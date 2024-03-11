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Знаменитый комик из "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов чуть не устроил пьяную драку с подростками

Знаменитый комик из "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов чуть не устроил пьяную драку с подростками

Автор:
11 марта 2024 20:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   дмитрий соколов   знаменитость   интересное   пьяный   уральские пельмени   фото   
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Жена Соколова уверена, что подростки специально спровоцировали звезду.

В социальных сетях появился ролик, снятый в Екатеринбурге. Там участник шоу-команды "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов чуть не подрался с подростками. Telegram-канал SHOT уточняет, что у каждой стороны своё мнение. Стало известно, что 58-летний Дмитрий в ночь с 9 на 10 марта находился в популярном заведении вместе с девушками. После посиделок он отправился вместе со своим другом и бутылкой алкоголя прогуляться по городу. В районе станции "Геологической" Дмитрий встретил подростков, которые "просто хотели снять его на видео".

Соколов заявил, что парни сказали что-то неприятное некой девушке. Актёр начал угрожающе идти на одного из них со словами "Ты чо занимался?". Подростки попросили "убрать" Соколова, чтобы он не пытался забрать телефон.

Но друг Дмитрия заявил, что артист ни в чём не виноват, а подростки его просто спровоцировали, чтобы снять видео. Также считает и жена Соколова.

Эта ситуация не стоит столь пристального внимания. Его спровоцировали. Дети хотят хайпа. Это видно из видео, это понимают и люди в комментариях. Могу сказать, что виски он не пьет и на видео – вино, - рассказала «КП-Екатеринбург» супруга Дмитрия Соколова Ксения Ли.


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Метки: Видео   дмитрий соколов   знаменитость   интересное   пьяный   уральские пельмени   фото   
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22  комментария
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14k
Владимир 2 часа назад
А еще он чуть не изнасиловал слона, и чуть не сжег автобус и чуть не принял ислам. Что за новость "чуть"?
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11k
MPEG-8 Полминуты назад
Видео начинается когда уже идут разборки.
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2k
qwer 20 минут назад
Покемонка, ты в своём уме?
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11k
Rado Полчаса назад
Т.е. можно приписать ко всякой фигне слово "чуть" и далее в этом обвинять любого человека?
Ну как тут не воскликнуть "А чо так можно было"?
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12k
DumDum 46 минут назад
Как это: "не стоит столь пристального внимания"?!? А выпороть подростоков?
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3k
Oleg SC 57 минут назад
Затем, на развалинах часовни...
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7k
Gamletof 57 минут назад
Херня какаято, можно еще написать что до этого "пельмень" угнал самолет и износиловал трех парковщиков. Ну и это виде в качестве доказательств приложить.
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59k
turyst Час назад
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Поке))
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
если вникнуть и подумать своей безтолковкой..то все номера..что в УП..что КВН..что Комедиклаб..о том какая Россия "отсталая" страна и живут в ней одни "ватники"-как любят говорить укрофашистские гниды...за бабло в общем обсирают свою МАТЬ-она же Родина...а все им аплодируют-аплодируют....моральные УРОДЦЫ.)
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14k
gavrosh 2 часа назад
Ни какой агрессии не увидел. Он даже бутылку отдал, в целях безопасности подростка.
Вы ещё, по пиндосскому сценарию, скажите что он домогался кого-то, лет 30 назад.
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8k
Allmaster 2 часа назад
Стареет Сокол, хайпа ищет там где его нет...
Как пельменя, я его просто очень уважаю, а вот что по улицам шлендрает и на всякое нарывается, это не гут.
Начал понимать руководство фирмы где работал, там после каждого мероприятия автобус развозил прямо до подъезда. Чтобы не нарываться на то, чего нам не нужно, как сказал шеф. И в чем то он прав. А я то я молодой говорил, да я отсюда сам дойду. Дошел бы, 50 на 50. Или с приключениями или без. Что сомнительно ))
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25k
SolomonA 2 часа назад
Чуть все правильно не сделал...
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17k
Александр Н. 2 часа назад
Покемонка чуть не сделала годный пост.
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10k
sedoisever 2 часа назад
Чуть не устроил... Что он ещё не сделал, "чуть"?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350202



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