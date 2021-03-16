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Практика свиданий в эпоху интернета сильно изменилась - сейчас многие знакомятся онлайн, на предназначенных для этого сайтах, а потом уже переводят знакомство в реальную жизнь. Но с чего-то же надо начать? Например, со встречи в кафе и беседы... Однако зачастую девушки считают, что такое первое свидание - отличный повод поесть и выпить за чужой счет. Вот типичная история!
Списались на сайте знакомств, решили встретиться и пообщаться лично - пошли в закусочную перекусить гамбургером и картофелем фри. Но девушке не понравилось, как прошла встреча - и знаете почему? Мужчина не заказал шампанское или коктейль. Вместо этого он попросил принести обычную воду.
Дама была настолько фрустрирована, что решила излить свою желчь в интернете - и опубликовала пост о неудачном свидании. Мол, мужик попался жадный, лузер какой-то. Она разместила в Твиттере фотографию "романтического ужина" со стаканом воды и льда и написала: "Ты понимаешь, что он полный банкрот, когда он покупает тебе воду".
Дама была настолько фрустрирована, что решила излить свою желчь в интернете - и опубликовала пост о неудачном свидании. Мол, мужик попался жадный, лузер какой-то. Она разместила в Твиттере фотографию "романтического ужина" со стаканом воды и льда и написала: "Ты понимаешь, что он полный банкрот, когда он покупает тебе воду".
Она пыталась намекнуть на то, что он лузер и ничтожество
Но не предполагала, что он не только увидит ее твит, да еще и сразу отреагирует. "Ты понимаешь, что ты банкрот, когда ждешь, что кто-то другой заплатит за твою еду", - ответил он.
Он нашелся, чем ответить на ее грубость
Переписка этих двоих была опубликована на сайте Reddit и вызвала оживленную дискуссию. Женщину раскритиковали за неблагодарность.
Один из комментаторов сказал: "На первом свидании в Starbucks всегда бывает просто кофе. Я хочу, чтобы у нее был единственный стимул - встреча со мной, а не бесплатный ужин".
Другой согласился: "Первые свидания в кофейне - всегда лучший вариант. Если что-то пойдет не так, можно быстро закруглиться, и никто не в обиде".
Третий спросил: "Что не так с водой? Я всегда беру в кафе воду, если не хочется кофе, и не потому, что я бедный или жадный.
Четвертый прокомментировал: "Правильнее будет так: вы понимаете, что вы банкрот, когда кому-то пришлось покупать вам воду".
А пятый спросил: "Может, он купил тебе воду, потому что еда достаточно нездоровая и, по крайней мере, питье должно быть здоровым? В любом случае парень молодец и мне нравится его ответ".
Один из комментаторов сказал: "На первом свидании в Starbucks всегда бывает просто кофе. Я хочу, чтобы у нее был единственный стимул - встреча со мной, а не бесплатный ужин".
Другой согласился: "Первые свидания в кофейне - всегда лучший вариант. Если что-то пойдет не так, можно быстро закруглиться, и никто не в обиде".
Третий спросил: "Что не так с водой? Я всегда беру в кафе воду, если не хочется кофе, и не потому, что я бедный или жадный.
Четвертый прокомментировал: "Правильнее будет так: вы понимаете, что вы банкрот, когда кому-то пришлось покупать вам воду".
А пятый спросил: "Может, он купил тебе воду, потому что еда достаточно нездоровая и, по крайней мере, питье должно быть здоровым? В любом случае парень молодец и мне нравится его ответ".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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у меня кофе вкуснее чем в кафе.
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С трудом представляю себе закусочную, в которой подают гамбургеры с картошкой фри и при этом шампанское. Может, конечно, где-то такое и есть. Но я не встречал ни разу.
- видишь что не нищебродка и есть где жить
- сразу видно есть мужик или нет
- наличие детей и прочей живности
- домашняя еда полезнее
есть один минус - пердеть в туалете не получится
Шампанское с гамбургером и картофелем фри???
Тогда уж водка!
К чему это? Ты возможно её первый и последний раз видишь.