gavrosh 2 часа назад
К гамбургеру и картошке фри шампанское? )))
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41k
Максим Т. gavrosh 16 секунд назад
Медам знает толк в извращениях)
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2k
Max Lu 2 часа назад
надо же. когда я приглашал девушку в ресторан, то не выбирал ей напиток,а заказывала она сама
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1k
Максим 2 часа назад
Согласен, лучше заказать чай-кофе-воду, а не спиртное. И конечно без еды. Не должно быть обязательств. Люди должны знакомиться и общаться, а не устраивать званный ужин с десятком перемен и шампанским.
К чему это? Ты возможно её первый и последний раз видишь.
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612
Лед Горячий Максим 2 часа назад
Зачем? Если просто хочешь угостить водой, позови на пляж) Всякому месту, свои угощения)
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486
whytez Лед Горячий 12 минут назад
По твоей логике, девушку зовут, чтобы покормить? Это как надо себя не любить и не ценить, чтобы позволять чужому человеку хотя бы подозревать, что у тебя нет денег на еду и тебя надо покормить ))))
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