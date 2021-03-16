Переписка этих двоих была опубликована на сайте Reddit и вызвала оживленную дискуссию. Женщину раскритиковали за неблагодарность.



Один из комментаторов сказал: "На первом свидании в Starbucks всегда бывает просто кофе. Я хочу, чтобы у нее был единственный стимул - встреча со мной, а не бесплатный ужин".



Другой согласился: "Первые свидания в кофейне - всегда лучший вариант. Если что-то пойдет не так, можно быстро закруглиться, и никто не в обиде".



Третий спросил: "Что не так с водой? Я всегда беру в кафе воду, если не хочется кофе, и не потому, что я бедный или жадный.



Четвертый прокомментировал: "Правильнее будет так: вы понимаете, что вы банкрот, когда кому-то пришлось покупать вам воду".



А пятый спросил: "Может, он купил тебе воду, потому что еда достаточно нездоровая и, по крайней мере, питье должно быть здоровым? В любом случае парень молодец и мне нравится его ответ".