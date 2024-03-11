Знаменитый комик из "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов чуть не устроил пьяную драку с подростками

Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева

"Вы что, в себя поверили?!": пьяного актёра Сергея Чиркова выгнали с детского конкурса за дебош

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