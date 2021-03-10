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"Он так и не позвонил": девушка, попросившая Путина взять ее в жены, рассказала о своей жизни

"Он так и не позвонил": девушка, попросившая Путина взять ее в жены, рассказала о своей жизни (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 17:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Иваново   брак   записка   политика   предложение руки и сердца   путин   
1493
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Юлия Шилова из Иванова так хотела замуж за президента, что рискнула подать ему записку, когда лидер страны посещал город невест. Тем и прославилась. Правда, ее желание до сих пор не исполнилось.

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Метки: Иваново   брак   записка   политика   предложение руки и сердца   путин   
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20k
BillyBonzz 2 часа назад
Ничего необычного просто девица в данный момент переживает период собственного н.е.в.з.ъ.е.б.е.н.и.я, который переживают абсолютно все девушки до 30 лет, который выражается в гиперпереоценке самой себя, вследствие чего, по ее мнению, она считает себя королевой и достойна как минимум султана Брунея, ну или президента РФ. После 30 лет самооценка начинает снижаться и очень быстро (подруги уже замужем, растят детей, а ты все по-прежнему одна) и в итоге она уже согласна сначала на менеджера, потом после 40-ка уже и таксист вроде бы ничо, ну а после 50 и сиделый рецидивист уже прЫнцем кажется, лишь бы любил.
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21k
dna72 39 секунд назад
Для 28 лет потаскано выглядит. Да и в башке гуано.
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7k
Андрей А 3 минуты назад
Когда Путин приезжал в Иваново, местных жителей к нему и близко не подпустили. А "обычных людей" привезли с собой -три автобуса всяких этих Юль с театров с удобными и прикольными вопросами. Зато сопровождение 8 машин, не считая местных полицаев
Ссылка www.youtube.com
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
Высшее образование,а почерк-как бык нассал...
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40k
Соломей 37 минут назад
о, как раз про это пост:
Ссылка www.youtube.com
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1k
Ясный Пень 48 минут назад
Девушке пора бы поумнеть и подумать не об одном , который у неё уже есть , а о 38 котиках .
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3k
DNK 53 минуты назад
Не переживай, Юля!
Этот старик полстраны через уй кинул с пенсионкой и констипроституцией. Найди себе нормального мужика, а не трубу на бане.
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34k
jonnyD Час назад
Ну ... почерк у неё , прямо скажем , не очень .
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22k
Кура́тор jonnyD 11 минут назад
и не только он...
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9k
ГородДомов Час назад
ща на пенсию выйдет, и позвонит .. .. но это не точно
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Комментарий удален
−169
118
bobobo 2 часа назад
Ну если Путин откажет, Лукошенко вроде свободен.
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118
bobobo 2 часа назад
Путину абы что не передают. Хотя на мороженщицу вроде не похожа.
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1k
зак 2 часа назад
У Путина есть невеста ,(Терешкова).
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7k
antonium 2 часа назад
Минусы путина как мужа:
-лжец;
-изменщик;
-постоянно со своими друзьями;
-старый;
-алименты на троих (может больше) детей;
-живет на одну зарплату (иногда берет халтуры);
-увлекается пластической хирургией;
-забывает пить таблетки.
Плюсы путина:
-дача в Геленжике;
-автомобиль Нива;
-очень состоятельные и верные друзья;
-бывший спортсмен;
-без судимостей;
- не запойный.
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54
Hunde Beißer2 antonium 2 часа назад
То что без судимостей,так то еще все впереди!
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38k
Нанук Паналык 2 часа назад
Кабаиха видать тоже нормально сосет,вот дедушка и не реагирует...
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30k
Alex 2 часа назад
Хорошенькая, но с такими запросами...
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46k
Albert GER Alex Час назад
Нос семерым рос...
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1k
просто программист Albert GER 23 минуты назад
да, мне она немного напомнила
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