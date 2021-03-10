В день визита президента в Иваново Юле удалось передать свои фотографии через службу протокола, а потом и лично поговорить с ВВП.



«Я подумала, что, может быть, он подойдет как раз к людям, которые будут его ждать. Я на всякий случай захватила свои фотографии и, так получилось, передала их через его службу протокола. Мне сказали, что передадут в отдел по связям с общественностью. Вдруг он мне позвонит: там номер телефона на фотографиях указан», - рассказала Юлия.



Однако президент так и не позвонил, но Юлия не отчаивается и все еще надеется. А вдруг судьба ей улыбнется?