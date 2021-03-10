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Юлия Шилова из Иванова так хотела замуж за президента, что рискнула подать ему записку, когда лидер страны посещал город невест. Тем и прославилась. Правда, ее желание до сих пор не исполнилось.
"Пожалуйста, возьмите меня замуж! У меня высшее образование, мне 28 лет, без детей и материальных проблем", - записку с этим содержанием 28-летняя Юлия Шилова отдала президенту во время его рабочей поездки в Иваново.
Девушка, которая работает актрисой в местном детском театре говорит, что поклонников после всесоюзной популярности у нее прибавилось, но ни один из них так и не стал ей по-настоящему близким человеком.
В день визита президента в Иваново Юле удалось передать свои фотографии через службу протокола, а потом и лично поговорить с ВВП.
«Я подумала, что, может быть, он подойдет как раз к людям, которые будут его ждать. Я на всякий случай захватила свои фотографии и, так получилось, передала их через его службу протокола. Мне сказали, что передадут в отдел по связям с общественностью. Вдруг он мне позвонит: там номер телефона на фотографиях указан», - рассказала Юлия.
Однако президент так и не позвонил, но Юлия не отчаивается и все еще надеется. А вдруг судьба ей улыбнется?
«Я подумала, что, может быть, он подойдет как раз к людям, которые будут его ждать. Я на всякий случай захватила свои фотографии и, так получилось, передала их через его службу протокола. Мне сказали, что передадут в отдел по связям с общественностью. Вдруг он мне позвонит: там номер телефона на фотографиях указан», - рассказала Юлия.
Однако президент так и не позвонил, но Юлия не отчаивается и все еще надеется. А вдруг судьба ей улыбнется?
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Этот старик полстраны через уй кинул с пенсионкой и констипроституцией. Найди себе нормального мужика, а не трубу на бане.
-лжец;
-изменщик;
-постоянно со своими друзьями;
-старый;
-алименты на троих (может больше) детей;
-живет на одну зарплату (иногда берет халтуры);
-увлекается пластической хирургией;
-забывает пить таблетки.
Плюсы путина:
-дача в Геленжике;
-автомобиль Нива;
-очень состоятельные и верные друзья;
-бывший спортсмен;
-без судимостей;
- не запойный.