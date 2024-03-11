Знаменитый комик из "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов чуть не устроил пьяную драку с подростками

Жена Соколова уверена, что подростки специально спровоцировали звезду.
В социальных сетях появился ролик, снятый в Екатеринбурге. Там участник шоу-команды "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов чуть не подрался с подростками. Telegram-канал SHOT уточняет, что у каждой стороны своё мнение. Стало известно, что 58-летний Дмитрий в ночь с 9 на 10 марта находился в популярном заведении вместе с девушками. После посиделок он отправился вместе со своим другом и бутылкой алкоголя прогуляться по городу. В районе станции "Геологической" Дмитрий встретил подростков, которые "просто хотели снять его на видео".
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Соколов заявил, что парни сказали что-то неприятное некой девушке. Актёр начал угрожающе идти на одного из них со словами "Ты чо занимался?". Подростки попросили "убрать" Соколова, чтобы он не пытался забрать телефон.
Но друг Дмитрия заявил, что артист ни в чём не виноват, а подростки его просто спровоцировали, чтобы снять видео. Также считает и жена Соколова.
Эта ситуация не стоит столь пристального внимания. Его спровоцировали. Дети хотят хайпа. Это видно из видео, это понимают и люди в комментариях. Могу сказать, что виски он не пьет и на видео – вино, - рассказала «КП-Екатеринбург» супруга Дмитрия Соколова Ксения Ли.
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Ну как тут не воскликнуть "А чо так можно было"?
Вы ещё, по пиндосскому сценарию, скажите что он домогался кого-то, лет 30 назад.
Как пельменя, я его просто очень уважаю, а вот что по улицам шлендрает и на всякое нарывается, это не гут.
Начал понимать руководство фирмы где работал, там после каждого мероприятия автобус развозил прямо до подъезда. Чтобы не нарываться на то, чего нам не нужно, как сказал шеф. И в чем то он прав. А я то я молодой говорил, да я отсюда сам дойду. Дошел бы, 50 на 50. Или с приключениями или без. Что сомнительно ))